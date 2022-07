Recensione Medion Akoya E16401: un 16” ultra compatto

In questa recensione del Medion Akoya E16401, un laptop compatto, leggero, che offre prestazioni adatte all’Home User

Partiamo col dire che, se volete conoscere meglio il Brand Medion, che tanto si sta affermando nel mercato europeo, vi rimandiamo alla lettura di questo articolo. Ma bando alle ciance, veniamo al sodo con l’Akoya E16401.

Il Medion Akoya E16401 rappresenta la medesima versione cui abbiamo ampiamente raccontato e descritto nella recensione dedicata al fratello maggiore S17405, cosa cambia dunque? Questo modello rappresenta la scelta più “economica”, ma per certi versi più portatile. La dotazione hardware è la medesima, ma a cambiare il rapporto schermo, che qui scende dai generosi 17”, a 16.1” con display da 40.7 cm.

Si presenta dunque nella medesima scocca in alluminio, molto robusta e resistente, ed offre un comparto hardware che lo rende ideale per operazioni di fruizione multimediale tipiche dell’Home User, o dello studente, chiaro, senza particolari esigenze.

Design e specifiche | Recensione Medion Akoya E16401

Si presenta, proprio come tutta la gamma Akoya con un design di tutto rispetto e molto moderno. Suo intento è colpire la fascia media, riuscendo ad offrire al contempo un prodotto equilibrato.

Il nuovo Medion Akoya S17405 si presenta sul mercato con un design elegante, bordi sottili, completamente in alluminio, tastiera incassata, e leggerezza estrema. Spesso solo 16,5 mm, è perfetto da portare in giro, per il suo peso di soli 2kg. Questo Medion Akoya E16401 possiede un display da 16.1”, il giusto spazio visivo per renderlo ideale al trasporto, una via di mezzo, tra elementi potenzialmente visibili a schermo, ed un portabilità ancora accettabile.

La larghezza è pari a 349mm, mentre la profondità è di 229mm. Il design è pulito, con una tastiera retroilluminata, il che non guasta mai. Il Trackpad non ha dimensioni generose, è di piccole dimensioni, e non presenta una diagonale perfetta per utilizzarlo con Gesture di vario genere. Nel complesso risulta però essere abbastanza responsivo ai comandi senza falsi touch o punti di “vuoto” durante la pressione, come non di rado capita nei 4 angoli estremi.

La dotazione resta la medesima, in termini di dotazione porte, abbiamo un immancabile jack cuffie, un ingresso HDMI, 1 porta USB 2.0, e 2 porte USB 3.2 Gen1 Type-A, e per non farci mancare nulla 1 porta USB 3.2 Gen2 Type-C. Abbiamo inoltre un ingresso per schede SD, decisamente comodo. Il PC arriva Win11 Ready. Ed integra un Chip Wi-Fi 6 AX201, lo stesso si occupa di gestire la connessione Bluetooth. La batteria, composta da 3 celle collegate tra loro, è invece di 42,2 Wh, non proprio un numero elevatissimo.

Abbiamo un display Full HD IPS (1920×1080), e, a differenza del fratello maggiore, non abbiamo il doppio sistema di memoria, ma troviamo un singolo e capiente SSD 2.5” da 512GB. A bordo troviamo un processore Intel, abbiamo un i5-1135G7, e vale quanto detto nella precedente recensione effettuata sul fratello maggiore. Il Processore in questione è del del 2020, rappresenta uno dei migliori processori della famiglia Tiger Lake, prodotto a 10nm, è un 4 Core 8 Thread, con frequenza operativa massima a 4,20Ghz. Un processore mobile che si è sempre comportato bene, che offre ottime prestazioni, ed è accompagnato da grafica Intel Iris Xᵉ. Il consumo è pari a 28W massimi, con 8MB di Smart Cache. Il PC in questo caso è accompagnato da 8GB di ram DDR4. RAM, che posseggono una frequenza operativa di 3.200MHz.

Utilizzo quotidiano e conclusioni | Recensione Medion Akoya E16401

La resa nel quotidiano è ottimale, nella media, peccato solo per l’angolo di visuale che non è tra i migliori. Il display ha però una luminosità massima sufficiente all’utilizzo in esterna, anche grazie al trattamento opaco che possiede. Nel complesso questo Medion Akoya E16401 è abbastanza veloce e permette l’apertura in poco tempo di diversi software, senza rallentamenti. Non abbiamo mai incontrato rallentamenti e lag all’interno della navigazione o l’utilizzo dell’App. La batteria ha una durata mediocre, con un utilizzo multimediale fatto da pacchetto Office, fruizione di servizi streaming e mail, riesce a fare, con luminosità media, circa 3/ 4 ore. Comoda la possibilità di sfruttare la ricarica rapida, una cosa che ad oggi pochi posseggono. Difatti lui in solo un ora riesce a restituire circa un buon 80% di carica.

Il PC nel complesso riesce a garantire fluidità in molte operazioni quotidiane, perfetto per lo studente che è spesso fuori casa, ma anche per chi ne fa un utilizzo prettamente Home user. Il processore i5-1135G7e la sua grafica Intel Iris Xe vi permetterà di utilizzare senza problemi i principali software di utilizzo comune produttivo, ma anche di godervi filmati HD. Non è certamente una soluzione adatta ad editing professionale, ma non è neppure nei suoi obiettivi esserlo, si rivolge ad un’altra tipologia di utenza questo laptop.

Il sistema di dissipazione non tiene perfettamente a bada le prestazioni del processore, e con utilizzi intensi non di rado possiamo assistere a surriscaldamento della scocca, ma non sfocia mai in riduzioni significative delle performance. Questo PC si riesce tranquillamente a trovare intorno ai 600 euro, e per questa fascia di prezzo, risulta essere una validissima alternativa da tenere in considerazione. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.