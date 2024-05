Percy Hynes White non fa più parte del cast di Mercoledì 2

L‘attesissima stagione 2 di Mercoledì farà a meno di Percy Hynes White nel cast, l’interprete di Xavier è ufficialmente fuori dalla seconda stagione

Finalmente la produzione della seconda stagione di Mercoledì ha avuto inizio, e proprio in coincidenza con l’inizio delle riprese, è stato rivelato l’intero cast, completo di new entry. Salta all’occhio un grande escluso di questa stagione, cioè Percy Hynes White, interprete di Xavier nella serie. Oltre a lui nella nuova stagione avranno una presenza ridimensionata altri due personaggi Yoko Tanaka, interpretata da Naomi J. Ogawa e lo sceriffo Galpin, interpretato da Jamie McShane. Anche se si tratta di personaggi sopravvissuti agli eventi della prima stagione, le loro storyline non avranno alcun seguito, oppure saranno significativamente ridotte nella stagione 2 di Mercoledì. Probabilmente McShane riprenderà a vestire i panni del suo personaggio, ma sarà solo per chiudere il proprio arco narrativo che nella prima stagione si era chiuso con la rivelazione che suo figlio Tyler era in realtà il mostro assassino conosciuto come Hyde.

L’esclusione di Percy Hynes White dal cast di Mercoledì 2

L’esclusione di Percy Hynes White è la più sorprendente per gli spettatori, ma si tratta anche di una decisione inevitabile per la produzione. Infatti, dal finale della prima stagione sembrava che Xavier sarebbe stato destinato a stringere un legame affettivo molto più profondo con la protagonista, ma questioni personali dell’attore hanno costretto la produzione a cambiare le carte in tavola. Infatti, durante lo scorso anno sono emerse online alcune accuse riguardo ad abusi sessuali contro l’attore. Percy ha prontamente negato le accuse definendole come “una campagna di disinformazione”. In realtà, notizie riguardo l’esclusione dell’attore nella seconda stagione della serie circolavano già da settembre 2023, ma nessuna notizia ufficiale era stata ancora rilasciata. L’annuncio del cast da parte di Netflix, però, non lo vede partecipe nel cast della seconda stagione della serie.

E voi cosa pensate del cast di Mercoledì 2? Vi aspettavate la cancellazione del personaggio di Xavier? Scrivetecelo in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

