Philips presenta la Serie E1: quattro nuovi monitor per l’Home-Office

Philips Monitors introduce quattro nuovi aggiornamenti alla gamma della serie E1, caratterizzati da funzionalità avanzate per favorire la connettività e ottimizzare l’efficienza lavorativa

Per rispondere in modo ancora più completo alle diverse necessità dei professionisti moderni in un contesto di lavoro ibrido, sono previsti ulteriori modelli per la primavera.

Comfort e qualità visiva eccezionale nei nuovi monitor Philips E1

I monitor Philips 24E1N1300A, 24E1N1300AE, 27E1N1300A e 27E1N1300AE offrono un’esperienza visiva impeccabile grazie ai display IPS FHD da 23,8″ e 27″, garanzia di immagini nitide e dettagliate. Il loro design sottile con bordi stretti, inclusi quelli inferiori di soli 9,5 mm, consente una configurazione multi-monitor senza precedenti.

Dotati di una frequenza di aggiornamento di 100 Hz, Adaptive Sync e un rapido tempo di risposta di 1 ms (MPRT), questi monitor assicurano un’esperienza visiva ultra-scorrevole per apprezzare al meglio giochi e contenuti multimediali.

Oltre alla qualità d’immagine elevata, i modelli presentano funzioni progettate per migliorare l’esperienza dell’utente, come LowBlueMode e Flicker-free per una visione confortevole, EasyRead per una lettura simile alla carta, e una gestione dei cavi comoda.

I modelli Philips 24E1N1300AE e 27E1N1300AE offrono ulteriore comfort con una base regolabile in altezza, differenziandosi dai modelli A.

Per rispondere alle esigenze di connettività della moderna workforce, la serie E1 è dotata di USB-C 3.2 con erogazione di potenza fino a 65W, consentendo la ricarica dei dispositivi collegati e un lavoro ininterrotto con un solo cavo.

In termini di disponibilità, i modelli Philips 24E1N1300A e 27E1N1300A saranno in vendita da metà gennaio a €169,00 e €199,00 rispettivamente, mentre i modelli Philips 24E1N1300AE e 27E1N1300AE saranno disponibili a partire da febbraio, al prezzo di €179,00 e €199,00 rispettivamente.

Questi monitor rappresentano la scelta ideale per coloro che cercano un’affidabile soluzione di home-office con connettività rapida e comfort, garantendo al contempo un tempo libero piacevole e coinvolgente.

