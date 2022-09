Ubisoft Forward: trailer della presentazione del 10 settembre

L’Ubisoft Forward del 10 settembre fomenta l’hype già da ora: Skull and Bones, Assassin’s Creed e Mario + Rabbids appaiono in un trailer

Mancano ancora quattro giorni al prossimo Ubisoft Forward, ed ecco che il publisher transalpino ci delizia con un antipasto: nello specifico, un trailer per la presentazione prevista per il 10 settembre. Non che l’hype manchi, ma ora abbiamo un’idea più chiara di cosa ci aspetterà a mezzogiorno, ora del pacifico, in quella data. Naturalmente, complici i fusi orari, l’attesa sarà più pesante per noi del Vecchio Continente. Nel nostro caso, infatti, non se ne parlerà prima delle nove di sera. Tuttavia, ora sappiamo quali franchise sfileranno sul red carpet dell’editore videoludico francese.

Ubisoft Forward del 10 settembre: ecco il trailer

Il montaggio presente nel trailer non fa sconti sui grandi nomi che potremo aspettarci nel corso dell’Ubisoft Forward del 10 settembre. Nello specifico, uno degli ospiti attesi con la maggiore trepidazione è la risposta del publisher a Sea of Thieves, ovvero Skull and Bones. Tuttavia, anche le grandi esclusive ci concederanno uno sguardo esclusivo, come ad esempio l’italianissimo Mario + Rabbids: Sparks of Hope. In quanto al mondo della dinastia in bianco e rosso, ci sarà decisamente molto di cui parlare per quanto concerne Assassin’s Creed. Vi lasciamo al video, prima di parlarne oltre.

Lo showcase dedicato ad Assassin’s Creed promette infatti uno sguardo dettagliato al “futuro del franchise” in toto. Sappiamo già che il nome del prossimo capitolo sarà Assassin’s Creed Mirage, confermando (almeno stavolta) i molteplici leak che lo hanno circondato per diverso tempo. Il gioco, previsto per la prossima primavera secondo gli insider, mira al ritorno della stessa densità di NPC vista in Unity. Al di là delle meccaniche stealth, delle uccisioni al rallentatore e dei nascondigli sopra i tetti, però, c’è dell’altro anche per i fan dei giochi già usciti. Mezz’ora prima della presentazione, infatti, ne è prevista un’altra per i nuovi contenuti previsti per Brawlhalla, For Honor, Anno 1800 e The Crew 2.

Ora sta a voi dirci la vostra: che aspettative avete? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.