Recensione PAC-MAN World Re-PAC: un restyling vincente

In questa nuova recensione andiamo alla scoperta di PAC-MAN World Re-PAC, titolo del 1999 riproposto al grande pubblico videoludico tramite questo interessante remake

Difficile, davvero difficile trovare qualcuno che non abbia mai sentito parlare o anche solo nominare PAC-MAN. Questo perché ci troviamo di fronte ad una delle icone del mondo videoludico e della cultura videoludica da un punto di vista internazionale. Ed è proprio per questo motivo che, nel momento in cui si va a trattare un titolo con protagonista, o anche solo che riguarda, la sfera di colore giallo ideata da Tōru Iwatani, c’è bisogno sempre di un filo di attenzione (e riguardo) in più.

Nel 1999 usciva un titolo destinato ad entrare nel cuore dei videogiocatori, trattasi di PAC-MAN World, platform in 3D (già, in 3d!) con protagonista proprio la famosa pallina gialla. Oggi, nel 2022, con un’interessantissima operazione di restyling questo titolo viene riproposto al grande pubblico e lo andremo a trattare in questa recensione di PAC-MAN World Re-PAC.

Metodologia e approccio

Prima di addentrarci negli aspetti più tecnici di questa recensione di PAC-MAN World Re-PAC, crediamo sia importante chiarire e sottolineare quelli che saranno i termini di questa analisi. Non crediamo sia rilevante riproporre e raccontare ciò che già si conosce. Con questo intendiamo dire che, andare a trattare ogni meccanica di un titolo del 1999 potrebbe risultare ridondante oltre che stucchevole, piuttosto ciò che ci preme evidenziare è il lavoro tecnico effettuato nella realizzazione di questo titolo e il valore di mercato (e non solo) che un’operazione del genere può avere all’interno dell’industria dei videogiochi nel 2022.

Brillantezza intatta – Recensione PAC-MAN World Re-PAC

PAC-MAN World Re-PAC si presenta, a distanza di 23 anni, con una struttura basic nel concept ma decisamente brillante e ben articolata nella realizzazione. Una serie di aeree con una serie di livelli da affrontare e superare. Da un punto di vista, prettamente “platformico” (permetteteci di coniare questo termine) siamo di fronte ad una vera e propria eccellenza, o se non lo è poco ci manca. Il level design di ogni singolo livello è sicuramente l’aspetto più interessante di questo titolo. Ottimo nel 1999 e ancora ottimo oggi, nel 2022.

Segreti, collezionabili, elementi da raccogliere e nemici da sconfiggere sparpagliati nelle mappe e raggiungibili sfruttando la verticalità e la profondità di ogni singola zona esplorabile. In questo senso questo titolo fa centro, sotto ogni punto di vista. Ciò che fa leggermente storcere il naso, e questo probabilmente rientra nell’ottica di una riproposizione di un qualcosa di preesistente, è una responsività dei comandi non sempre precisa e non sempre funzionale.

Una “nuova” veste – Recensione PAC-MAN World Re-PAC

La maggiore operazione di restyling effettuata con PAC-MAN World Re-PAC riguarda sicuramente l’aspetto tecnico e il comparto tecnico totale dell’opera. Il passo in avanti, rispetto al ’99 risulta per ovvie ragioni netto e chiaro. Una maggiore pulizia grafica, texture aggiornate e una resa visiva che tutto sommato offre un bell’impatto, grazie anche ad una varietà cromatica invidiabile e perfettamente collaudata. Il tutto condito da un sonoro perfetto, sia nelle musiche che nei suoni di gioco.

Tutto questo, però, va comunque inserito in un discorso comparativo con operazioni e titoli che nascono con lo stesso intento. Prendendo in considerazione questo non possiamo non sottolineare quanto, nonostante un lavoro positivo, la ri-realizzazione tecnica del gioco non si presenta al passo con i nostri tempi e, ripetiamo, allo stesso livello di altri lavori simili, soprattutto se consideriamo che la nostra prova è avvenuta su PS5 nella versione proprio per la quinta console di casa Sony.

Un’operazione vincente? – Recensione PAC-MAN World Re-PAC

Come detto in apertura di questa recensione di PAC-MAN World Re-PAC un aspetto su cui vogliamo soffermarci riguarda il valore di questa operazione videoludica. L’idea di riproporre oggi un titolo così, un titolo con uno dei personaggi più noti della storia dei videogiochi in una salsa tecnica nuova (anche se non troppo) e soprattutto con la componente 3D, è a nostro avviso un’idea vincente e interessante nell’ottica dell’avvicinamento di un pubblico nuovo e diverso dal solito.

Questo titolo, infatti, non vuole rivolgersi solamente ai nostalgici e ai fan del gioco del 1999 ma può tranquillamente rivolgersi e parlare ad un pubblico più giovane e perché no, anche giovanissimo. Complici una difficoltà ed un livello di sfida non eccessivi, elemento che oggi potrebbe rappresentare una piccola ma decisiva chiave di lettura. Per questo motivo ci sentiamo di lodare e premiare la scelta di Bandai Namco, sperando che possa risultare vincente anche nella risposta del pubblico. Sottolineiamo “anche” perché, per quanto ci riguarda, si tratta di un lavoro vincente in partenza e nel rispetto delle idee.

Tiriamo le somme!

Giunti al termine di questa recensione di PAC-MAN World Re-PAC è il momento di tirare le somme e provare e buttare giù un giudizio che tenga conto dell’analisi effettuata nei paragrafi precedenti. PAC-MAN World Re-PAC è una riproposizione del titolo del 1999 che brillantemente aveva colpito i videogiocatori 23 anni fa e brillantemente, nella gestione del gameplay e nelle idee di level design, si riaffaccia sul mercato. Qualche difetto nella realizzazione tecnica, sia da un punto di vista grafico e sia da un punto di vista della responsività dei comandi, non ci permette di inserire questo titolo nell’olimpo delle operazioni di restyling degli ultimi anni ma, sicuramente, quest’operazione di ripresentazione ci piace e ci continuerà a piacere, il che non ci può non far assegnare al gioco un voto più che positivo.

