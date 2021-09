Recensione QNAP TS-230: un tocco di freschezza

Recensione QNAP TS-230. Oggi vi parleremo di un Nas di casa QNAP Systems, che punta al settore home multimediale, e che ci riesce benissimo

Il brand taiwanse QNAP specializzato nella produzione di NAS, sia di utilizzo industriale che, dedicati all’ home entertainment, e con il TS-230 realizza un prodotto compatto e semplice da utilizzare.

Caratterizzato da un design moderno, può tranquillamente diventare un prodotto di arredo nelle nostre case, dimenticatevi il vecchio stile “freddo” dei Nas, qui abbiamo un mix di vitalità e semplicità. È leggero, silenzioso e dunque versatile, proprio come lo definisce QNAP stessa, e non si sbaglia. Le sue applicazioni sono davvero tante, ma bando alle ciance entriamo nel vivo della recensione con QNAP TS-230.

Unboxing e design | Recensione QNAP TS-230

Il package è molto curato, sul fronte esterno abbiamo diverse informazioni relative al prodotto in questione e le sue specifiche tecniche, mentre internamente troviamo tutto suddiviso in comodi scompartimenti.

Abbiamo ovviamente il protagonista della recensione, e poi troviamo alcuni essenziali manuali di istruzione, e i cavi necessari all’installazione. Abbiamo il cavo Ethernet, un kit di viti, ovvero 8 necessarie all’installazione dei dischi da 3.5 e altre 6 per quelli da 2.5, abbiamo poi l’adattatore AC, e il cavo di alimentazione.

È realizzato interamente in plastica, e restituisce un’ottima sensazione al tatto, il design è molto semplice, e non abbiamo elementi che spiccano, tutto è equilibrato. Sul pannello laterale troviamo inciso il logo QNAP, mentre nella parte superiore abbiamo un pattern che richiama delle fessure. Nella parte frontale abbiamo invece il pannello di interazione, con le spie Led di indicazione che vedremo dopo, e i tasti. Nella parte posteriore invece abbiamo la griglia di espulsione per la ventola, e gli ingressi, accompagnati dal tasto Reset. Sul fondo abbiamo invece la vite di smontaggio, e 2 strisce di gomma per la stabilità del Nas stesso, anche la parte inferiore presenta griglie di areazione. Internamente invece abbiamo una struttura in alluminio, per donare maggior robustezza al prodotto.

Le specifiche tecniche | Recensione QNAP TS-230

Questo Nas è destinato come detto all’ambiente domestico, come tale ha una scheda tecnica necessaria e sufficiente al suo target. Abbiamo un processore quad-core Realtek RTD1296 da 1,4GHz, ovviamente 64-bit ARM ma questo è scontato, abbinato ad un motore di crittografia e un’unità di floating point. Inoltre abbiamo un sistema di transcodifica hardware accelerata. Dotato di 2 GB non espandibili, troviamo le DDR4 per la memoria di sistema, questa dunque la memoria massima. Per la memoria Flash invece abbiamo 4 GB, con un doppio sistema operativo durante la fase di avvio.

In termini di compatibilità abbiamo dischi rigidi SATA da 3,5”, da 2,5”. La singola porta Gigabit Ethernet, è di tipo RJ45, e dispone della funzionalità Wake on LAN, meglio conosciuta come WOL, inoltre possiede il Jumbo Frame. In termini di compatibilità QNAP mette a disposizione un sito dedicato per verifiche prima dell’acquisto.

In termini di dotazione porte abbiamo una porta USB 2.0, due porte USB 3.2 Gen 1. Spostandoci invece sul pannello frontale, abbiamo l’indicatore Led relativo allo stato di sistema, quello relativo alla Lan, quello dedicato alle connessioni Usb, e ovviamente quello dei singoli HDD collegati. I tasti che abbiamo invece sono quello di accensione, quello del ripristino, e, posteriormente abbiamo la possibilità di effettuare il reset.

