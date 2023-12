Si respira aria di natalizia in questo mese di dicembre, Babbo Natale sta per arrivare con tanti regali per tutti i bambini buoni del mondo, ma mancano ancora un po’ di giorni prima che arrivi e qual è il modo migliore per aspettarlo? Guardare un bel film di Natale! Ecco qui i 5 migliori classici Disney da guardare a Natale in attesa del grande giorno

Dicembre è sempre un mese freddo, in cui, per non cadere malati, ma anche per respirare aria natalizia e restare belli comodi al caldo, è un’ottima idea quella di mettersi sul divano con una bella coperta, una cioccolata calda e, se è possibile, anche un bel camino che riscaldi la casa e crei la giusta atmosfera. Qual è la cosa migliore da fare sul divano? Vedere un bel film! E che film possiamo vedere in periodo di festività Un bel classico di Natale della Disney!

Topolino e la magia del Natale | Top 5 migliori classici Disney di Natale

Alla lista non poteva mancare l’icona della Disney Topolino, con il suo film Natalizio Topolino e la magia del Natale. Questo film è una raccolta di tre storie che non sono correlate tra loro, con protagonisti le famiglie di Topolino, Paperino e Pippo. Le tre famiglie affronteranno varie difficoltà che ogni famiglia può incontrare nella vita vera e, attraverso vari litigi in famiglia e problemi economici, i personaggi capiranno insieme il vero significato del Natale.

A Christmas Carol | Top 5 migliori classici Disney di Natale

Basato sul racconto Canto di Natale di Charles Dickens, non potete assolutamente non aver visto questo film, un classico del Natale. Il protagonista è un vecchio banchiere scorbutico di nome Ebenezer Scrooge, doppiato dall’impeccabile Jim Carrey, che dopo aver trattato male i poveri, i colleghi e perfino la sua famiglia, riceverà una lezione importante sull’importanza del Natale. Una notte, Scrooge riceve una visita da tre spiriti: il Natale passato, il Natale presente e il Natale futuro. Da ognuno di essi Scrooge imparerà una lezione di vita e inizierà ad apprezzare non solo chi gli sta vicino, ma anche ad aiutare i bisognosi, capendo finalmente il significato del Natale.

Canto di Natale di Topolino | Top 5 migliori classici Disney di Natale

Se per caso il film con Jim Carrey non fosse abbastanza, c’è anche un’interpretazione del racconto di Charles Dickens con i personaggi di Topolino. Canto di Natale di Topolino racconta la stessa storia di A Christmas Carol, ma con Zio Paperone nei panni di Scrooge, mentre ad interpretare i tre fantasmi del Natale passato, Natale presente e Natale futuro sono rispettivamente il Grillo Parlante, Willie il Gigante e Pietro Gambadilegno. Come nella storia originale, Zio Paperone comprende il significato del Natale e diventa una persona migliore.

Nightmare Before Christmas | Top 5 migliori classici Disney di Natale

Una domanda che tutti si fanno quando vogliono guardare Nightmare Before Christmas è “meglio guardarlo ad Halloween o a Natale?“. Noi, personalmente, pensiamo che Natale sia il periodo più adatto. Già, perché per quanto il mondo in cui vive Jack sia un mondo pieno di creature mostruose, si respira aria di Natale. Nel capolavoro di Tim Burton, il protagonista scoprirà per pura casualità la città del Natale, del quale rimane entusiasta, specialmente dopo essersi stancato di Halloween. Jack cercherà di capire il significato del Natale e per farlo addobberà il paese di Halloween a tema Natalizio e sostituirà Babbo Natale per insegnare ciò che ha imparato ai suoi compaesani.

Topolino strepitoso Natale! | Top 5 migliori classici Disney di Natale

Torniamo a parlare dell’iconica mascotte della Disney con Topolino strepitoso Natale! Questo film cavalca l’onda del precedente film natalizio, stavolta con cinque storie, la quinta unirà poi tutti i protagonisti delle quattro storie precedenti. I protagonisti sono di nuovo Topolino, Paperino e Pippo con le loro famiglie, ma si aggiungono anche Qui, Quo e Qua con lo zio Paperone e Pluto. Questo film però è realizzato in animazione 3D al computer. Le storie sono commoventi e coinvolgenti, quindi non potete assolutamente perdervele!

Natale è il periodo più magico dell’anno e pensiamo che questi classici Disney renda questa festività ancora più magica e in grado di unire ancora di più la famiglia. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altre liste, top, guide e news dal mondo del cinema. Vi auguriamo un Buon Natale e felice anno nuovo!

