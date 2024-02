Test Bahrain 2024: ecco gli orari tv della tre giorni di prove

Tra pochi giorni ci sarà la serie di test delle monoposto di F1 sul circuito di Sakhir: ecco gli orari tv del test Bahrain 2024

Ormai ci siamo, la nuova stagione di corse sta per cominciare. Presto avrà inizio la prova dei tre giorni in cui i piloti di Formula 1 si prepareranno al campionato, allenandosi il più possibile per concludere il giro il prima possibile. Il test si terrà sul circuito di Sakhir, che si trova a Bahrain, un test che ospiterà il primo weekend di gara la prossima settimana, da giovedì 29 febbraio a sabato 2 marzo. Come avvenuto già per le edizioni precedenti, nel test sarà disponibile una sola monoposto per ogni team e dunque i 20 piloti dovranno dividersi le 24 ore girandone 12 a testa nell’arco dei tre giorni del test.

Ecco gli orari tv del test Bahrain

Durante questi tre giorni, i piloti si alleneranno duramente per concludere il loro giro nel minor tempo possibile e assicurarsi così una gara veloce e agile. Questo test sarà utilissimo ai piloti per assicurarsi di dare il massimo delle loro prestazioni in pista. Per quanto riguarda gli orari, calcolando il fuso orario del nostro paese, il semaforo verde scatterà precisamente alle 8 del mattino. La bandiera a scacchi verrà sventolata alle ore 17, ovvero le 5 del pomeriggio. Tra l’inizio e la fine del test ci sarà una pausa pranzo che andrà tra le 12:00 e le 13:00.

In questo lasso di tempo i piloti avranno la possibilità di testare al massimo le loro auto e verificarne l’efficienza e la prontezza in pista. Dopo l’enorme notizia bomba che c’è stata su Lewis Hamilton (Toto Wolff ne ha parlato nello specifico, spiegando tutte le dinamiche attorno al contratto con Ferrari e quello con Mercedes), ci domandiamo se Hamilton concluderà il capitolo Mercedes dandogli un degno finale. Non possiamo fare altro che aspettare per scoprire come se la caverà il pilota britannico con la nuova monoposto.

Voi che ne pensate? Chi vincerà il campionato? Diteci le vostre previsioni nei commenti! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news e molto altro dalla Formula 1.