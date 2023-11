L‘ambiente interno dell’auto dev’essere sempre in ordine e pulito sia per l’autista che per i passeggeri, in modo tale da poter mantenerne salde le caratteristiche e soprattutto la funzionalità, ma come pulire la tappezzeria in pelle dell’auto? In questa guida vi guideremo passo per passo

Siccome questa è un’operazione che richiede particolare cura e attenzione, avrete bisogno di alcune risorse per fare un lavoro eccellente ed essere sicuri di non avere più problemi di sporcizia e puzza all’interno della vostra auto. Avrete bisogno di 4 semplici cose:

Un panno catturapolvere Del latte detergente Un panno in microfibra Tovaglioli di carta assorbente

Ora che avete preso il materiale necessario, siete pronti per pulire la tappezzeria in pelle della vostra auto!

Comprate del latte detergente allo stato puro | Come pulire la tappezzeria in pelle dell’auto?

Per pulire la tappezzeria in pelle dell’auto, uno dei prodotti fondamentali da utilizzare è il latte detergente. Questo è molto comune da usare per la pulizia del viso, per detergersi e per struccarsi, ma è molto utile anche per pulire la tappezzeria. Basterà quindi comprare una bottiglia di latte detergente di uso comune, ma accertatevi che sia allo stato puro, cioè privo di altre sostanze non naturali. Una volta che vi siete accertati che sia latte detergente allo stato puro, potete iniziare ad utilizzarlo per pulire la vostra auto.

La prima cosa da fare è procurarsi un panno catturapolvere, ovviamente questo dovrà essere asciutto. Passate con attenzione il panno lungo la tappezzeria e accertatevi che non ci sia più alcuna presenza di polvere, o farete dei danni irreparabili. Una volta fatto, procedete mettendo una quantità media di latte detergente su un tovagliolo di carta assorbente. Per essere sicuri di non fare danni, sarebbe una buona idea applicare il detergente in un punto nascosto o comunque poco visibile, dopodiché aspettate qualche minuto. Se non sorgono problemi, potete procedere ad applicare il detergente anche sul resto della tappezzeria.

Fate dei movimenti circolari mentre pulite | Come pulire la tappezzeria in pelle dell’auto

La cosa a cui dovete prestare assolutamente attenzione è quella di non mettere troppo detergente sulla carta, poiché in caso contrario la tappezzeria assorbirà il liquido. Ecco perché vi consigliamo di muovervi abbastanza velocemente. Quando avete imbevuto la salvietta, fate dei veloci movimenti circolari, in modo tale da pulire più a fondo senza lasciare strisce o aloni sulla pelle. Appena il tovagliolo sarà bianco, la tappezzeria sarà completamente pulita.

Passate un panno in microfibra | Come pulire la tappezzeria in pelle dell’auto?

Giunti a questo punto, l’ultima cosa che vi rimane da fare è passare un panno in microfibra per levare di mezzo tutti i residui della salvietta di carta assorbente e per distendere il latte detergente in modo omogeneo e uniforme. Una volta fatto, lasciate asciugare il tutto, se riuscite fate areare l’ambiente. Dopo circa un paio d’ore, la vostra tappezzeria dell’auto sarà di nuovo pulita e profumata.

Buona guida!

Il lavaggio della tappezzeria andrebbe fatto almeno una volta al mese, insistendo soprattutto nelle parti dove può infilarsi maggiormente la polvere o i residui di sporcizia, per cui questo è anche un lavoro che va fatto con la massima cura. Speriamo di esservi stati d’aiuto in questa guida, potete trovare cliccando qui la guida sul come prepararsi all’esame pratico per la moto. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo dei motori.