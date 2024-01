Ferrari si scatena sui social media: cos’hanno in mente?

Sui social media Ferrari si è scatenata con delle immagini a sfondo marino e indizi che ci fanno pensare che presto faranno un grande annuncio, ma cos’hanno in mente? Proviamo ad indovinare cosa faranno con delle teorie che ci sembrano plausibili

Qualche giorno fa la Ferrari sui social media ha pubblicato diverse immagini con l’acqua sullo sfondo, incuriosendoci e facendo impazzire su cosa potrebbe combinare prossimamente in pista. Di recente la scuderia Ferrari ha accolto il pilota francese Thomas Neubauer in famiglia, ma ora che hanno pubblicato tutti questi indizi, cosa stanno progettando per lui e per noi? Il mare, le onde, ci fanno pensare che la Ferrari stia per annunciare qualcosa di grosso, ma cosa? Sui profili social Ferrari ha scritto nelle descrizioni del post dicendo che cercano innovazione, aggiungendo che stanno facendo gare dove non abbiamo mai visto prima d’ora. La trama si infittisce, ma proviamo a capire cosa intendono e cosa possiamo aspettarci da loro.

Il post di Ferrari sui social media: debutto in E1 series?

L’annuncio sarà grande e porterà innovazione alla Scuderia, poco ma sicuro. Vedremo qualcosa di nuovo dal mondo Ferrari, dove il team non ha mai corso prima. Lo sfondo dell’acqua ci fa pensare a un debutto nella E1 Series. Sarebbe il primo campionato con barche elettriche e detiene una licenza esclusiva con l’UIM per promuovere una serie di corse sull’acqua. Hanno creato questo campionato per mostrarci un nuovo modo di gareggiare, stavolta sull’acqua e usando tecnologie all’avanguardia e sostenibili per salvaguardare il mare e le coste. I piloti voleranno sopra la superficie dell’acqua al volante del RaceBird utilizzando la tecnologia dell’aliscafo.

Il progetto nasce da una collaborazione tra il designer norvegese Sophi Horne e l’architetto navale Brunello Acampora. L’obiettivo di E1 Series è utilizzare le gare elettriche per accelerare lo sviluppo di energie sostenibili, infatti le future imbarcazioni saranno decabornizzate. Tuttavia, difficilmente Ferrari parteciperà all’E1, dato che il primo weekend di gara inizierà tra il 2 e il 4 febbraio. Tra i grandi nomi del campionato, spicca il nome del Team Perez, fondato dal pilota di Formula 1 Sergio Perez

Ferrari all’America’s Cup?

Un’altra possibilità potrebbe essere l’ingresso nell’America’s Cup, ovvero il campionato delle barche a vela, che si basa su una serie di regate di match race, ovvero uno scontro tra due yacht. Le due barche appartengono a due Yacht Club, uno al Defender e l’altro al Challenger. Forse questa idea è già più probabile che si avveri, poiché già altri team di Formula 1 hanno partecipato, come Red Bull e Mercedes. Proprio qualche giorno fa hanno annunciato le date della 37esima edizione dell’America’s Cup, che inizierà a fine settembre 2024, con il match finale dal 12 al 21 ottobre. Probabilmente Ferrari presenterà il suo Ac75.

Ribadiamo che queste sono solo ipotesi, non c’è niente di confermato in tutto questo, anche se ci piace pensare che una di queste ipotesi sia vera. Abbiamo sempre visto Ferrari gareggiare sulla terra ferma, vederla in gare acquatiche sarebbe davvero una gran bella novità. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.