Web Design: quanto è importante la grafica per il successo di un sito web

Il web design è l’elemento principale che costituisce il sito web e che ne delinea le principali caratteristiche di composizione e funzionalità

Creare un sito web non è semplice come spesso si pensa, il percorso che porta alla sua formazione è molto complesso e strutturato. Basti pensare al fatto che il web design va a costituire e identifica un vero e proprio stile ed user experience, dal quale derivano quindi numerose responsabilità.

Il sito web deve infatti attrarre i consumatori, il fine ultimo è che questi apprezzino il web design, acquistando i prodotti promossi online. Si tratta quindi di un vero e proprio bigliettino da visita, l’aspetto più importante da considerare è che la pagina non appaia disordinata e caotica, bensì chiara, semplice e sintetica.

Il sito web di un’attività deve infatti rappresentarla al meglio, nel modo più semplice e conciso possibile, così da delinearne un quadro generale in relazione al tipo di shop o di e-commerce per guidare in maniera ottimale il cliente all’acquisto o alla semplice comprensione delle informazioni presenti.

Il web design è quindi l’elemento principale che costituisce il sito web e che ne delinea le principali caratteristiche di composizione e funzionalità. Questo è un fattore da considerare in modo attento, per una effettiva efficacia del sito è consigliabile affidarsi a un web designer, come Salvatore Pumo, colui che ha scritto questo articolo con noi.

L’importanza del Web Design

Come anticipato, il Web Design identifica una componente essenziale per la realizzazione di un sito web. Essendo quest’ultimo come un biglietto da visita, infatti, bisogna occuparsene e curarlo nel modo migliore possibile, possibilmente rivolgendosi a un web designer, figura di spicco che può rivelarsi davvero funzionale ed efficiente.

Il web design riunisce le principali caratteristiche di composizione di un sito web, strutturando quest’ultimo ad hoc, sia in termini di grafica che di funzionalità. Oltretutto è possibile affidarsi a una web agency, che come il web designer si prende cura del sito web in ogni suo piccolo dettaglio.

Il sito deve necessariamente apparire chiaro, ordinato, elegante e nel contempo non troppo monotono, un sito web che permetta al cliente di liberare la propria mente e di interfacciarsi completamente con ciò che ha davanti e con i prodotti proposti. In questo modo ci si assicurerà che il cliente presti attenzione alla pagina.

La prima impressione

Ciò che conta in relazione alla realizzazione di un web site è il successo del sito rispetto ai clienti che lo visitano e che ci navigano, di conseguenza, la prima impressione è fondamentale. Un consumatore può ritrovarsi sul sito una sola volta, ed è quindi essenziale che questo disponga delle giuste caratteristiche e che offra validi servizi, per soddisfare le esigenze dei clienti e spingerli a rivisitarlo o ad acquistare degli articoli.

Se la prima impressione dovesse essere negativa, i clienti difficilmente saranno invogliati a navigare nuovamente su quel sito web. In termini di struttura del sito web è fondamentale curare e gestire adeguatamene il layout, la persona interessata deve riuscire a navigare con semplicità, poter ritrovare i servizi di cui necessita e deve essere spronato a trattenersi sul web site. In questo caso si parla di user experience.

Per far sì che ciò accada è essenziale curare innanzitutto l’interfaccia del sito, analizzando e rielaborando i testi dai quali emergono le principali informazioni; devono poi essere scelte accuratamente e di seguito a molte riflessioni le giuste immagini, queste devono affascinare il cliente e indurlo a visitare il sito nuovamente.

L’elemento più importante che caratterizza il sito web è l’interazione da parte del cliente, questa è infatti una componente che non si può gestire o controllare, bensì dipende unicamente dalle caratteristiche di composizione del web site.

Altrettanto importante è l’elaborazione delle informazioni presenti sul sito, queste devono poter essere lette in modo immediato e intuitivo, il testo deve essere semplice e reader oriented, così da guidare efficacemente il cliente alla comprensione degli articoli trattati.

In relazione alle nozioni e ai testi presenti, è rilevante anche la scelta del colore, questo deve essere scelto in modo da non oscurare, bensì deve evidenziare le informazioni presenti con una tonalità, una dimensione ed un formato adeguati.

Come ottimizzare il sito web

Per ottimizzare in modo funzionale ed efficace il sito web, è fondamentale optare per una versione minimal. Si tratta di un’ottima scelta per non rendere il sito confusionario, bensì chiaro e intuitivo.

Oltretutto è di fondamentale importanza la scelta di un testo SEO oriented, che permetta al sito di essere reperibile facilmente, e che risulti tra le prime ricerche online.