Aston Martin Vantage GT3: ecco la nuova generazione di auto da corsa

La nuova generazione di auto da corsa Aston Martin Vantage GT3 è stata svelata, segnando un momento epocale nella storia del motorsport del marchio britannico

Arriva una nuova generazione di auto da corsa Aston Martin Vantage GT3. La collaborazione tra i programmi stradali e da corsa è evidente, con Aston Martin Racing che beneficia dell’incredibile talento e dell’esperienza maturata in Formula 1, ora concentrati in Aston Martin Performance Technologies. Il risultato è una GT all’avanguardia, che condivide il suo DNA con l’ultima auto da strada, ma è perfettamente evoluta per adattarsi alle recenti regolamentazioni GT3. La nuova Vantage GT3 è una evoluzione completa delle precedenti Vantage GTE e GT3, presentate nel 2018. Condividendo la loro piattaforma meccanica con la Vantage 2025 stradale, la GT3 è costruita attorno al collaudato telaio in alluminio della casa automobilistica britannica e alimentata da un potente motore V8 biturbo da 4 litri. La nuova Aston Martin Vantage GT3 è destinata a competere nei campionati GT3 più competitivi al mondo, tra cui il Campionato Mondiale Endurance (FIA World Endurance Championship – WEC), l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, il Fanatec GT World Challenge, la European Le Mans Series (ELMS) e la Nurburgring Langstrecken Serie (NLS).

Aston Martin Vantage GT3: prova di resistenza di 30 ore superata

Sviluppata con obiettivi rigorosi definiti da Aston Martin Performance Technologies e implementati da Aston Martin Racing, la Vantage GT3 2025 si concentra sul miglioramento delle caratteristiche di guida della precedente vettura, per rendere la nuova il più guidabile possibile sia da piloti professionisti che amatoriali. Un intenso programma di sviluppo, incluso un test di resistenza di 30 ore, è stato completato lo scorso anno con una combinazione di piloti professionisti e amatoriali. Tutti hanno riferito che la Vantage GT3 è una vettura superveloce e con un’ampia finestra di settaggio, perfettamente adatta alle esigenze delle gare GT di alto livello.

Dal punto di vista estetico, combina il design accattivante della nuova Vantage stradale con l’aerodinamica estrema che rende il racing GT3 così popolare tra piloti e fan. L’uso estensivo della dinamica dei fluidi computazionale (CFD) ha raggiunto gli obiettivi desiderati per le prestazioni aerodinamiche ed efficienza, rimanendo all’interno dei limiti di carico aerodinamica della FIA. Inoltre, il contributo della divisione design del brand premium ha assicurato che questa pura funzione fosse abbinata da una forma perfetta. La nuova Aston Martin Vantage GT3 è stata scelta da molti team partner di Aston Martin Racing di tutto il mondo e si prevede che ben 30 saranno attive in gara entro la fine della stagione 2024.

