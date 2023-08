Auto più vendute in Italia: la classifica | Agosto 2023

Quali sono le auto più vendute in Italia? Di anno in anno analizzeremo e riporteremo i dati riguardanti le vendite e le nuove immatricolazioni nel nostro paese, un po’ per orientare i vostri futuri acquisti, un po’ per soddisfare la curiosità di voi appassionati di motori

Il mercato dell’automobile è uno dei più grandi, importanti e remunerativi del mondo e ogni mese anche nel nostro paese vengono vendute migliaia di nuovi veicoli, ma quali saranno i preferiti degli italiani? Di anno in anno aggiorneremo questa classifica delle auto più vendute in Italia per capire qual è il trend di vendite nel Bel Paese e anche per ispirare i vostri acquisti futuri! I dati fanno riferimento ai dati sulle nuove immatricolazioni fornite da UNRAE (Unione Nazionale Rappresentati Autoveicoli Esteri). Oltre ai numeri allegheremo anche delle brevi presentazioni delle 10 auto più vendute in Italia.

1) Fiat Panda – Classifica auto più vendute in Italia

L’utilitaria all’italiana per eccellenza sembra essere la preferita dagli italiani: con il nuovo design moderno e meno squadrato, la Fiat Panda si configura come veicolo economico, ma completo e di facile utilizzo in ogni circostanza. La lunghezza di soli 365 cm e lo sterzo molto leggero permette al veicolo di essere manovrato con estrema facilità. Le dotazioni del motore vanno dal classico 1.2 benzina da 69 CV, alla più scattante 0.9 da 85 CV bicilindrico (disponibili anche le versione a metano). Nel corso del 2020 arriverà anche una versione 1.0 tricilindrica per un miglior compromesso tra prestazioni e consumi. E per i più avventurieri c’è sempre la versione Panda 4×4 o City Cross!

Unità vendute: 138.132

2) Smart Fortwo – Classifica auto più vendute in Italia

Piccola, frizzante e con un rinnovato design moderno ed accattivante: questa è la combo vincente per Smart Fortwo. L’auto compatta per eccellenza che offre un bagagliaio da 131 litri e un dignitoso spazio per 2 passeggeri in soli 2,70 metri di lunghezza. L’agilità è sicuramente il punto forte di quest’auto: dimensioni ridotte e raggio di sterzata ridotto permettono di infilarsi praticamente ovunque in città. Il motore 1.0 da 71 CV non è scattante, ma fa il suo dovere. Esiste anche la versione elettrica per i piloti più green. Nonostante le piccole dimensioni è riuscita a ricavarsi un bel posto nella classifica delle auto più vendute in Italia!

Unità vendute: 26.034

3) Dacia Duster – Classifica auto più vendute in Italia

Il SUV è alla portata di tutti con Dacia Duster! Il brand rumeno mantiene il suo marchio di fabbrico: anche i suoi “SUV” sono caratterizzati da un enorme rapporto qualità prezzo. Non vi aspettate finiture raffinate e un design ricercato da questa automobile, ma ha tutto quello che serve di serie a anche qualcosa in più come gli airbag laterali di serie. Disponibile sia in versione 4×4 che a trazione anteriore, è un buon veicolo da sfruttare sia in città – anche se misura oltre 4 metri – che off road. Fra i motori, i 1.5 a gasolio sono abbastanza reattivi, e soprattutto regolari e conservativi nei consumi. Buoni anche i motori a benzina turbo: 1.0 (tricilindrico) e 1.3. A breve saranno disponibili motori alimentati a GPL.

Unità vendute: 43.701

4) Lancia Ypsilon – Classifica auto più vendute in Italia

Il modello che più funziona sul mercato della storica casa italiana dopo l’ammodernamento. Lancia Ypsilon è un modello chic e pratico, ma soprattutto si tratta di un veicolo moderno che integra sistemi multimediali e funzionali all’avanguardia per una utilitaria. In realtà condivide molto con la Fiat 500 sotto la carrozzeria. Il motore migliore è certamente un 1.2 benzina che offre un ottimo rapporto prestazioni consumi. La versione turbo TwinAir è sicuramente più grintosa, ma i consumi salgono. Lancia Ypsilon rimane un veicolo molto maneggevole e venduto ad prezzo ragionevole, ma forse più di tutto è stato apprezzato il design.

Unità vendute: 58.759

5) Renault Captur – Classifica auto più vendute in Italia

La nuova generazione del crossover francese, basato sulla stessa piattaforma della Clio e Nissan Juke, è stata fatta lievitare di qualche centimetro per renderla più comoda: gli interni infatti sono molto più spaziosi. Il design è stato anch’esso rinnovato con diversi elementi, ad esempio i nuovo fari anteriori con la caratteristica forma a “C”. Ma non solo all’esterno: anche l’interno è stato modernizzato con rifiniture più curata e materiali più pregiate come le plastiche morbida sulla plancia. Anche la nuova strumentazione digitale ha fatto un bel passo avanti con i nuovi display da circa 10 pollici. I motori disponibili sono un 1.0 a benzina da 101 CV (disponibile anche alimentato a GPL), il 1.3 da 131 CV e 154 CV e i modelli 1.5 a gasolio da 95 e 116 CV. Nel 2020 si aggiungerà la versione ibrida ricaricabile E-Tech Plug-in da 160 CV combinati, col 1.6 a benzina e una batteria da 9,8 kWh.

