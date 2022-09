Recensione QNAP QHora-301W: router Wi-Fi 6 che ti semplifica la vita

Questo QNAP QHora-301W è molto più di un router Wi-Fi 6. Infatti espone tantissime funzionalità utili per semplificare la vita di chi deve gestire una rete aziendale, anche dislocata su più sedi!

Ci sono i router Wi-Fi 6 e poi c’è QNAP QHora-301W. Questo dispositivo è molto più di un semplice router Wi-Fi 6. Le prestazioni che offre, sia su rete cablata che wireless, sono un spanna sopra la media. Ma quello che più ci colpisce è la ricchezza di funzionalità che questo router offre all’interno della suo dashboard comodamente accessibile tramite interfaccia web da qualsiasi browser. Vediamolo più da vicino!

Recensione QNAP QHora-301W: design, costruzione e set up

Nonostante sia un prodotto destinato alle aziende, non si può dire che QNAP abbia trascurato il design di QHora-301W. Ci si presenta sotto gli occhi un parallelepipedo bianco, candido con qualche feritoia di lato per facilitare l’aerazione e una serie di LED sull’anteriore che ci indicheranno lo stato del dispositivo. La scelta di integrare tutte le antenne all’interno è stata vincente e ha permesso di evitare quelle antiestetiche protuberanze che spesso si trovano spesso sui dispositivi di fascia alta. Tutte le porte di connessione sono sul retro in modo da poter nascondere agevolmente i cavi. Insomma, QNAP QHora-301W non sfigurerà anche all’interno di un elegante ufficio, frequentato da clienti o dal pubblico.

La costruzione è molto solida, siamo di fronte ad un prodotto di buona qualità, anche se la plastica scricchiola leggermente sotto pressione. I piedini in gomma permettono di avere un ottimo grip su qualsiasi superficie. Il set up è semplicissimo: si connette il router alla rete WLAN tramite un cavo di rete RJ45 e poi si potrà accedere alla rete Wi-Fi con la password amministratore oppure potremo connetterci tramite una delle 6 porte Ethernet disponibili. Con queste credenziali possiamo anche accedere alla dashboard per gestire tutte le funzionalità di cui parleremo tra poco. Tutto davvero semplicissimo!

DSC6738

DSC6737

DSC6736

DSC6735

Recensione QNAP QHora-301W: le specifiche tecniche in breve

Numero di porte Ethernet : 6 10GbE BASE-T (RJ45): 2 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1GbE (RJ45): 4

: 6 CPU : Qualcomm IPQ8072A Hawkeye 2 Quad-core 2,2 GHz 64-bit

: Qualcomm IPQ8072A Hawkeye 2 Quad-core 2,2 GHz 64-bit Memoria : 1GB RAM, Flash 4GB eMMC

: 1GB RAM, Flash 4GB eMMC Wi-Fi : 8 antenne interne (4x 2.4 GHz + 4 x 5 GHz) Standard wireless: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6), Dual Band Velocità nominale wireless: AX3600 Velocità wireless 2,4 GHz: 2,4 G (1182 Mbps), 4×4 (40 MHz) Velocità wireless 5 GHz: 5 G (2475 Mbps), 4×4 (80 MHz), 2×2 (160 MHz) Banda wireless: 20/40/80/160 MHz

: Porta USB 3.2 Gen 1 : 2, solo per lo storage per il servizio FTP del router

: 2, solo per lo storage per il servizio FTP del router Pulsanti : Alimentazione, WPS, Ripristino

: Alimentazione, WPS, Ripristino Consumo energetico : 24W

: 24W Dimensioni : 250×180×48 mm

: 250×180×48 mm Peso: 1,9 kg

Recensione QNAP QHora-301W: la dashboard e le funzionalità principali

Questo prodotto è molto più di un semplice router Wi-Fi 6. Infatti offre una sacco di funzionalità che semplificano di molto la vita ad aziende ed organizzazioni che vogliono realizzare delle reti complesse con funzionalità avanzate. Vediamo alcune delle funzionalità più importanti che permettono di andare oltre una semplice LAN.

QuWAN: una rete mesh estesa

Una funzionalità interessante di QHora-301W – e di altri prodotti QNAP – è senza dubbio QuWAN. Questa permette di creare una rete mesh su scala aziendale, attraverso l’implementazione di una VPN. In sostanza sarà possibile connettere tutti i vostri dispositivi QNAP compatibili in una unica rete virtuale, anche se si trovano fisicamente in sedi diverse. Utilizzando una connessione VPN SSL tramite l’applicazione QVPN sarà possibile per un impiegato collegarsi dalla propria abitazione alla rete aziendale in modo sicuro. Con questa funzionalità si risolve un problema che di norma richiede hardware e software ad-hoc e che invece questo router offre di default.

Monitoraggio e gestione della rete immediati

Grazie all’interfaccia grafica molto intuitiva, sarà possibile configurare la nostra rete e monitorarla in modo semplicissimo. QNAP QHora-301W offre la possibilità di configurare fino 3 reti wireless su WLAN per uso interno, più una rete guest per eventuali visitatori. C’è anche la possibilità di gestire in modo avanzato queste reti, ad esempio si può prevedere di disattivarle la notte o nel weekend quando l’azienda è chiusa per ragioni di sicurezza.

Ovviamente è possibile definire facilmente sotto-reti locali andando a lavorare sulla NAT ed impostare un firewall. C’è anche la possibilità di utilizzare un servizio di DNS per le proprie reti. Infine abbiamo le funzionalità di monitoraggio e controllo. Si può visualizzare il traffico in real time, quali dispositivi sono connessi e a quale sotto-rete e controllare chi si connette ed eventualmente definire dei filtri.

QVPN: la vostra VPN aziendale

Abbiamo visto i vantaggi di creare un VPN aziendale, ad esempio la possibilità di creare una grande WAN senza la necessità di hardware dedicato e aggiungendo la possibilità di connettersi anche da remoto. Questo è possibile grazie alla tecnologia QVPN di QNAP che consente di impostare i dispositivi per lavorare come server o client all’interno dell’infrastruttura aziendale. In questo modo si può facilmente scalare distribuendo il carico di lavoro e aggiungendo nuovi server quando necessario ed in modo totalmente trasparente dato che tutto è gestito dall’applicazione QVPN. Inoltre si possono scegliere diversi protocolli VPN.

L’amministratore ha il completo controllo della rete virtuale e può creare report e organizzare gli utenti definendo diversi ruoli con diversi privilegi.

Recensione QNAP QHora-301W: conclusioni

Se volete mettere su una rete aziendale in fretta, facilmente scalabile e ridurre i costi di gestione, QNAP QHora-301W è un ottimo dispositivo. Oltre alle specifiche hardware che sono di fascia alta, il vero valore aggiunto è il software sviluppato da QNAP grazie ad anni di esperienza nel settore che garantisce la gestione di funzionalità avanzate in modo semplice e trasparente e soprattutto senza la necessità di hardware aggiuntivo. Grazie alla semplicità d’uso, si possono anche ridurre i costi di gestione, soprattutto per reti di grandi dimensioni dato che servirà un personale ridotto. Certamente per aziende ed organizzazioni una soluzione di questo genere è più che interessante. Ovviamente lo sconsigliamo per un uso domestico. Il prezzo di circa 300 euro è importante, ma onesto vista la quantità di funzionalità offerte. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!