Acer lancia i nuovi eScooter della serie ES

Acer amplia la sua gamma di prodotti con l’aggiunta di monopattini elettrici, introducendo due nuovi modelli di eScooter con motori potenti e un design pieghevole

La nuova serie ES di eScooter di Acer offre un’esperienza di guida confortevole, stabile e alla moda per le strade cittadine, consentendo di coprire fino a 60 km con una sola carica.

Acer eScooter ES Serie 5: il monopattino intelligente e veloce

Il monopattino Acer ES Serie 5 presenta un peso di 18,5 kg e dimensioni di 118 x 49 x 125 cm. Grazie al suo motore potente da 36 V/350W – 550W Max, posizionato nella parte anteriore, è in grado di raggiungere rapidamente la velocità massima consentita di 20 km/h.

Questo monopattino offre funzionalità avanzate e tecnologiche gestibili attraverso l’app dedicata, tra cui il controllo delle luci, il blocco elettrico e l’illuminazione laterale.

Dispone di tre livelli di velocità, che consentono di passare facilmente dalla guida casuale a 6 km/h, alla modalità pendolare a 10 km/h e alla modalità sportiva a 20 km/h, oltre a un’opzione di controllo della velocità di crociera.

La sua batteria agli ioni di litio da 15 Ah offre un’autonomia fino a 60 km con una sola carica, rendendolo altamente efficiente.

L’eScooter pieghevole Acer ES Serie 5 ha lo stesso peso di 18,5 kg ed è caratterizzato da un design con telaio in alluminio resistente agli urti.

Dispone di maniglie ergonomiche e robuste, una spaziosa pedana di 64 x 16,5 cm per una posizione comoda dei piedi allineati e pneumatici di gomma solida da 10 pollici a prova di foratura, garantendo una presa sicura sulla superficie stradale e un comfort di guida nelle strade cittadine. Inoltre, l’Acer ES Serie 5 è dotato di una sospensione posteriore che riduce del 20-30% gli urti causati dalla strada, assicurando una guida più fluida.

Acer eScooter ES Serie 3: potenza e praticità a prezzi accessibili

Acer ES Serie 3 si rivolge a coloro che cercano un monopattino versatile, leggero e veloce da ricaricare senza spendere troppo. Lo abbiamo provato per voi, qui ne trovate la nostra recensione!

Questo eScooter Acer è equipaggiato con una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 7,5 Ah che può essere caricata completamente in soli 4 ore, offrendo un’autonomia fino a 30 km. Grazie alle tre diverse velocità, è possibile passare agevolmente dalla guida tranquilla a 6 km/h alla modalità pendolare a 10 km/h e raggiungere la velocità massima di 20 km/h.

È in grado di affrontare pendenze fino al 15% grazie al potente motore da 36V/250W-400W, il quale consente di muoversi agevolmente sia su strade pianeggianti che in salita, con una capacità di carico fino a 100 kg.

Questo nuovo eScooter pieghevole, leggero con i suoi 16 kg, è realizzato con una robusta lega di alluminio e presenta un design elegante in nero con accenti grafici verdi. Le dimensioni compatte, 107 x 49 x 120 cm, lo rendono facilmente trasportabile.

È dotato di maniglie ergonomiche e resistenti e di ruote con un diametro di 8,5 pollici. La pedana di 60 x 16,5 cm offre ampio spazio per un appoggio stabile e una guida sicura e confortevole.

La sicurezza è una priorità sia per l’eScooter Acer ES Serie 3 che per il Serie 5.

Entrambi sono dotati di un display LED sul manubrio che mostra la velocità, il livello di carica della batteria e la modalità di velocità selezionata.

La leva dell’acceleratore sul manubrio è facile da usare e permette ai conducenti di iniziare la marcia spingendo con il piede e aumentando la velocità con la leva. I fari anteriori e posteriori illuminano la strada di notte, mentre i fari di stop e i quattro riflettori laterali migliorano la visibilità da lontano.

Entrambi i modelli sono dotati anche di frecce direzionali per segnalare le svolte. Il Serie 5 si distingue per un sistema frenante ad alte prestazioni, composto da un freno elettronico anteriore e un freno a disco in metallo posteriore, che garantisce una distanza di arresto più breve in caso di frenata d’emergenza.

Inoltre, entrambi i monopattini Acer ES hanno una classificazione di protezione IPX5 contro l’acqua, che consente di attraversare pozzanghere senza problemi, e una robusta scocca in alluminio per proteggere il motore e la batteria da danni accidentali.

Le specifiche esatte, i prezzi e la disponibilità possono variare a seconda della regione.

E voi? Cosa ne pensate dei nuovi eScooter della serie ES ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).