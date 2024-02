Ferrari ha chiuso il 2023 nel migliore dei modi, con dei risultati davvero da record e ovviamente l’azienda ha espresso tutta la sua grandissima soddisfazione nei risultati ottenuti: ecco quanto ha guadagnato Ferrari nel 2023

Ferrari ha guadagnato davvero bene in questo 2023 e l’azienda è pronta a investire ancora, ora più che fiduciosi che mai nei loro progetti (ricordiamo infatti l’eventuale ingresso nell’America’s Cup). L’Amministratore Delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, ha espresso grande soddisfazione. Secondo le sue parole, il 2023 è stato un anno di grande successo per Ferrari, anno in cui hanno rafforzato il marchio. L’utile netto in crescita del 34% ha superato il miliardo di euro e il margine annuale dell’EBITDA è salito al 38,2%. Ora sono pronti a investire sul loro nuovo piano industriale, che ha un percorso preciso. Questi risultati finanziari incoraggiano Ferrari per un futuro ancora più radioso.

Quanto ha guadagnato Ferrari nel 2023 con le auto

Partiamo innanzitutto dalle consegne, che arrivano a circa 13.663 unità consegnate nel 2023, con un incremento di 442 auto. Durante l’anno, la regione EMEA ha registrato un aumento dell’1,8%, le Americhe del 10,6%, la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan invece hanno riportato una diminuzione di 62 unità, mentre l’APAC è rimasto invariato. Ferrari ha raggiunto questi risultati grazie soprattutto alle vendite della Ferrari Purosangue. Nell’ultimo trimestre sono iniziate le prime consegne della Roma Spider. Durante l’anno poi sono finite le consegne della famiglia F8 e la Portofino M è arrivata quasi alla fine del suo ciclo di vita. Sono aumentate le consegne delle Serie Speciali.

Parlando proprio del guadagnato, Ferrari ha registrato dei ricavi netti attestati a 5.970 euro, in crescita del 17,2%. La maggior parte arrivano da automobili e parti di ricambio, 5.119 milioni di euro, in crescita del 18,5%. Ferrari ha avuto un aumento dei ricavi da Sponsorizzazioni e proventi commerciali relativi al marchio a 572 milioni di euro, +14,6%. Il risultato è ottenuto grazie principalmente alle sponsorizzazioni, ai maggiori ricavi commerciali e al miglior posizionamento nel campionato di Formula 1. Il margine operativo è arrivato a 2.279 milioni di euro, in crescita del 28,5%. L’utile operativo ha raggiunto i 1.617 milioni, mentre quello netto è pari a 1.257 milioni. La generazione di cassa è passata da 758 a 932 milioni, mentre i debiti sono pari a 99 milioni.

