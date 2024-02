Abarth 600e: presentate le prime fantastiche foto della nuova vettura!

Abarth 600e finalmente si mostra e lo fa con delle fantastiche foto che la ritraggono in tutto il suo splendore. Ecco i dettagli in questa news dedicata

La Abarth 600e, versione sportiva del crossover elettrico basato sulla piattaforma condivisa con Jeep Avenger e Alfa Romeo Milano, fa il suo debutto ufficiale sul web, svelando dettagli entusiasmanti sulla sua meccanica e commercializzazione. La protagonista indiscussa è la versione Scorpionissima, disponibile in una speciale tinta Hypnotic Purple e prodotta in soli 1.949 esemplari, omaggio all’anno di fondazione della Casa automobilistica. Rivelando nuove informazioni sulla potenza, la Abarth 600e promette di essere un concentrato di potenza e grinta, con il suo motore da 240 CV.

Questa la rende la Abarth di serie più potente di sempre, aprendo la strada a possibili varianti sportive anche per Alfa Romeo Milano e Lancia Ypsilon. La foto rilasciata mostra la 600e Scorpionissima in tutta la sua gloria sportiva, con spoiler posteriore generoso, splitter anteriore, pneumatici larghi, paraurti ridisegnato e cerchi in lega da 20.

Abarth 600e: foto da mozzare il fiato!

Non è chiaro se questi elementi saranno esclusivi della versione limitata o disponibili anche sugli altri allestimenti. Basata su una piattaforma evoluta CMP, denominata Perfo-eCMP, la Abarth 600e beneficia di numerose modifiche meccaniche, tra cui sospensioni ritarate e un nuovo differenziale autobloccante. Gli pneumatici, sviluppati in collaborazione con Hankook, offrono massima aderenza e autonomia estesa.

Sebbene le prestazioni non siano ancora state ufficializzate, resta da scoprire se la vettura adotterà un sistema di regolazione della potenza in base alla percentuale residua della batteria, come sulla Abarth 500e. Con il suo mix di potenza, design aggressivo e tecnologia avanzata, la Abarth 600e promette di essere un’aggiunta emozionante alla famiglia Abarth, attirando l’attenzione degli appassionati di motori di tutto il mondo.

Per ulteriori notizie e aggiornamenti dal mondo dei motori e non solo continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttotek.it.