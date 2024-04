Alfa Romeo Milano, segui ora la diretta dell’ultima fatica milanese!

Il momento è giunto, finalmente stiamo per entrare in una nuova era della storia di Alfa Romeo. Da adesso è in corso la diretta streaming della nuova Alfa Romeo Milano, l’auto che segna un nuovo capitolo della storia dell’azienda automobilistica

Ne abbiamo parlato fino allo sfinimento di quanto è importante questa nuova auto di Alfa Romeo, e non smetteremo di dire che questa sarà l’auto che segnerà la storia di Alfa Romeo, facendo entrare l’azienda in una nuova era. Questa infatti sarà la prima auto elettrica che l’azienda milanese ha creato in quasi 100 anni di vita, ma non solo, sarà anche la prima auto economica, che sarà disponibile infatti sotto i 30.000 euro. Di recente abbiamo avuto modo di vedere alcune piccole anticipazioni sull’aspetto dell’auto e su quali saranno le sue caratteristiche. L’ultimo aggiornamento che abbiamo avuto è sul profilo dell’auto e ha iniziato a far incuriosire parecchio sia i fan dell’azienda, sia i giovani che non hanno ancora avuto modo di acquistare la propria auto.

Alfa Romeo Milano, la diretta streaming alle spalle della Madonnina

Questo è praticamente il terzo SUV di casa Alfa Romeo e farà il suo debutto alle spalle della Madonnina. Durante questa diretta verrà mostrata la nuova auto in tutto e per tutto, in cui spiegheranno le specifiche tecniche ed estetiche, sia per quanto riguarda la carrozzeria che gli interni, tra infotainment, motori e quant’altro. Quello che sappiamo già di per certo è che questo SUV sarà al 100% elettrico. Siamo molto curiosi di scoprire come hanno concepito questo SUV che, ricordiamo, rappresenta un nuovo capitolo della storia di Alfa Romeo, che ha finalmente deciso di abbracciare a sua volta il motore elettrico, per un futuro più ecologico, pulito e meno inquinato. Ma soprattutto questa sarà la prima auto accessibile a tutti, grazie al suo prezzo molto contenuto rispetto al solito.

Seguite subito la diretta streaming, comincia ora!