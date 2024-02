Il nuovo teaser di Inside Out 2, nuove emozioni durante una partita

Riley sta crescendo quindi nuove emozioni sono dietro l’angolo pronte a far capolino, anche durante una partita di hockey, il nuovo teaser di Inside Out 2 ci presenta anche Ansia!

La Pixar è pronta ad esplorare di nuovo il folle mondo delle emozioni umane con Inside Out 2. Il nuovo teaser del Super Bowl (quale momento migliore per evidenziare le emozioni nel corso di una partita) oltre a riprendere le emozioni del primo film -Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto- ci mostra anche Ansia! Riley è ormai una ragazza adolescente perciò Ansia non sarà l’unica new entry nella console delle emozioni, ma sarà affiancata da altri sentimenti tipici dell’adolescenza. Riley sta affrontando una nuova fase della vita per cui ci sono nuove e diverse emozioni che la accompagneranno nella crescita. Secondo i rumor Ansia porterà con sé anche Imbarazzo, Noia e Invidia. In fondo al poster del film appaiono, infatti, degli occhietti che non sono passati per nulla inosservati, sebbene ancora non sappiamo a chi appartengano. D’altronde, si sa, nel percorso dell’adolescenza tutto è permesso. Tuttavia, se seguiamo i teaser finora usciti, il film sarà incentrato principalmente su Ansia e pare che si tratti dell’ansia sociale.

Inside Out 2 nuovo teaser, cast e regia

In lingua originale Ansia avrà la voce di Maya Hawke, mentre Amy Poehler, Phyllis Smith e Lewis Black riprendono i loro ruoli di Gioia, Tristezza e Rabbia, con Tony Hale e Liza Lapira che prendono il posto di Paura e Disgusto. Rimaniamo in attesa di sapere chi presterà le voci alle altre nuove emozioni presenti nel film. Inside Out 2 vede la regia di Kelsey Mann, mentre pare che la sceneggiatura sia a cura di di Meg LeFauve. Il film arriverà nelle sale cinematografiche nordamericane il 14 giugno.

E voi siete curiosi di vedere Inside Out 2? Cosa ne pensate del nuovo teaser? Scrivetecelo in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

