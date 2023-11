Barbenheimer è realtà, via alla produzione del film

Charles Band è al timone del film che mescolerà insieme i due grandi successi di quest’anno: Barbie e Oppenheimer. Barbenheimer è davvero realtà

Sembra davvero arrivato il momento di fondere i due successi cinematografici del 2023, Barbie e Oppenheimer. Dopo innumerevoli battute riguardo la guerra al botteghino dei due film e indicibili sproloqui sull’impatto sociale delle due pellicole, è finalmente arrivato il momento di fondere il mondo rosa e luccicante portato in vita da Greta Gerwing, con l’oscura realtà storica di Christopher Nolan. Quindi Barbenheimer si farà! Charles Band, messo al timone del progetto dichiara che tale film sarà una grandissima opportunità per il black humor. Il b-movie in questione avrà un budget di circa un milione di dollari. Secondo il regista si tratta di un’opportunità per divertirsi. Sicuramente bisognerà aspettarsi qualcosa di insolito, anche perché non sarà facile mescolare le vibes rosa di Barbie con l’oscurità di Oppenheimer, ma tutto ciò si tradurrà in una grande opportunità per fare dell’ottimo black humor.

Barbenheimer è realtà, la trama del film

La trama del film ruoterà attorno ad una bambola: la Dott. ssa Bambi J Barbenheimer, che ha intenzione di costruire una bomba atomica destinata alla distruzione dell’umanità. Da Dolltopia, il mondo delle bambole, fatto di estati infinite e feste sulla spiaggia, la protagonista deciderà di creare una bomba atomica destinata alla distruzione dell’umanità, per vendicarsi del trattamento che i bambini riservano alle bambole. Sembra che la sceneggiatura sia già pronta, così come due canzoni realizzate da Brian Wecht. Secondo il regista Wecht è il musicista con la giusta sensibilità per scrivere cose di questo genere. Le riprese dovrebbero avviarsi nel 2024. È anche prevista la realizzazione di merchandising legato alla pellicola. Ancora non sono noti i nomi degli attori che potrebbero far parte del cast del film.

