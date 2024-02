Brad Pitt torna a lavorare con Quentin Tarantino: arriva The Movie Critic

Brad Pitt farà parte del cast di “The Movie Critic”, l’ultimo film diretto da Quentin Tarantino. L’attore e il regista torneranno a lavorare insieme

Il film “The Movie Critic” è previsto nelle sale americane nel 2025 e, secondo le fonti di Deadline, potrebbe vedere Brad Pitt come protagonista. Quentin Tarantino ha dichiarato che questo sarà il suo ultimo film e sarà ambientato nel 1977, basato su una persona realmente esistita. Il regista ha descritto il protagonista come un critico cinematografico che scriveva per una rivista porno e che, nonostante non fosse mai stato famoso, aveva recensioni taglienti e sagaci. Tarantino ha fornito ulteriori dettagli sul personaggio, rivelando che il critico “ha scritto come se avesse 55 anni, ma era solo un trentenne ed è morto prima di diventare quarantenne. Non è stato chiaro per un po’, ma ho fatto alcune ricerche e penso abbia perso la vita a causa dell’alcolismo“.

Brad Pitt collabora Quentin Tarantino

Il regista ha condiviso un aneddoto personale, ricordando di quando da giovane lavorava mettendo i giornali porno in un distributore automatico e apprezzava le recensioni di cinema di un critico presente su una delle riviste. Tarantino ha sottolineato che, nonostante il contesto insolito della pubblicazione, le recensioni del critico erano intelligenti e penetranti. La notizia del coinvolgimento di Brad Pitt nel film ha suscitato grande interesse, considerando la storia di successo delle precedenti collaborazioni tra l’attore e il regista. La natura intrigante del personaggio e il contesto unico della trama promettono un’ulteriore esplorazione delle abilità narrative di Tarantino e delle capacità recitative di Pitt.

Con “The Movie Critic”, Quentin Tarantino sembra intenzionato a concludere la sua carriera cinematografica con una nota distintiva, continuando a esplorare temi e ambientazioni insolite che caratterizzano il suo stile unico. La presenza di Brad Pitt nel cast aggiunge ulteriore entusiasmo e anticipazione intorno a questo progetto finale del regista.

