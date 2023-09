The Crew Motorfest: il nuovo capitolo della saga racing è disponibile da oggi

The Crew Motorfest, il nuovo capitolo della racing targato Ubisoft sbarca sul mercato. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Una Lamborghini Arancio Apodis sfreccia per le strade della suggestiva isola hawaiana di O’ahu. È la Revuelto, la prima supersportiva V12 ibrida della casa di Sant’Agata Bolognese, protagonista di The Crew Motorfest, il nuovo capitolo della saga firmata Ubisoft, sviluppato negli studi di Ivory Tower e dedicato alla cultura automobilistica. In uscita oggi per PC, PlayStation e Xbox, The Crew Motorfest è pronto a trasportare tutti gli appassionati in uno sconfinato open world ambientato alle Hawaii, dove sarà possibile testare bolidi di ogni genere e tutti i tipi di terreni possibili: dalle strade di Honolulu alle pendici dei vulcani, tutti potranno trovare l’esperienza di guida preferita e vivere incredibili avventure.

Il 2023 segna i 60 anni dalla fondazione di Automobili Lamborghini e, per celebrare l’anniversario con i giocatori e i cultori di tutto il mondo, The Crew Motorfest vedrà protagonista in anteprima esclusiva l’ultima nata della casa di Sant’Agata Bolognese: la Lamborghini Revuelto, un modello unico nel suo genere, la prima auto ibrida del gruppo. In un connubio tra passato, presente e futuro, la supersportiva da 1015 cavalli incorpora tutti i valori del DNA Lamborghini. Tra aerodinamica, prestazioni e design, l’auto si posiziona come il nuovo standard del segmento, in linea con la filosofia che fin dal 1963 Ferruccio Lamborghini e il suo team di giovani ingegneri hanno perseguito, rivoluzionando il mondo delle auto supersportive. Grazie a The Crew Motorfest, chiunque potrà provare il brivido di guidare una Lamborghini, la più moderna in assoluto. E non solo!

The Crew Motorfest: storia e dettagli

Una delle più grandi novità di The Crew Motorfest è quella delle Playlist: brevi campagne tematiche che offrono una moltitudine di esperienze tra gare ed eventi e che permetteranno ai giocatori di immergersi totalmente nel videogioco, vivendo anche aneddoti e storie legate al mondo dell’auto. Le prime 15 sono già disponibili, catapultando gli appassionati in un viaggio tra le leggendarie automobili del passato e le ultimissime super sports cars elettriche, passando per il brivido dell’off-road. Tra queste un’imperdibile Playlist che ripercorrerà le tappe fondamentali del mito Lamborghini, con protagoniste le automobili più iconiche: dalla Miura SV del 1971 alla nuovissima Revuelto. Sarà una festa all’insegna della potenza e dei ricordi, ma volgendo sempre uno sguardo al futuro.

In più, The Crew Motorfest conta oltre seicento veicoli provenienti da almeno cinquanta case automobilistiche diverse. Per vivere al meglio tutte le vaste aree disponibili, sarà fondamentale creare la propria collezione di automobili, dalle eleganti auto sportive ai potenti fuoristrada, fino alle velocissime supercar. The Crew Motorfest permetterà a tutti di vivere l’isola hawaiana senza alcun limite, confine o vincolo. Inoltre, chi possiede già The Crew 2 potrà importare la propria collezione di veicoli e oggetti vanity da un gioco all’altro, per sfrecciare immediatamente su strade esotiche con le auto più amate del precedente capitolo. Non resta altro che allacciarsi le cinture e partire all’avventura nelle affascinanti atmosfere hawaiane all’insegna della passione per le quattro ruote!