Abbiamo delle dimensioni (A x L x P) di 188,64 × 90,18 × 156,26 mm, e un peso pari a circa 2 Kg. L’alimentazione invece è di 65 W, con un consumo medio in modalità sospensione di circa 4.5 W, sale a 12W invece in un classico scenario di utilizzo quotidiano tipico, mentre in termini di silenziosità, abbiamo 15 db(A), la ventola posta alla dissipazione è di 80mm e non impatta nella rumorosità, anche perché non gira a regimi elevatissimi, la sua temperatura operativa varia da 0 a 40 Gradi.

Ricordiamo che il Nas ci è stato gentilmente fornito a corredo con un Drive proprio dedito all’utilizzo con Nas, ovvero il modello IronWolf Pro di casa Seagate, da ben 2TB.

Le sue funzionalità e File Station | Recensione QNAP TS-230

Il sistema di sblocco dei drive è comodo e semplice, non sono necessarie manovre particolari nemmeno strumenti. Basta ruotare la vite di blocco, anche manualmente lo si può fare, per poi sfilare letteralmente il carrello superiore, che poi è anche una parte del case stesso. Una volta dentro, abbiamo i due carrelli, con una clip di blocco, nel quale appunto riporremo i dischi, che alloggeranno in un sistema stabile e compatto.

Il sistema di aerazione poi è costruito in modo da favorire l’ingresso nell’aria dal basso, per poi espellere l’aria calda posteriormente, il flusso favorirà così la dissipazione dei drive.

Svariate sono le applicazioni in campo che si possono realizzare con questo dispositivo, il cuore pulsate è il suo software di gestione, accessibile dal browser web, chiamato File Station.

Possibile la gestione dei file, l’integrazione di ricche app di memorizzazione, sincronizzazione, ricerca e archiviazione dei file. E accedere facilmente ai file in vari dispositivi tra cui USB e smartphone. La sincronizzazione dei file è istantanea. Tra le cose che permette di fare File Station abbiamo la centralizzazione dei file, consente di scorrere e gestire in modo semplice i file da diverse sorgenti, il collegamento remoto a un altro NAS, utilizzando CIFS/SMB, FTP o WebDAV, trasferire i file tra il NAS e i servizi cloud, con supporto a Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business, Google Drive, Amazon Drive, Yandex Disk, Box, HiDrive e Citrix Share File.

Le sue applicazioni

Infine, tramite Qsync, avremo sempre una sincronizzazione eccellente. Merito del sistema Qfiling che automatizza l’organizzazione dei file, classificando in modo semplice i file e impostando una pianificazione. Come detto è presente il supporto WebDAV, che ci permetterà di esser sfruttato come metodo di scambio/collaborazione file tra i dispositivi e le piattaforme supportate.

Potremo fare ricorso allo strumento QNAP NetBak Replicator, che supporta macchine Apple e Windows, oppure al backup su cloud. Ma questo resta pur sempre un prodotto dedicato all’ Home entertainment, per tale motivo avrete a disposizione anche l’app Plex Media Server per trasmettere file multimediali dal NAS a dispositivi mobili, e che vi consentirà di trasmettere facilmente musica, video e foto su Android TV, Apple TV (via Qmedia), Amazon Fire TV e set-top box. In quanto a riproduzione potrete avere anche la transcodifica video 4K in tempo reale, nel formato supportato H.264.

Nel suo utilizzo scoprirete il servizio myQNAPcloud, per accedere, gestire e condividere facilmente i file NAS tramite Internet, HBS, sarà possibile eseguire il backup o la sincronizzazione di file NAS, il tutto accompagnato dal sistema che funziona come cloud privato sicuro, grazie al blocco Ip e la verifica in due passaggi con crittografia. La Decodifica hardware H.264 e transcodifica in tempo reale, e, il sistema di gestione foto.

QuMagie ci permetterà di sfruttare il riconoscimento del volto, l’identificazione oggetti e la taggatura geografica delle foto nel NAS. Infatti le foto simili verranno classificate negli Album AI.

Conclusioni e prezzo

Al prezzo di circa 180 Euro, il modello QNAP TS-230 è un prodotto davvero interessante, che può essere adatto a tutti. Possiede 2 anni di garanzia gratuita come la stragrande maggioranza dei prodotti in commercio, estendibile però con una copertura di 5 anni.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.