BYD Sea Lion 07 con e-Platform 3.0 Evo: il SUV debutta in Cina

È arrivato il debutto in Cina della BYD Sea Lion 07, SUV potente e moderno con quattro versioni disponibili. Vediamo i dettagli

BYD Sea Lion 07 è finalmente approdato sul mercato cinese. Presentato al Guangzhou Auto Show 2023, il nuovo SUV elettrico del colosso cinese diventa l’ammiraglia della gamma Ocean. Dal design moderno ed elegante, riprende un po’ il linguaggio stilistico degli altri modelli. Il frontale è caratterizzato da linee filanti e da una calandra chiusa, tipica dei veicoli elettrici. I fari sono sottili e affusolati, mentre sul posteriore troviamo gruppi ottici a sviluppo orizzontale. Gli interni sono spaziosi e minimalisti, dominati da un maxi schermo touchscreen da 15,6 pollici del sistema infotainment DiLink 100, che può ruotare in verticale. Dietro al volante troviamo un quadro strumenti digitale, mentre l’impianto audio è firmato da Dynaudio. Il SUV è dotato di una serie completa di ADAS, incluso il sistema DiPilot 100 che offre assistenza alla guida di Livello 2.

BYD Sea Lion 07: motorizzazioni e autonomia per tutte le esigenze

L’auto è disponibile in quattro versioni:

550 Standard : motore elettrico da 170 kW e 380 Nm di coppia con autonomia di 550 km nel ciclo CLTC. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi.

: motore elettrico da 170 kW e 380 Nm di coppia con autonomia di 550 km nel ciclo CLTC. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. 610 Long Range e 610 Smart : entrambe con un motore elettrico da 230 kW e 380 Nm di coppia, offrono un’autonomia di 610 km nel ciclo CLTC e accelerano da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi.

: entrambe con un motore elettrico da 230 kW e 380 Nm di coppia, offrono un’autonomia di 610 km nel ciclo CLTC e accelerano da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. 550 4WD Smart: con doppio motore elettrico da 390 kW e 690 Nm di coppia, l’autonomia è di 550 km nel ciclo CLTC e accelera da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi.

Tutte le versioni sono dotate della batteria Blade con celle LFP, che garantisce sicurezza e durata. La ricarica rapida permette di passare dal 10 al 80% in soli 25 minuti. BYD Sea Lion 07 è già disponibile in Cina con prezzi a partire da 189.800 yuan (circa 24.350 euro) per la versione 550 Standard, e fino a 239.800 yuan (circa 30.760 euro) per la 550 4WD Smart. Al momento non è ancora stata annunciata la data di commercializzazione per il mercato europeo.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!