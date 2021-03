Recensione Fritz!PowerLine 1260E: la scelta giusta?

In questo articolo vedremo la recensione del Fritz!PowerLine 1260E, prodotto che abbiamo già incontrato in vesti leggermente diverse

Avere una connessione via cavo è sempre la soluzione migliore. Credo che su questo punto non ci siano dubbi, Il problema di molti però è quello di avere il modem o il router in una stanza e il PC in un’altra lontana. Ecco che si tentano collegamenti via Wi-FI o simili. Non sempre però una scheda di rete con WI-FI o un extender possono ovviare al problema. Ecco perché abbiamo deciso di aiutarvi proponendo una possibilità alternativa che potrebbe aiutare molti di voi.

Non siamo dinnanzi a un’opzione adatta a chiunque, ma potrebbe risolvere il problema della connessione a molti di noi amanti delle connessioni veloci e soprattutto stabili.

Cos’è una powerline e come funziona?

Molti di voi sapranno di cosa stiamo parlando sentendo la parola powerline, ma nel caso ci fosse qualcuno che non fosse avvezzo al termine ecco una spiegazione basilare in grado di far comprendere anche agli utenti inesperti il suo funzionamento.

Un sistema powerline permette di modulare il flusso di corrente in due segnali ben contraddistinti così facendo è possibile fare passare dai cavi elettrici (quelli di un normalissimi impianto elettrico) anche un segnale dati, una classica connessione a internet con doppino insomma.

Il sistema è molto semplice, come d’altronde lo è il suo utilizzo. Vi basterà infatti collegare i due (o più) elementi alla sorgente e all’utilizzatore.

In parole ancora più semplici il primo dispositivo andrà connesso a una presa di corrente e al vostro modem tramite un cavo ethernet con classico attacco RJ45. Così facendo il vostro sistema di powerline avrà un flusso di dati sorgente. Il secondo apparecchio andrà sempre connesso al vostro impianto elettrico e vi darà la possibilità di collegare al vostro PC una connessione dati con un secondo cavo ethernet. In poche parole un’operazione più semplice a farsi che a dirsi.

Scheda tecnica | Recensione Fritz!PowerLine 1260E

Velocità trasmissione powerline : 1200 Mbit/s teorici con codifica sicura AES a 128 bit

: 1200 Mbit/s teorici con codifica sicura AES a 128 bit Connessione wireless AC fino a 866 Mbits/s nella banda 5 GHz

AC fino a 866 Mbits/s nella banda Connessione wireless N fino a 400 Mbits/s nella banda 2.4 GHz

N fino a 400 Mbits/s nella banda Configurazione rapida tramite WPS

Connessione cablata Ethernet 1 Gbps

Design e confezione | Recensione Fritz!PowerLine 1260E

All’interno della confezione troviamo i due repeater, due cavi ethernet e il manuale d’istruzione.

Insomma la confezione è abbastanza scarna, ma completa. C’è tutto quello che serve per far funzionare a dovere il nostro sistema di powerline.

Il manuale d’istruzione è presente in molte lingue anche se non credo servirà utilizzarlo in quanto il sistema è immediato e fruibile da tutti. Una particolarità che se vogliamo potrebbe essere considerata un difetto è quella che i due apparecchi montano una spina di tipo tedesco quindi sarà necessario un adattatore.

Poco male tutti ne abbiamo in casa a bizzeffe generalmente, anche se così facendo la powerline sporgerà un po’ di più dalla presa.

Esteticamente i due apparecchi sono molto simili, entrambi hanno un sistema a tre LED di notifica che vi permetteranno di capire immediatamente lo stato della vostra connessione. Il colore bianco spezzato dalla linea rossa che corre lungo il lato destro della superficie lo rende elegante e adatto a ogni tipo di situazione e scelta di mobilio.

Prestazioni | Recensione Fritz!PowerLine 1260E

Abbiamo testato Fritz!PowerLine 1260E in modo da avere un quadro completo della potenza di connessione sia come extender Wi-Fi sia come powerline pura. In entrambi i casi siamo rimasti piacevolmente colpiti dall’efficienza nei nostri test.

Nella fase cablata non abbiamo riscontrato perdita di segnale o disconnessioni, nonostante l’impianto elettrico dell’edificio non sia dei più recenti e nonostante ci siano due piani di differenza fra il segnale sorgente e quello di utilizzo. Ricordo infatti che sfruttando l’impianto elettrico domestico è molto importante per la qualità del segnale che tale impianto sia in ottime condizioni. Molto può dipendere infatti da tale fattore, senza dimenticare anche che le distanze giocano un ruolo altrettanto fondamentale.

La possibilità di scegliere inoltre fra le frequenze di 2.4 e 5 GHz in modalità wireless è un plus molto gradito che vi permetterà di optare per una connessione più performante o più stabile.

Anche in connessione non cablata non abbiamo avuto problemi ricevendo una quantità di banda buona anche se non pari a quella che avremmo collegando il router direttamente al PC.

In parole molto semplici siamo riusciti a mantenere una connessione pari a quella del modem nonostante l’utilizzo dell’impianto elettrico e nonostante la distanza abbastanza importante nelle fasi di collegamento LAN e una buona connessione anche se non perfetta utilizzandolo come Wi-Fi extender.

Conclusioni

In conclusione ci sentiamo di promuovere a pieni voti questo Fritz!PowerLine 1260E nelle fasi di connessione LAN di promuovere con qualche piccola riserva nelle fasi di Wi-Fi extender.

Se necessitate di un sistema per collegare un apparecchio lontano dal vostro modem senza perdere qualità di segnale questo 1260E fa al caso vostro. Potrete sfruttare la vostra linea elettrica domestica per amplificare la vostra rete di connessioni il tutto senza avere necessità di avere grandi conoscenze tecniche.

Ci sarebbe piaciuto vedere due connettori RJ45 nel secondo ripetitore (quello che andrà a collegarsi al vostro device) e non al primo ma per il resto non abbiamo altro da segnalare.

8.5 Sempre connessi Punti a favore Ottima qualità del segnale LAN

Ottima qualità del segnale LAN Facilità di montaggio e utilizzo

Facilità di montaggio e utilizzo Packagin completo Punti a sfavore Avremmo voluto avere due uscite LAN piuttosto che due ingressi

Avremmo voluto avere due uscite LAN piuttosto che due ingressi Obbligatoria una presa schuko