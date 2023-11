Finalmente conosciamo la data d’uscita de Il problema dei 3 corpi, nuovo show Netflix, dei creatori di Game of Thrones

Dopo l’improvviso rinvio, finalmente abbiamo nuove importanti news dedicate a Il problema dei 3 corpi, la nuova imperdibile epopea di fantascienza, che tra qualche mese approderà su Netflix. I creatori di questo nuovo show non sono nuovi al grande pubblico. Scopriamo assieme la trama, il cast, la prima clip e la data d’uscita.

Trama e cast | Il problema dei 3 corpi: ecco la prima clip e la data d’uscita

Il problema dei 3 corpi è ispirato ai romanzi di Cixin Liu, vincitrice, grazie a questa opera, del Premio Hugo. La sua sinossi ufficiale recita:

Nella Cina della Rivoluzione culturale, un progetto militare segreto invia segnali nello spazio cercando di contattare intelligenze aliene, riuscendoci. Il messaggio viene captato però dal pianeta sbagliato, Trisolaris, l’unico superstite di un sistema orbitante attorno a tre soli, dominato da forze gravitazionali caotiche e imprevedibili, che hanno già arso undici mondi. È quello che i fisici chiamano “problema dei tre corpi”, e i trisolariani sanno che anche il loro destino, prima o poi, sarà di sprofondare nella superficie rovente di uno dei soli, a meno di non trovare una nuova casa: un pianeta abitabile, proprio come il nostro. Trisolaris pianifica quindi un’invasione della Terra. Sul Pianeta azzurro, nel frattempo, l’umanità si divide: come accogliere i visitatori dallo spazio? Combattere gli invasori o aiutarli a far piazza pulita di un mondo irrimediabilmente corrotto?

La sua versione televisiva si compone di un cast di tutto rispetto, a cominciare da Liam Cunningham e John Bradley. Al loro fianco Benedict Wong, Jovan Adepo, Eiza González, Tsai Chin, Marlo Kelly, Jess Hong, Alex Sharp, Zine Tseng, Saamer Usamani, Sea Shimooka, Jonathan Pryce, Eve Schnetzer, Rosalind Chao e Ben Ridley. La serie è stata ideata da David Benioff e D.B. Weiss, ossia gli stessi creatori di Game of Thrones e dallo sceneggiatore di True Blood, Alexander Woo. La regia è invece di Derek Tsang. A Benioff e Weiss, tra i produttori esecutivi, si aggiungono anche il regista Derek Tsang, Brad Pitt, Bernadette Caulfield, Ram Bergman, Nena Rodrigue, Rian Johnson, Lin Qi, Zhao Jilong, Dede Gardner, Rosamund Pike e Robie Uniacke.

Data d’uscita

Lo show è già stato anticipato da una clip, permettendoci di avere un piccolissimo assaggio della trama, mantenendo comunque un certo alone di mistero. Il protagonista di questa anteprima è John Bradley, giunto improvvisamente in un nuovo e sconosciuto mondo, solo all’apparenza tranquillo. Se inizialmente, con l’evento TUDUM, era stato annunciato che Il problema dei 3 corpi sarebbe uscito a gennaio 2024, ora sappiamo invece che debutterà sulla piattaforma Netflix il 21 marzo 2024.

