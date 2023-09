Svelata all’IFA 2023 DEEBOT X2 OMNI di ECOVACS

Evoluzione straordinaria, ECOVACS ROBOTICS presenta la sua nuova ammiraglia al IFA 2023 di Berlino, il DEEBOT X2 OMNI, con un design squadrato e potenza migliorata.

Durante il primo giorno dell’IFA, ECOVACS ha organizzato un evento PR per permettere a stampa, clienti e partner di provare in anteprima il nuovo prodotto, mentre il CEO David Cheng Qian e il suo team erano disponibili per interviste sulla rivoluzionaria innovazione del prodotto.

La serie DEEBOT X di robot aspirapolvere e lavapavimenti di ECOVACS è da sempre associata a un’esperienza di pulizia intelligente, avanzata e senza sforzo. Con l’arrivo della nuova ammiraglia DEEBOT X2 OMNI, si ridefiniscono completamente il design, le prestazioni e la navigazione dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, fornendo una soluzione al comune problema dell’accumulo di polvere negli angoli, nei bordi e in quelle zone difficili da raggiungere.

Un design innovativo per una maggiore potenza

Il nuovo e rivoluzionario design del DEEBOT X2 OMNI si traduce in prestazioni eccezionali. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti si contraddistingue per la sua forma squadrata e un design compatto, rappresentando un notevole passo avanti rispetto ai tradizionali robot rotondi.

Questa transizione mira a migliorare l’efficienza della pulizia: grazie a un’altezza di appena 9,5 cm e una larghezza di 32 cm, il DEEBOT X2 OMNI è in grado di eseguire una pulizia impeccabile, persino in spazi ristretti come sotto letti e divani.

Il segreto di queste dimensioni incredibilmente compatte risiede nel nuovo lidar a stato semisolido, che è integrato direttamente nella struttura del robot, consentendo di raggiungere un’altezza complessiva notevolmente ridotta di soli 9,5 cm.

Grazie all’aggiunta di una spazzola principale allungata, la pulizia dei pavimenti diventa più efficiente e precisa rispetto al DEEBOT X1 OMNI. Inoltre, con una potenza di aspirazione di 8000 Pa, il DEEBOT X2 OMNI è fino al 60% più potente rispetto al suo predecessore, mantenendo allo stesso tempo lo stesso livello di rumore.

La stazione all-in-one OMNI rappresenta una soluzione di pulizia completamente automatizzata, grazie alla sua capacità di lavare i panni con acqua calda a 55°C e successivamente asciugarli con aria calda. Inoltre, questa stazione offre anche la comodità di svuotare automaticamente il contenitore della polvere del robot e di reintegrare l’acqua pulita nell’unità.

La funzione autopulente completa il pacchetto, semplificando notevolmente il processo di pulizia dei pavimenti con il DEEBOT X2 OMNI.

Grazie a una potenza di calcolo avanzata e algoritmi migliorati, il DEEBOT X2 OMNI è in grado di selezionare autonomamente la strategia di navigazione ottimale attraverso il processo di apprendimento automatico. Questo permette al robot di evitare gli ostacoli in modo più preciso e fluido, migliorando notevolmente la sua reattività e assicurando movimenti più fluidi nell’ambiente.

Inoltre, il DEEBOT X2 OMNI è equipaggiato con una tecnologia di mappatura 3D rinnovata, che semplifica il riconoscimento della disposizione e della posizione dei mobili all’interno della stanza.

L‘assistente vocale YIKO 2.0 migliorato rende il DEEBOT X2 OMNI estremamente facile da attivare e utilizzare. Unendo capacità ottiche avanzate con algoritmi sofisticati, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti offre tempi di risposta più rapidi e una maggiore sensibilità nella rilevazione, risultando in una pianificazione, un posizionamento e una navigazione notevolmente migliorati.

Questo approccio all’avanguardia stabilisce nuovi standard nell’ambito delle soluzioni di visione nel settore.

Il DEEBOT X2 OMNI rappresenta un passo avanti significativo rispetto alle prestazioni di pulizia tradizionali e ai miglioramenti dell’efficienza, ponendo l’accento sul progresso tecnologico e sull’innovazione nel settore. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti invita i produttori a spostare l’attenzione dalla competizione basata esclusivamente su parametri tecnici e a concentrarsi invece su offrire ai clienti un’esperienza di pulizia dei pavimenti di livello superiore.

Il DEEBOT X2 OMNI è disponibile per il pre-ordine dal 1 al 14 settembre a un prezzo scontato di 1299€ (Prezzo di listino: 1399€) su Amazon e sul negozio online ufficiale di ECOVACS.

E voi? Cosa ne pensate ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).