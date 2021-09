Recensione UGREEN Hub USB-C 6 in 1: espandere le capacità del proprio PC

In questa recensione parliamo di UGREEN Hub USB-C 6 in 1, uno strumento davvero molto utile per espandere le potenzialità dei moderni laptop con ben 6 nuove porte accessibili tramite USB-C

I moderni laptop diventano sempre più compatti e leggeri. Le nostre schiene ringraziano, ma purtroppo il costo da pagare è una dotazione di porte di comunicazione striminzito. Per un utilizzo domestico alle volte sono sufficienti, ma già utilizzando il PC in ufficio ci si rende conto dei limiti di molti laptop, ad esempio l’impossibilità di collegare un monitor via HDMI. Per i fotografi e creativi poi l’assenza del lettore di schede di memoria può essere problematico. Ecco perchè questo Hub USB-C 6 in 1 di UGREEN potrebbe essere una buona soluzione. Vediamo se avrà soddisfatto le nostre aspettative.

Specifiche | Recensione UGREEN Hub USB-C 6 in 1

1 porta HDMI 4K (3840x2160p) 30Hz o FHD (1920x1080p) 60 Hz

2 porte USB 3.0 con velocità fino a 5 Gbps

Lettore Schede SD/TFcon velocità di lettura fino a 104 MB/s disponibili contemporaneamente

disponibili contemporaneamente 1 porta USB C PD 3.0 da 100W

Dimensioni 11,5 x 3,6 x 1,3 cm

Design e costruzione | Recensione UGREEN Hub USB-C 6 in 1

Questo oggetto si presenta davvero bene. Il case esterno in alluminio dona eleganza e soprattutto sostanza all’hub. Si avverte la solidità tenendolo in mano, mentre la finitura semi-lucida dona eleganza mentre lo si lascia sulla scrivania. Un aspetto particolarmente apprezzabile a livello di design è la il fatto che tutte le porte siano nascoste alla vista perché inserite all’interno di una piccola rientranza. Al primo sguardo sembra di vedere un oggetto tutto uniforme ed è veramente piacevole. Il cavo di connessione è rinforzato alla base che è il punto più critico, ma in generale è molto resistente e questo lo rendo un po’ rigido. Niente scricchiolii o difetti nell’assemblaggio. Un buon prodotto sotto questo punto di vista. Le dimensioni contenute lo rendono semplice da trasportare in qualsiasi borsa o zaino.

Esperienza d’uso | Recensione UGREEN Hub USB-C 6 in 1

Questo hub permette di trasformare una singola porta USB-C in 6 porte: una HDMI 2.0, due USB 3.0, lettore di schede SD e microSD e infine una USB-C PD per alimentare il dispositivo cui è collegato l’hub. Il connettore USB-C permette di collegare anche smartphone e tablet. Tutte le porte sono disponibili contemporaneamente per trasmettere i dati. Durante i nostri test abbiamo collegato uno schermo a risoluzione FHD, un SSD esterno tramite USB 3.0 e una scheda SD facendo funzionare tutto assieme. UGREEN Hub USB-C 6 in 1 ha gestito alla perfezione tutti i dispositivi, non abbiamo verificato rallentamenti significativi. Da questo punto di vista non possiamo lamentarci. L’hub durante l’utilizzo tende a scaldarsi, ma non eccessivamente. Certo non rimane freddo.

Una cosa che però dobbiamo segnalare di questo hub è la mancanza di alcune porte utilissime. Prima tra tutte il connettore RJ45 per la connessione alle reti cablate, sempre più raro da trovare nei moderni laptop. Molto spesso c’è necessità di collegare il PC ad una rete tramite il cavo di rete per svariati motivi. Un secondo connettore molto utile è la VGA. Si tratta di una interfaccia per trasmettere segnali video abbastanza vecchia, ma che molti monitor e proiettori – specie negli uffici e luoghi pubblici – un po’ datati utilizzano ancora. Un’altra porta utile potrebbe essere il jack audio per cuffie e microfoni. L’idea è che se uno sceglie di acquistare un hub USB, lo fa con l’idea di avere tutto quello che gli serve senza acquistare 3-4 diversi convertitori. Inoltre mancherebbe anche una porta USB-C per i dati. Se il vostro PC ha una sola USB-C, la perderete definitivamente collegando l’hub.

Conclusioni

Sicuramente questo UGREEN Hub USB-C 6 in 1 è bello da vedere: compatto, elegante e raffinato. Purtroppo questo ha costretto il produttore a togliere alcune porte molto utili in generale a chi acquista un hub di espansione. Invece nulla da dire sulle prestazioni. La scocca in alluminio aiuta anche a dissipare il calore, tenendo sotto controllo le temperature. Il prezzo non è esagerato, ma date alcune mancanze, lo avremmo preferito ad una manciata di euro in meno. Consigliamo l’acquisto in occasione di qualche offerta speciale che abbassi il prezzo almeno attorno ai 20-25 euro.