Unità vendute: 32.184



6) Jeep Compass – Classifica auto più vendute in Italia

Si tratta di un crossover di taglia media (439 / 182 / 163 cm) che coniuga eleganza e comodità: oltre ad essere spaziosa, gli interni sono ben ridefiniti e i sedili sono molto ergonomici. Grazie anche all’assetto perfettamente bilanciato, i viaggi sono sempre confortevoli su ogni tipo di strada. Un tocco di modernità lo dà anche i sistema multimediale con un ampio schermo da 8,4 pollici sopra i comandi semplici ed intuitivi. Già versione di base ha numerosi optional inclusi come radio col Bluetoot e sistemi di aiuto alla guida. Come motori troviamo un dignitoso 1.6 da 120 CV oppure un pià sprintoso 2.0 da 140 CV tra le migliori configurazioni.

Unità vendute: 35.568

7) Fiat 500X – Classifica auto più vendute in Italia

Ancora crossover con Fiat 500X: la versione muscolosa della piccola utilitaria chic. Con i suoi 4,30 metri non è di certo compatta come la sua sorellina minore, ma è comunque più comoda e maneggevole di tante altre in città. Tutto di guadagnato in comodità, con una postazione di guida molto più confortevole, come i sedili posteriori spaziosi. Il design è molto originale e si stacca dall’originale grazie alle linee bombate e arrotondate. Si tratta più che altro di un’auto da usare in città, ma confortevole anche in strade un po’ dissestate. Fiat 500X può essere dotata di motori a benzina 1.0 turbo (120 CV) e 1.3 turbo (150 CV), oppure diesel 1.3 (95 CV) e 1.6 (120 CV). Grazie alle sue caratteristiche peculiari, Fiat 500X si merita un posto nella nostra classifica delle auto più vendute in Italia!

Unità vendute: 42.554

8) Renault Clio – Classifica auto più vendute in Italia

Un’utilitaria dinamica e moderna, questa è la nuova Renault Clio. Un grande passo avanti è stato fatto negli interni: sia il design della plancia che il sistema multimediale sono stati riprogettati per le esigenze degli automobilisti contemporanei. Si possono configurare una grande quantità di optional come la ricarica wireless per gli smartphone e sistemi di assistenza alla guida. Ma anche frenata automatica (di serie), cruise control, fino alla guida autonoma di livello 2 (regolazione di velocità e distanza dagli altri). Per un’auto che misura 405 / 180 / 144 cm è anche ben organizzata e capiente. Sono disponibili diverse configurazioni, a partire dalla “piccola” 1.0 TCe con tre cilindri turbo da 101 CV, fino alla versione diesel 1.5 dCi da 86 o 116 cavalli e la variante a Gpl del 1.0 TCe. Altre novità sono comunque attese per il 2020.

Unità vendute: 41.792

9) Jeep Renegade – Classifica auto più vendute in Italia

Anche se condivide la stessa base di 500X, ci troviamo davanti ad un auto che nell’aspetto è totalmente diversa. Gli spazi sono stati ottimizzati per ricavare il massimo dai 4,24 metri di questa automobile – unica pecca il bagagliaio non troppo spazioso. Nonostante sia una Jeep e il design sia piuttosto spartano (anche se ben rifinito nei dettagli), questa Renegade è più una macchina da città che un fuoristrada. Tuttavia le versioni 4WD hanno un assetto rialzato più adatto all’off road. Anche qui tante configurazioni possibili: il tre cilindri 1.0 benzina è un motore tranquillo e silenzioso, ma anche un buon 1.6 gasolio da 120 CV.

Unità vendute: 41.683

10) Dacia Sandero – Classifica auto più vendute in Italia

Utilitaria super economica, semplice e funzionale. Dacia Sandero offre un design moderno e delle finiture non certamente ricercate, ma comunque dignitose. Gli spazi sono ben distribuiti e si viaggia comodi anche a pieno carico. Presente anche un buon bagagliaio per un’auto che misura circa 4 metri di lunghezza. Anche le sospensioni si comportano bene in strade accidentate e in curva. Alcune pecche ci sono, ma il prezzo è davvero super e non ci si può aspettare miracoli. Come motori troviamo un tre cilindri 1.0 benzina da 73 CV e un turbodiesel 1.5 dCi da 75 CV.

Unità vendute: 35.340

La classifica in breve

Fiat Panda Smart Fortwo Dacia Duster Lancia Ypsilon Renault Capture Jeep Compass Fiat 500 X Renualt Clio Jeep Renegade Dacia Sandero

Alla prossima immatricolazione!

Queste erano le 10 auto più vendute in Italia quest’anno, ma cosa ci aspetterà in futuro? Avete dei pronostici? Voi lettori avete contribuito in qualche modo a queste statistiche? Forse potrebbe esservi utile leggere la nostra guida alle auto economiche. Per ora è tutto! Continuate a seguirci per saperne di più!