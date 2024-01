Nuovo anno, nuove regole: arrivano delle novità per gli autisti che devono fare la revisione auto nel 2024, riguardo a costi, scadenze e bonus per gli utenti della strada, il motivo di questi nuovi regolamenti è per un un meccanismo più efficace

Si inizia il 2024 con delle nuove regole che riguardano tutti gli utenti della strada, anche chi guida un’e-bike (abbiamo scritto una guida sulla scelta consapevole delle e-bike). Si conclude l’agevolazione del Bonus Veicoli Sicuri, una misura durata tre anni, iniziata nel 2021 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Questo serviva ad ammortizzare l’aumento dei costi, infatti perfino la revisione auto era calata di prezzo. Quindi questo bonus rimarrà in vigore soltanto per chi ha effettuato la revisione nel 2023, per il resto non ci sono grandi differenze. Adesso passiamo alle novità del 2024.

Cos’è la revisione | Revisione auto 2024: costi, scadenze e bonus

Secondo il regolamento del Codice della Strada, la revisione è un controllo obbligatorio per legge. La revisione fa effettuata alla Motorizzazione Civile oppure, se sei disposto a spendere un po’ di più, all’officina autorizzata più vicina a te. I tecnici controllano i fumi di scarico, equipaggiamenti, freni, sterzo, sospensioni ecc per assicurarsi che il veicolo è ancora nelle condizioni di trovarsi in strada, per la sicurezza stradale e per l’ambiente. Per le automobili con un trasporto di fino a 9 posti e quelli per trasporto merci di peso non superiore alle 3,5 tonnellate, la revisione fatta per la prima volta 4 anni dopo l’immatricolazione, successivamente poi va fatta ogni 2 anni. La revisione diventa annuale per i veicoli come autocarri, rimorchi superiori a 3,5 tonnellate, taxi, veicoli NCC, ambulanze e mezzi atipici. La scadenza ovviamente cambia in basa alla data che figura sul tagliando applicato sulla carta di circolazione. Per fare la revisione c’è tempo fino al termine del mese in cui scade.

Le novità | Revisione auto 2024: costi, scadenze e bonus

Le novità per il 2024 sulla revisione auto riguardano controlli tramite la porta OBD e la lettura di errori memorizzati nella centralina dell’auto, segnalati dalla spia del motore MIL. La novità in questo controllo sta nel dispositivo che si utilizza, ovvero il Scantool OBD. Tutte le officine autorizzate, insieme ad altri adeguamenti di hardware e software, devono munirsi di questo dispositivo entro il 31 gennaio 2024. Per le auto immatricolate dal 1 gennaio 2021, la comunicazione dei consumi carburante arriverà dalla centralina OBFCM. Queste sono novità che hanno come finalità quella di contrastare la frode dei chilometri scalati e delle auto con problemi di sicurezza ed efficienza. Inizialmente, però, soltanto le anomalie segnalate dalla spia MIL determineranno il risultato della revisione.

Costi e sanzioni | Revisione auto 2024: costi, scadenze e bonus

Hanno confermato che il prezzo per la revisione auto è di 78,75 euro presso i centri autorizzati, il prezzo è aumentato rispetto al 2021, in cui costava solo 66,88 euro. Nelle sedi della Motorizzazione Civile, invece, il prezzo è di 45 euro. C’è un grosso problema però: al momento la possibilità di fare la revisione dalla Motorizzazione Civile è sospesa. Circolare con una revisione scaduta può voler dire ricevere una multa dai 173 ai 694 euro, con la sospensione del veicolo dalla circolazione come conseguenza. Se si circola con un’auto sospesa, la multa è molto più salata e parliamo di cifre tra i 1198 euro e i 7993 euro, con tanto di fermo amministrativo di 90 giorni. In caso di recidiva, vi confischeranno il veicolo. Chi invece vuole fare il furbo e cerca di aggirare il sistema con una revisione falsa, la multa va dai 430 ai 1731 euro, con tanto di ritiro della carta di circolazione o del documento di circolazione.

Rispettiamo la legge

Anche se, purtroppo, i prezzi continuano ad aumentare, è sempre meglio rispettare la legge ed evitare di pagare multe salatissime. Spesso e volentieri, si risparmia molto di più quando rispettiamo le regole piuttosto che quando cerchiamo di aggirare il sistema e di fregarlo con delle tecniche segrete. Magari riuscirete anche ad aggirarlo, ma se vi beccano dovrete pagare il triplo, se non di più, di quello che avreste potuto pagare rispettando le regole. Quindi vi invitiamo a rispettare la legge ed evitare di fare mosse azzardate.

Cosa ne pensate? Cercherete di fare la revisione alla Motorizzazione Civile nella speranza che diventi di nuovo disponibile o andrete subito all’officina più vicina? Fatecelo sapere nei commenti. Restate sintonizzati con noi su tuttotek.it per altre news e guide dal mondo dei motori.