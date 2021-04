Recensione COUMI ANC-860: compattezza ed efficienza

In questa recensione andremo a scoprire gli auricolari COUMI ANC-860. Come si saranno comportati durante la nostra prova?

Il mercato degli auricolari Bluetooth ormai è vastissimo e trovare un prodotto efficiente a un prezzo conveniente non è poi così impossibile. Ovviamente non ci si può aspettare una qualità audio pari a quella che si avrebbe con delle cuffie cablate con audio 7.1 collegate ad una scheda audio. Tuttavia alcuni di questi auricolari wireless sono in grado di regalare un’esperienza molto gradevole in qualsiasi situazione.

Già qualche giorno fa vi avevamo presentato gli Aukey EP-N5 ed oggi tocca a loro. Ma come si saranno comportati questi auricolari nelle nostre mani? Iniziamo questa recensione riguardante gli ANC-860 e scopriamo insieme questo prodotto della società COUMI.

Scheda tecnica

Auricolari

Tecnlologia: Bluetooth 5.0, HFP, HSP, A2DP, AVRCP, SPP, PBAP

Driver: 1 per orecchio da 12,5 mm

Gamma frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz

Sensibilità: 97 ± 3 dB

Microfono: 6 microfoni

Tempo di ricarica: circa 1,5 ore

Durata: 5,5 ore con ANC / 7,5 ore senza ANC

Certificazione: IPX7

Peso: circa 6,5 g l'uno

Custodia

Porta di ricarica: USB type-C

Corrente in entrata: 5V

Tempi di ricarica: 1,5 ore circa

Durata: 30 ore con ANC / 41 ore senza ANC

Peso: 60 g

Packaging semplice ed essenziale | Recensione COUMI ANC-860

Il packaging di questi auricolari è quanto di più semplice e ordinato abbia visto fino ad ora. La confezione a scorrimento si presenta elegante e “pulita” lungo tutti i lati. Le informazioni e le immagini sono ridotte all’essenziale, regalando un ottimo impatto visivo. Lo scomparto scorrevole è diviso in due zone ben distinte. La prima, delimitata da una spugna sagomata, avrà al suo interno la custodia con i nostri auricolari all’interno, mentre la seconda è occupata dalla scatolina degli accessori.

All’interno di questa scatolina troveremo il cavetto di alimentazione, una bustina richiudibile con all’interno i gommini intercambiabili e il solito bundle cartaceo composto da un manuale di istruzioni, una guida all’uso rapido, il certificato di garanzia e una tessera sconto. Nota importante da questo punto di vista va ai gommini intercambiabili.

Questi ultimi infatti sono suddivisi, come avviene per tutti gli auricolari, in tre taglie: grande, media e piccola. Tuttavia, contrariamente a quanto avviene per altri modelli come ad esempio i JVC HA-A7T o gli UGREEN HiTune T1, questi gommini saranno presenti con un doppio paio. Sicuramente una buona idea se dovessimo malauguratamente perderne uno. L’unica pecca però deriva dal fatto che non sono catalogati, e quindi riconoscibili, in alcun modo. Per riconoscerli dovremo quindi metterli l’uno accanto all’altro per confrontarli.

Design, funzionalità e autonomia | Recensione COUMI ANC-860

Contrariamente per quanto accade con altre cuffiette, la società ha rinunciato al solito design con un corpo voluminoso che va nel padiglione auricolare e il gambo che fuoriesce dall’orecchio nel quale troviamo spesso i microfoni. Il corpo principale dell’auricolare infatti si trova esternamente al padiglione e, sebbene possa sembrare sbilanciato verso l’esterno, l’aderenza fornita dai gommini e la forma stessa adottata per la parte terminale degli auricolari garantisce un’ottima vestibilità.

Anche la custodia degli auricolari non passa inosservata in fatto di dimensioni, ricordando per certi versi alcuni dei vecchi cofanetti per gli anelli. Sulla parte superiore troviamo poi un cordino di cuoio, ideale se si vogliono appendere le cuffiette e sicuramente molto utile durante la ricarica data la poca lunghezza del cavetto. Il tutto conferisce uno stile un po’ rock che non guasta e rende casual un prodotto che potrebbe sembrare veramente elegante se visto solamente dall’esterno. Nella parte retrostante troviamo il connettore USB type-C che garantisce una ricarica veloce, mentre all’interno trovano spazio gli alloggiamenti per gli auricolari e un unico led luminoso che indica lo stato di carica della custodia.

