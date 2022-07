JVC annuncia i nuovi auricolari HA-A30T

La JVC ha lanciato i nuovi auricolari HA-A30T. Compact True Wireless con Active Noise Cancelling per combinare stile, comodità ed efficienza

JVC (qui per maggiori info sull’azienda) amplia la propria gamma di auricolari TWC presentando i nuovi Compact True Wireless HA-A30T con Active Noise Cancelling per offrire livelli di efficienza, comodità e stile ancora più elevati. Oltre ad essere gli auricolari più piccoli e leggeri della gamma, i nuovi HA-A30T si contraddistinguono per il design ultrasottile ed ergonomico e per la modalità a bassa latenza per un’esperienza audio davvero immersiva.

JVC HA-A30T, piccoli e leggeri

I nuovi auricolari Active Noise Cancelling sono perfetti per coloro che necessitano di indossarli per lungo tempo. Infatti, gli HA-A30T sono stati progettati per essere il modello più piccolo e leggero mai prodotto da JVC. Il design ultra-piccolo della custodia la rende confortevole da tenere in mano e grazie alla forma rotonda e liscia non si impiglia quando viene riposta in borsa o in tasca. Particolare attenzione è stata riposta anche al design. L’uniformità di colore tra il corpo dell’auricolare e il silicone crea un senso di unità, mentre l’accento laterale in metallo conferisce agli auricolari un design elegante. Rendendoli così un accessorio di moda. Oltre a essere un elemento di design, questo dettaglio è un elemento funzionale in quanto copre il microfono all’interno, impedendo l’esposizione diretta al vento con conseguente eliminazione del rumore. Favorendo così le conversazioni anche nelle giornate più ventose.

Dettagli

Inoltre, la potente batteria, che garantisce fino a 21 ore di riproduzione continua e 17 ore con la cancellazione del rumore attivata, toglie l’imbarazzo di restare senza auricolari. In ogni caso, la funzione di ricarica rapida di 10 minuti garantisce fino a 75 minuti di riproduzione. Everyday Use L’Active Noise Cancelling monitora il suono ambientale con il microfono integrato negli auricolari e genera un segnale in contro-frequenza per l’annullamento del rumore di sottofondo. Questo consente di godere appieno della propria musica preferita o di seguire conferenze Web e lezioni online senza doversi preoccupare del rumore ambientale.

Gli HA-A30T sono ideali per lo smart-working, consentendo l’utilizzo anche di un solo auricolare, utile per integrare le comunicazioni da remoto e in presenza. Inoltre, con One Touch Mute, c’è la possibile di silenziare la voce in presenza di suoni indesiderati disattivando immediatamente il microfono dell’auricolare. Questa funzione consente di mantenere la privacy durante le conferenze Web o le chiamate. Infine, grazie alla modalità a bassa latenza che riduce il divario tra video e audio, gli HA-A30T sono la soluzione ideale anche per l’audio di giochi e film offrendo agli utenti un’esperienza sempre più immersiva.

Accessibili a tutti

Le diverse funzionalità rendono gli HA-A30T semplici e intuitivi da utilizzare. E’ sufficiente rimuoverli dalla custodia per connettersi automaticamente in modalità wireless, così come lo spegnimento sarà autonomo semplicemente riponendoli all’interno della custodia stessa. Inoltre, la funzione Touch & Talk consente di abbassare con un semplice tocco il volume della musica e concentrarsi sui rumori circostanti: la conversazione viene facilitata senza dover per forza rimuovere gli auricolari.

Gli HA-A30T-W-U (Colore Bianco) e HA-A30T-B-U (Colore Nero) sono disponibili al prezzo di euro 99,99. Questi auricolari saranno disponibili anche su Amazon in 5 colorazioni differenti, ovvero, azzurro, bianco, nero, rosa e verde acqua, al prezzo di euro 94,99.

E voi? cosa ne pensate di questi nuovi auricolari JVC HA-A30T? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).