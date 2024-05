Porsche 911 ibrida: debutto atteso il 28 maggio

C’è grande attesa per il debutto, che avverrà il 28 maggio, della nuova Porsche 911 ibrida. Vediamo quali sono le sue caratteristiche

Il 28 maggio inizierà un’era inedita per la Porsche 911: la casa automobilistica tedesca presenterà la sua prima ibrida da strada, catapultando l’iconica sportiva nell’era moderna. Dopo oltre due anni di prototipi e test intensivi, l’auto è adesso pronta a conquistare le strade del mondo. Finora ha percorso 3,1 milioni di chilometri con i prototipi, in modo da perfezionare ogni aspetto del sistema ibrido. Tra questi test, spiccano i giri al Nürburgring, dove ha fatto registrare un tempo di 7 minuti e 16,9 secondi, ben 8,7 secondi più veloce rispetto al modello precedente. Un indizio molto rilevante sulle sue prestazioni eccezionali.

Porsche 911 ibrida: design sportivo e prestazioni elettrizzanti

In base alle immagini diffuse dalla casa automobilistica, pare evidente che non ci siano i badge. Le linee sportive, però, insieme alla totale assenza di elementi stravaganti, mettono in evidenza un design raffinato e sobrio. La tradizione è stata rispettata. Frank Moser, vicepresidente dell’azienda, ha dichiarato:

Per la prima volta in 61 anni di storia della 911, abbiamo installato un sistema di propulsione ibrida su un’auto stradale. Questo innovativo sistema ibrido renderà la vettura più dinamica e performante.

I dettagli del sistema ibrido rimangono però avvolti nel mistero. La casa automobilistica ha comunque sottolineato che è stato progettato per privilegiare le prestazioni piuttosto che l’efficienza. Inoltre, la nuova ibrida non sarà un modello plug-in. Il tempo al Nürburgring di 7:16 secondi indica un’auto estremamente veloce, senza rinunciare alla sua proverbiale agilità su strada. L’arrivo della Porsche 911 ibrida rappresenta un passo fondamentale nella storia del marchio tedesco. Un’unione tra tradizione e innovazione che proietta l’auto verso un futuro elettrizzante, senza rinunciare ai valori che l’hanno resa un’icona leggendaria. Tutte le sue caratteristiche verranno svelate il 28 maggio. Un evento imperdibile per gli appassionati di auto sportive e per tutti coloro che vogliono scoprire il futuro della mobilità.

