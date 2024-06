F1, Alpine annuncia il rinnovo di contratto di Pierre Gasly

Il team di F1 Alpine ha ufficializzato questa mattina il rinnovo pluriennale del pilota francese Pierre Gasly. Il pilota francese continuerà a essere un punto fermo nella squadra transalpina per la stagione 2025 e oltre

In mattinata è arrivata l’ufficialità del rinnovo di contratto di Pierre Gasly con Alpine su base pluriennale. L’accordo, che rappresenta un segnale di fiducia reciproca tra il pilota e la scuderia, è un passo importante per la stabilità e la continuità del progetto Alpine in Formula 1. Dunque, nonostante l’addio di Esteban Ocon il quale con molta probabilità andrà in Haas, non ci sarà una rivoluzione completa nel team Alpine. La scuderia transalpina, dopo aver annunciato il ritorno del manager italiano Flavio Briatore, punta più che mai a risalire la china dopo un inizio di stagione complicato. La A524 nelle ultime uscite però sembra aver ripreso vita, riuscendo a portare entrambi i piloti a punti nelle ultime gare disputate.

Le parole di Gasly dopo il rinnovo con Alpine

Gasly ha debuttato con Alpine nel 2023 e ha già dimostrato il suo valore conquistando un terzo posto nel Gran Premio d’Olanda della scorsa stagione. Questa decisione rappresenta uno dei primi passi avallati da Flavio Briatore, consulente del presidente del gruppo Renault, Luca De Meo. Queste le parole del pilota francese dopo la firma sul contratto con il team di Enstone:

Mi sento a casa in questa grande squadra. Sono qui da oltre 18 mesi e il mio obiettivo è sempre stato quello di costruire un progetto a lungo termine con Alpine. Anche se la stagione in pista è stata finora complicata, rimango fedele al progetto e non ho intenzione di andare da nessuna parte. Sono fiducioso nei cambiamenti apportati, nel duro lavoro e nella direzione che sta prendendo la squadra. Il personale e le risorse di questa scuderia hanno un grande potenziale e sono entusiasta di ciò che ci riserva il futuro. In questo momento, mi concentro sui dettagli quotidiani che stiamo mettendo in atto per migliorare le nostre prestazioni.

Il rinnovo di Gasly rappresenta un tassello fondamentale per il futuro di Alpine in Formula 1. Il pilota francese, con la sua esperienza e il suo talento, sarà un punto di riferimento fondamentale per la scuderia nella sua sfida per raggiungere i vertici della categoria. Manca ancora un tassello, ovvero il compagno di squadra per le prossime stagioni. Tra i papabili che potrebbero affiancare il numero 10 figurano Carlos Sainz, Mick Schumacher, Jack Doohan, Guanyu Zhou e Valtteri Bottas. La scelta del nuovo compagno di squadra potrebbe avvenire nelle prossime settimane.

E voi che ne pensate del rinnovo di Gasly con Alpine?