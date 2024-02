Biopic sui Bee Gees diretta da Ridley Scott

In arrivo da parte di Paramount Pictures un nuovo film biografico sui Bee Gees, sarà diretto da Ridley Scott

Ridley Scott è stato scelto come regista del film biografico sui Bee Gees, gruppo icona della disco music degli anni ’70. Nella produzione del film sono coinvolti, oltre allo stesso Ridley Scott, anche Michael Pruss con la Scott Free, Graham King per la GK Films, e Stacey Snider. Barry Gibb, l’unico dei tre fratelli ancora in vita, sarà produttore esecutivo della pellicola. La sceneggiatura sarà a cura di John Logan che ha già collaborato in passato con il regista. La biopic in questione è ancora senza titolo. Tuttavia, pare ovvio e scontato che si occuperà di raccontare la storia e soprattutto la carriera dei fratelli Gibb, noti al pubblico col nome di Bee Gees.

Precedente incontro fra Ridley Scott e i Bee Gees

Non tutti sono a conoscenza che non è la prima volta che la carriera della band e quella di Ridley Scott si incrociano. Infatti, Robert Stigwood, manager della band degli anni ’60 e 70, è stato anche un produttore cinematografico ed ai tempi aveva proposto al regista di dirigere un film in costume, ambientato nel medioevo con i tre fratelli Barry, Robin e Maurice, come protagonisti. Il progetto, però non andò mai in porto, ma Scott dirette invece I Duellanti, che ebbe un discreto successo. I Bee Gees terminarono la loro carriera musicale nel 2003 dopo l’improvvisa morte di Maurice Gibb a soli 53 anni. Barry e Robin hanno poi cercato di riformare il gruppo nel 2009, fino alla morte di Robin che venne a mancare nel 2012 all’età di 62 anni.

