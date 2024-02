Siamo in pieno inverno e, specie nelle zone più umide, si rischia di imbattersi nella nebbia durante la guida e questo può causare alcuni problemi che aumentano i rischi: ecco alcuni trucchi e consigli su come guidare con la nebbia

Siamo nel periodo più freddo dell’anno, quel periodo in cui, in alcuni casi, ci si può imbattere in ostacoli atmosferici che rendono più difficile la guida. L’inverno è pieno di questi problemi per gli autisti, infatti abbiamo anche scritto una guida su come guidare con la neve. Oltre la neve, che rende meno aderenti le ruote all’asfalto, c’è un altro grosso problema che offusca la vista degli utenti della strada: la nebbia. Niente paura, abbiamo alcuni consigli per affrontarla.

Il viaggio è necessario? | Come guidare con la nebbia: trucchi e consigli

La prima cosa da porsi prima di partire, soprattutto se si tratta di viaggi medio lunghi, è porsi la domanda “ma devo farlo per forza questo viaggio?“. Poniamo che tu voglia uscire e andare in giro con qualche amico a divertirti. Nessuno ti vieta di farlo, ma fossimo in te eviteremmo di guidare, la visibilità è molto scarsa e, a meno che tu non debba spostarti necessariamente per lavoro, al massimo va’ in giro coi tuoi amici a piedi. Se invece devi per forza partire, per sicurezza c’è il numero del Call Center Viabilità, ovvero 840 04 21 21, oppure puoi consultare gli avvisi sul portale di Autostrade per l’Italia. La cosa importante è che, prima di metterti in viaggio, ti informi sulle condizioni meteorologiche.

Controlla l’auto | Come guidare con la nebbia: trucchi e consigli

Questa è una cosa che dovresti fare sempre, ma devi farla soprattutto quando c’è nebbia. Controlla che la tua auto sia a posto, controlla lo stato delle ruote, le luci, l’impianto frenante, il battistrada ecc. In realtà, una cosa che va fatta assolutamente prima di partire, è pulire i fari, eliminando tutta la sporcizia. Quando ci si trova sulla strada in mezzo alla nebbia, i fari sono la sola salvezza e può avvertire gli altri utenti che sei presente in strada. Tuttavia, siccome la nebbia rende più scarsa la vista, i fari devono essere quanto più puliti possibile per fare in modo che la luce che emettono sia ben visibile.

Diminuire la velocità | Come guidare con la nebbia: trucchi e consigli

Ovviamente, una delle cose più importanti da fare nel caso, mentre guidi, ti imbatti nella nebbia, è diminuire la velocità. Non è un caso che sull’autostrada il limite minimo di velocità è di 50 km, il motivo c’è ed è ben chiaro: è impossibile vedere nel raggio di 100 metri quello che succede. Per cui è una scelta molto saggia quella di guidare ad una velocità concreta, evitare di correre e quindi avere un andamento molto calmo e lento. Se per caso qualcuno insiste nel sorpassarti stando attaccato al tuo paraurti, allora accosta e lascialo passare. Ricorda sempre di rispettare tutti i segnali stradali che incontri lungo la strada.

Usa i fendinebbia | Come guidare con la nebbia: trucchi e consigli

Questa è una cosa molto scontata, ma è sempre meglio ricordarlo: i fendinebbia sono la salvezza. Basta fare caso al nome, questi sono utilissimi proprio quando per strada c’è molta nebbia e la visibilità è scarsa. Però attenzione, devono essere usati nel modo giusto, perché altrimenti potrebbero accecare gli altri utenti della strada. Se la foschia è leggera, infatti, non bisogna accenderli proprio per la potenza della loro luce. Il Codice della Strada punisce l’abuso dei fendinebbia con multe che partono da un minimo di 41 euro fino a un massimo di 168 euro. Ecco perché i fari antinebbia vanno usati, ma solo quando la visibilità è inferiore ai 100 metri.

Spegni la radio

Anche se la musica può aiutarti a rilassarti durante le situazioni più stressanti, in caso di nebbia in realtà è una grande distrazione. Per cui, assolutamente, spegni la radio e concentrati totalmente sulla strada e su ciò che ti circonda, non deve esserci nessun suono o rumore che ti distragga. Spegni anche lo smartphone, perché anche una singola chiamata, un messaggio o qualsiasi suono emetta può distrarti.

Con questi consigli dovresti riuscire a cavartela quando ti imbatti nella nebbia durante la guida. Speriamo che questi consigli ti aiutino nel caso dovresti trovarti in questa situazione.