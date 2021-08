Razer Hammerhead True Wireless: auricolari con ANC e illuminazione RGB

Sono stati presentati i nuovi auricolari Razer Hammerhead True Wireless che uniscono la compattezza delle cuffiete in-ear con caratteristiche tipiche dei prodotti da gaming di fascia alta, come l’illuminazione RGB e la cancellazione attiva del rumore

Razer annuncia la seconda generazione di earbud Hammerhead True Wireless, aggiungendo l’illuminazione Razer Chroma RGB e la cancellazione attiva del rumore (ANC) per il massimo della personalizzazione e un audio senza compromessi. I nuovi earbud Razer Hammerhead True Wireless ti permettono di distinguerti al massimo, grazie alla personalizzazione dell’illuminazione Razer Chroma RGB e dell’audio immersivo in movimento.

Razer Hammerhead True Wireless: nuovi auricolari con ANC e LED RGB

I nuovi auricolari Hammerhead True Wireless rappresentano una vera evoluzione. Sono stati, infatti, aggiunti l’illuminazione Razer Chroma RGB , il feed forward ANC con doppi microfoni per la cancellazione del rumore ambientale (ENC) e i gommini in silicone, mantenendo la modalità di gioco a latenza ultra-bassa di Razer (60ms). I nuovi Hammerhead True Wireless offrono, inoltre, fino a 32,5 ore di durata della batteria per essere in linea con lo stile di vita “on-the-go” dei gamer. Per potenziare ulteriormente l’esperienza audio, gli Hammerhead True Wireless si connettono senza problemi all’app Razer Audio (disponibile su Google PlayStore e Apple App Store), consentendoti di personalizzare il profilo sonoro di musica e giochi su qualsiasi dispositivo abilitato al Bluetooth. Queste cuffie sono ottime sia per il gaming sia per l’intrattenimento come la musica o la visione di contenuti in streaming. Ma anche in ambito professionale per le riunioni di lavoro grazie alla tecnologia ENC che elimina il rumore ambientale e i disturbi. Un accessorio di cui non si potrà fare a meno in qualsiasi ambito della nostra vita in sostanza!

Disponibilità

I nuovi auricolari sono già disponibili ad un prezzo di 139,99 euro dal sito ufficiale Razer.com e rivenditori autorizzati. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!