Avvicinando lo sguardo agli auricolari, lungo la parte esterna possiamo notare, oltre al logo della società, una grande area dedicata interamente ai vari comandi tattili. Sebbene possa sembrare un bottone, un po’ come accadeva negli auricolari JVC, in realtà la zona risulta essere interamente touch. Ciò ci evita di premerci nell’orecchio il dispositivo, ma conferisce al tempo stesso una risposta sempre pronta ad ogni input. Sotto il logo invece vi è il led che indica lo stato degli auricolari (connessione, carica, ecc).

Dal lato autonomia ho potuto riscontrare, con mio grande piacere, un’elevata durata, soprattutto senza la funzione ANC attiva. Posso confermare che i tempi riportati nella scheda tecnica dagli stessi produttori sono quelli effettivi. Non rischierete mai di rimanere senza auricolari durante una lunga call di lavoro, mentre vedete qualche puntata della vostra serie TV o semplicemente ascoltate la vostra musica preferita. Anche la ricarica all’interno del case è abbastanza rapida e in meno di un paio d’ore vi ritroverete con i dispositivi carichi e pronti all’uso. A questa elevata autonomia si aggiunge poi quella della stessa custodia che garantisce anche una settimana di utilizzo (con 3-4 ore al giorno) senza ricarica.

Com’è la qualità audio? | Recensione COUMI ANC-860

Fino ad ora in questa recensione sugli auricolari COUMI ANC-860 vi ho parlato di loro solamente esteticamente. Manca ancora una delle proprietà più importanti che riguarda appunto la qualità audio degli stessi. Ecco perché ho deciso di dedicare un’intera sezione di questa recensione a riguardo.

Sarò sincero con voi, da un paio di auricolari che costano appena 36,99 € non mi sarei mai aspettato una tale qualità audio. Ovviamente non sono paragonabili a un paio delle migliori cuffie in circolazione. Tuttavia, nella loro categoria, sono quelle con il sound migliore che ho provato fino ad oggi. Hanno un suono molto caldo, anche a livelli più alti, regalando una vasta gamma di suoni ben corposi, dai più bassi ai più acuti. Su questi ultimi tuttavia si perde un po’ di quella cristallinità che li caratterizza.

La tecnologia ANC (Active Noise Cancellation) ibrida vanta ben 6 microfoni per auricolare, riducendo sensibilmente i rumori in sottofondo e donando una chiarezza maggiore alle nostre conversazioni. Da questo punto di vista non saranno sicuramente le migliori in circolazione, ma svolgono egregiamente il loro lavoro. Di contro, l’ANC tende a ovattare leggermente la nostra voce durante le chiamate, ma nonostante questo piccolo dettaglio essa rimane sempre limpida e priva di imperfezioni.

Tiriamo le somme

Siamo ormai giunti alla fine di questa recensione sugli auricolari COUMI ANC-860 ed è arrivato il momento di trarre le conclusioni. Sebbene gli auricolari non sembrino eleganti come altri modelli in circolazione, la loro struttura garantisce un senso di robustezza senza pari. Molto buona risulta la vestibilità che li mantiene ben saldi al nostro padiglione senza pericoli di cadute improvvise.

La qualità audio è sicuramente molto buona, con suoni ben definiti e caldi. Ciò garantisce un range acustico molto ampio con bassi corposi, forse anche troppo, e acuti delineati ma meno cristallini rispetto alla realtà. Buona è anche la funzione ANC grazie ai sei microfoni per auricolare che garantiscono una riduzione del rumore non indifferente. Tuttavia, proprio a causa di questa tecnologia, la nostra voce in chiamata risulterà leggermente ovattata, sebbene rimanga comunque limpida e priva di altre imperfezioni.

La durata della batteria di auricolari e custodia è simile a quella di altri diretti concorrenti e garantisce un buon utilizzo nell’arco della settimana. Importante inoltre è la ricarica USB type-C che permette una ricarica completa in meno di due ore. Unica pecca da questo punto di vista è l’assenza di spie luminose esterne che indichino la carica della custodia. Insomma, prestazioni molto buone seppure con qualche piccolissimo neo, ma a un prezzo così basso secondo me non ci si poteva aspettare di meglio.

Per questa recensione sugli auricolari COUMI ANC-860 è ormai tutto. Vi ricordo che sono disponibili all’acquisto su Amazon al prezzo consigliato di 36,99 €. Per non perdervi ulteriori recensioni riguardanti il mondo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!

8.3 Assolutamente consigliate Punti a favore ANC discreto...

ANC discreto... Buon sound

Buon sound Durata batteria e ricarica

Durata batteria e ricarica Buona vestibilità

Buona vestibilità Feedback tattile ottimo Punti a sfavore ...ma con voce ovattata in chiamata

...ma con voce ovattata in chiamata Gommini senza nessuna indicazione di taglia

Gommini senza nessuna indicazione di taglia Mancanza led di carica batteria