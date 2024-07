Atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024: dove vedere le gare

L’atletica leggera sarà sicuramente uno dei punti salienti delle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma dove si potranno vedere le gare di questa disciplina sportiva?

Con un programma ricco di eventi emozionanti, gli appassionati di sport avranno molte opportunità per vedere i migliori atleti del mondo competere per la gloria olimpica. Le gare di atletica leggera si svolgeranno dal 1° all’11 agosto 2024, principalmente nello Stade de France a Saint-Denis. Questo stadio iconico ospiterà la maggior parte degli eventi, inclusi i 100 metri, i 200 metri, il salto in lungo e molte altre discipline. Alcuni eventi su strada, come la maratona e la marcia, si terranno in luoghi storici di Parigi, come l’Hôtel de Ville e Les Invalides. Per chi non potrà essere presente a Parigi, ci sono diverse opzioni per seguire le gare di atletica in diretta. In Italia, le Olimpiadi saranno trasmesse in chiaro sui canali Rai, inclusi Rai 2 e Rai Sport HD. Questo significa che sarà possibile vedere le gare gratuitamente, con una copertura completa che include anche le cerimonie di apertura e chiusura. Inoltre, per chi preferisce lo streaming, Rai Play offrirà una copertura completa delle Olimpiadi, permettendo di seguire le gare su dispositivi mobili, tablet e computer. Questo servizio sarà particolarmente utile per chi vuole seguire le gare in movimento o non ha accesso a una TV.

Atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024: gli atleti da tenere d’occhio

Le Olimpiadi di Parigi 2024 vedranno la partecipazione di alcuni dei migliori atleti del mondo. Tra questi, l’italiano Marcell Jacobs, campione olimpico in carica dei 100 metri, e l’americano Noah Lyles, uno dei favoriti per la vittoria nei 200 metri. Anche la giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, alla sua quinta e ultima partecipazione olimpica, sarà una delle stelle da seguire.

Le gare di atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024 saranno un evento imperdibile per gli appassionati di sport. Con una copertura televisiva e in streaming completa, sarà facile seguire tutte le emozioni e le imprese degli atleti. Sei a casa o in viaggio? In ogni caso, non perdere l’opportunità di vedere i migliori atleti del mondo competere per l’oro olimpico.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema web e social, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!