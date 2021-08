One Piece torna con il risveglio di Zoro | Jump Highlights

Dopo la pausa estiva, torna One Piece e gli altri manga di Shonen Jump. Il risveglio e l’attacco di Zoro, insieme a Sanji, per porre fine alla battaglia di Wano

Weekly Shonen Jump era andato, come sempre, in pausa in occasione di ferragosto, nonchè delle olimpiadi in terra nipponica. Questa settimana riprende l’uscita regolare, che noi come sempre possiamo seguire in simulcast sul sito MangaPlus. Nel nuovo numero spicca certamente il manga di punta One Piece.

La battaglia di Onigashima sembra stare per raggiungere la propria conclusione, almeno per quanto riguarda gli scontri minori. Sconfitti i Tobi Roppo, solo alcuni come Orochi, Basil Hawkins e Perospero resistono. Mancano tuttavia due importanti soldati di Kaido da abbattere: King e Queen.

Mentre Sanji si occupa di Queen, è necessario che Zoro, dopo aver subito ferite mortali contro Kaido, combatta a fianco del cuoco per affrontare King. Grazie alla medicina dei visoni, Zoro può ritornare in battaglia, prima di soccombere a un dolore atroce, cosa che lo spadaccino sceglie di fare. Ora, mentre i suoi compagni affrontano gli altri nemici, Rufy deve raggiungere Kaido e sferrargli il colpo di grazia prima che Onigashima cada sulla Capitale dei Fiori.

Non solo One Piece: altri highlights di Shonen Jump

La copertina questa settimana è riservata a Mashle: Magic and Muscles, la nuova fortunata serie di Hajime Komoto. Il nostro Mash questa volta deve affrontare un nemico imbattibile anche per lui: lo studio.

In esclusiva per MangaPlus e le app digitali, Shueisha ha portato da Young Jump la commedia Kubo Won’t Let Me Be Invisible di Nene Yukimori. Si tratta di una commedia romantica più portata verso la parte ironica, nella quale Kubo, un’eroina degna di essere un “personaggio principale”, si innamora di un “background character” invisibile al mondo. Un’opera dolce e divertente che senza dubbio vedrà crescere la propria popolarità.

Continuano a far bene anche gli altri grandi titoli di Jump: in My Hero Academia, i compagni di scuola di Midoriya sono riusciti a convincerlo a tornare nella U.A., ma ora devono convincere gli altri cittadini che si sono rifugiati nelle sue mura che Deku non rappresenta un pericolo.

In Black Clover, la famiglia Silva riesce finalmente a vendicarsi del diavolo Megicula, che portò via la loro madre. Nozel ne disintegra il corpo, mentre Noelle da al cuore il colpo di grazia.