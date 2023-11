Il terrore di ogni automobilista è quello di non avere più punti sulla patente con le sue conseguenze, quindi come possiamo controllare i punti della patente? In questa guida scoprirete i modi più facili per controllare ed evitare di imbatterci in brutte sorprese

La patente a punti è entrata in vigore il 1° luglio 2003, ogni automobilista ha disposizione 20 punti sulla propria patente, vale sia per la patente B che la patente A. Questi punti possono essere decurtati in caso in cui l’autista commetta infrazioni stradali secondo il regolamento del codice della strada. Una volta arrivati a 0 punti, la patente sarà revocata e i patentati dovranno ripetere l’esame teorico e pratico incluse le spese. Nel corso del tempo, però, i punti sulla patente possono anche aumentare grazie a dei bonus riservati agli utenti della strada che non commettono infrazioni. I bonus sono i seguenti:

Chi possiede meno di 20 punti e non commette infrazioni da due anni, riottiene 20 punti sulla patente. Chi possiede già 20 punti e non commette infrazioni da due anni, ottiene 2 punti bonus. I neopatentati che non commettono infrazioni hanno un punto bonus all’anno per i primi 3 anni.

Verifica punti patente per telefono | Come controllare i punti della patente?

Il modo più semplice e veloce per verificare il numero di punti presenti sulla patente è chiamare il numero 06 45775962 (sia da telefono fisso che mobile). Questo non è un numero verde, il costo è quello di una telefonata urbana e la procedura è molto semplice. Basterà ascoltare il messaggio registrato e digitare i dati che chiederanno, in pochissimi minuti potrete verificare il saldo punti.

Verifica punti patente online | Come controllare i punti della patente?

Se non avete un telefono o più semplicemente preferite i servizi web, per controllare i punti della patente vi basterà visitare la sezione servizi online sul sito ufficiale de Il Portale dell’automobilista, sito creato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dal 1 Marzo 2021 gli utenti potranno accedere ai servizi con le credenziali dello SPID. Il Portale dell’Automobilistica vi permetterà di verificare il saldo punti, quanti veicoli avete in possesso e avere accesso ai servizi online del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Mentre con la verifica telefonica potrete soltanto verificare il saldo punti, con il portale dell’automobilistica potrete avere accesso ai diversi servizi, come la copertura assicurativa sul vostro veicolo, modulistica varia, normativa, pratiche auto e molto altro.

Verifica punti patente con l’app della Motorizzazione Civile

Una volta registrati sul portale, vi consigliamo di scaricare l’app della Motorizzazione Civile, a cui potrete accedere velocemente. L’applicazionei si chiama IPatente ed è disponibile sia per sistemi IOS che Android. L’app vi darà un modo facile e veloce per controllare i punti della patente e accedere a molte altre informazioni utili sul proprio veicolo. Potrete infatti controllare la scadenza di bollo sull’assicurazione e lo stato di avanzamento di eventuali pratiche burocratiche.

Ora sapete come controllare i punti della patente, vi invitiamo caldamente a farlo per poter viaggiare tranquilli e guidare in pace senza preoccupazioni. Vi ringraziamo per averci seguito in questa guida, continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo dei motori!