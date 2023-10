Auto d’epoca: una grande passione italiana secondo AutoScout24

Gli italiani hanno sempre amato l’automobile e l’Italia da tempo immemorabile è nota nel mondo come il Paese dell’auto. Lo dimostrano anche gli eventi tematici di grande qulità come il Salone Auto e Moto D’Epoca di Bologna. Come stanno cambiando le cose in questo settore? Vediamo i risultati di un’indagine condotta da AutoScout24

In occasione del Salone Auto e Moto D’Epoca di Bologna, Il Centro Studi di AutoScout24, partner dell’evento, ha analizzato la passione e le preferenze degli italiani per le auto d’epoca.

I risultati di questa indagine hanno mostrato che per ben il 54% del campione, infatti, la passione per le auto d’epoca, storiche e youngtimer in Italia è in continua crescita.

Oltre nove su dieci sono attratti da queste vetture e il brand più ricercato sotto questo punto di vista è senza dubbio Fiat. Nei sogni degli italiani comunque al primo posto rimane l’Alfa Romeo, un marchio che si è sempre contraddistinto per il felice abbinamento tra la sportività e la praticità nell’ utilizzo quotidiano.

La Fiat 500 è l’auto vintage più cercata in Italia, ma gli europei preferiscono la Porsche 911

Una passione in costante crescita

Se da un lato gli italiani cercano auto tecnologiche e al passo con i tempi, dall’altro nel nostro Paese il gusto per il vintage resta sempre in vetta: per ben il 54% del campione, infatti, la passione per le auto d’epoca, storiche e youngtimer in Italia è in continua crescita, e oltre nove su dieci sono attratti da queste vetture.

Dati che fanno riflettere, quelli provenienti dal Centro Studi di AutoScout24, partner del Salone Auto e Moto D’Epoca di Bologna. Si tratta di un settore che interessa in Italia ben 4,3 milioni di veicoli, secondo quanto riportato nel 1° Rapporto sul mondo delle auto storiche presentato da ACI nel 2023.

Nello specifico parliamo di 388 mila auto comprese tra 20 e 29 anni, aventi un valore per qualità, specifiche tecniche o design. A queste si sommano i 3,9 milioni di auto “over 30” che la normativa considera, automaticamente, auto storiche.

Auto d’epoca: ecco le ultime tendenze

Ma come sta cambiando il mercato delle auto d’epoca, a seguito di questo crescente interesse? I veicoli citati hanno registrato un aumento medio di prezzo del 9%, andando ad aumentare il valore di questo settore di mercato. Analizzando le ricerche sul portale di AutoScout24, in Europa la Porsche 911 è il modello più ricercato (ma è la Mercedes-Benz a essere al primo posto come brand), mentre l’Italia rimane fedele alla sua Fiat 500, seguita sul podio dal Volkswagen Maggiolino e dalla Lancia Fulvia, altre icone dell’automobilismo d’epoca.

Fuori dal podio ma nella top 5 l’Alfa Romeo Giulia, da sempre una delle vetture più ambite dai collezionisti.

I dati emersi dal sondaggio di AutoScout24 confermano la passione degli italiani per le auto d’epoca, storiche e youngtimer. Che si tratti di cercare un’auto da acquistare o di compiere un appassionante viaggio virtuale nell’esplorazione dei modelli classici, l’interesse per questo settore va oltre le generazioni e si intreccia con le radici di un’industria che ha contribuito in modo significativo a definire l’immagine del nostro paese a livello globale.

Sergio Lanfranchi, Centro Studi di AutoScout24.

Il sogno italiano è firmato Alfa Romeo

Ma qual è l’auto d’epoca per eccellenza per gli italiani? Per il 46% degli Italiani over 45 l’auto più ambita è l’Alfa Romeo Giulia, seguita dalla GT scelta dal 42% e la Lancia Fulvia per il 30%.

Se interpelliamo però la popolazione più giovane, ecco che la Lancia Delta sale al primo posto in classifica, con 5 italiani su 10 che la eleggono youngtimer per eccellenza. A seguire la Fiat 500 e la Porsche 911 che hanno steregato il 41% dei giovani.

Nonostante i ridicoli e tendenziosi ostacoli alla circolazione, la difficoltà di trovare parti di ricambio e il costo sempre crescente della manodopera specializzata (per giunta non sempre all’altezza…), le auto d’epoca stanno tornando in voga con un interesse sempre crescente. Una passione che non si ferma solo all’attenzione per fiere e mostre, ma che arriva all’investimento per l’acquisto di un veicolo vintage o al progetto di restaurarlo.

Auto d’epoca: il futuro è a rischio?

Possedere un’auto d’epoca non è solo divertimento ma anche passione, cultura e impegno. Ragionevole quindi che siano in aumento le richieste di agevolazioni fiscali per i proprietari e per chi si occupa del loro restauro, elemento considerato fondamentale a preservare e promuovere questo patrimonio secondo l’85% del campione intervistato.

Una buona metà degli italiani richiede poi una maggiore educazione e sensibilizzazione al tema. Ma la vera incognita che determinerà la sopravvivenza di un intero settore e del suo incredibile indotto sarè la fruibilità di questi mezzi. Peccato accanirsi con eco-pretesti nei confronti di veicoli che, a differenza di francobolli e quadri da collezione, hanno un bisogno fisiologico di circolare periodicamente.

Veicoli che vengono utilizzati tanto sporadicamente e con una cura tale da rendere pressoché ininfluente la loro impronta ecologica. Veicoli che rappresentano noi e la nostra storia. E come sappiamo bene, chi non preserva la propria storia non ha futuro.

