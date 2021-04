Recensione Aukey EP-N5: ANC a questo prezzo?

Cancellazione attiva del rumore a basso costo? Gli auricolari Aukey EP-N5 promettono ANC e suono cristallino ad un ottimo prezzo; se sarà vero lo scoprirete leggendo la nostra recensione!

TWS di là, TWS di qua. Ormai siamo letteralmente sommersi da auricolari wireless e scegliere un modello rispetto ad un altro è sempre più difficile. Spesso sono le aziende stesse a far uscire un modello al mese (o quasi), dove le differenze si contano con le dita di una mano.

Aukey è un brand che abbiamo imparato a conoscere sulle pagine di tuttoteK per i suoi prodotti qualitativamente buoni, proposti ad un prezzo concorrenziale. Quelli che abbiamo avuto modo di provare sono degli auricolari TWS che promettono di offrire una cancellazione del rumore attiva ad un prezzo davvero basso. Scopriamo quindi se queste Aukey EP-N5 si sono rivelate sorprendenti o deludenti, nel corso della recensione.

Cosa troviamo nella confezione? – Recensione Aukey EP-N5

La confezione di queste Aukey EP-N5 è, come da consuetudine per l’azienda, in cartone riciclato eco-friendly. Aprendola ci troveremo subito davanti il case degli auricolari con all’interno questi ultimi. Sollevando la base in spugna e un divisorio in cartone, andremo ad accedere alla parte sottostante. Qui saranno contenuti: la guida rapida, un libretto di istruzioni, un cortissimo cavo Type-C, 4 gommini di ricambio e la classica garanzia Aukey dalla durata di 2 anni. I gommini vanteranno quindi 3 misure: piccoli, medi e grandi, con quelli medi installati già sugli auricolari. La forma di questi ultimi non è circolare, bensì un po’ ovalizzata “AirPods Pro-Style“.

La custodia di ricarica dagli angoli stondati è abbastanza compatta. Con un’altezza di 5,4cm, una larghezza di 6,2cm, una profondità da 2,2cm e un peso di 48 grammi con gli auricolari all’interno (38 grammi senza), riesce a stare nel palmo di una mano e risulta comoda anche in tasca. L’intero case è in plastica con una finitura esterna opaca, la quale le dona un effetto premium, ma tende a scivolare senza troppi complimenti. L’unica parte differente è quella presente in concomitanza della cerniera nel lato posteriore, che gode di un dettaglio nero lucido.

Sul lato inferiore troviamo l’entrata Type-C per la ricarica, mentre su quello anteriore abbiamo, oltre al logo “Aukey”, ben 4 led di colore verde che si illuminano una volta aperta la custodia, in base al livello di carica. La chiusura magnetica è precisa, ma l’apertura risulta un po’ troppo facile da innescare. Questo potrebbe essere un problema se amate lanciare le vostre TWS nella borsa o nello zaino dato che, sfregando con altri oggetti potrebbero attivarsi.

Aukey2

Aukey3

Aukey1

Gli auricolari – Recensione Aukey EP-N5

I due auricolari presenti nella custodia adottano il famoso design con asticella. Completamente nere opache anch’esse, presentano una generosa capsula auricolare, con i dettagli delle lettere “R” ed “L” ben visibili, in modo da non sbagliare verso. Questi dettagli sono ben evidenti anche una volta che le TWS saranno inserite nella custodia, dalla quale sporgerà solo la cassa. Proprio per questo motivo, o perché il case ha un’apertura limitata, prenderle da quest’ultimo non sarà comodissimo. Nell’inserirle invece non potremo sbagliare dato che hanno un preciso verso ed inoltre il tutto è ben calamitato.

Nonostante l’estetica poco ispirata, questi auricolari non sfigurano minimamente. Nel dettaglio, le finiture non sono il massimo, ma neanche da buttare: diciamo nella media. Mentre sull’esterno dell’asticella abbiamo un led e ben due microfoni, nella parte interna vi è un pin dorato, mentre in quella inferiore due (per la ricarica). Un microfono è presente vicino alla cassa (sulla capsula auricolare) ma a differenza degli altri serve per la tecnologia ANC.

In generale, questi auricolari risultano particolarmente leggeri (5 grammi per auricolare). La capsula abbastanza generosa potrebbe non essere adatta a tutti i tipi di orecchio. Noi le abbiamo trovate comode quanto basta, ben bilanciate e salde. Indossandole anche mentre facevamo due tiri a canestro (specificando che non trattasi di uno sport estremo) non ci hanno delusi neanche da quel lato, anche perché sono dotate di resistenza all’acqua IPX5.

Toccando l’asticella sarà possibile attivare determinate gestures:

1 tocco: rispondere alla chiamata o mettere in play/pausa il contenuto

2 tocchi sull’auricolare sinistro: brano precedente

2 tocchi sull’auricolare destro: brano successivo

1 tocco prolungato: attivare/disattivare l’ANC o rifiutare una chiamata

3 tocchi: attivare l’assistente vocale.

L’attivazione di queste ultime avviene senza alcun problema. Ci sarebbe piaciuto, tuttavia, poter calibrare il volume direttamente tappando sugli auricolari.

Aukey8

Aukey4

Come suonano? – Recensione Aukey EP-N5

Qui arriva la parte che più ci ha sopresi di queste Aukey EP-N5. Gli auricolari suonano davvero discretamente, senza far prevalere i bassi o gli alti. Forse la frequenza che soffre leggermente e quella media, ma nulla di trascendentale. Il bilanciamento viene mantenuto anche al volume massimo, al quale non abbiamo notato particolari distorsioni.

Passiamo al “cavallo di battaglia” di queste TWS: la cancellazione attiva del rumore. Purtroppo qui nulla di sorprendente in relazione al prezzo alle quali sono vendute. Una volta eseguito un tap prolungato, udiremo un suono che ci confermerà l’avvenuta attivazione della tecnologia ANC. Con alla base un piccolo fruscio, udibile davvero poco nel momento in cui riprodurremo un contenuto, la cancellazione fa davvero troppo poco in più rispetto all’isolamento dei gommini stessi. Vi diremo, non è totalmente assente, però così lieve che saranno rari i casi nei quali potrà rendersi davvero utile.

Sul lato connettività, una volta abbinati al nostro smartphone si son sempre connessi in modo rapido. L’unico appunto è che di tanto in tanto ci è capitato di avere delle rapide (ma fastidiose) disconnessioni e riconnessioni. Nonostante l’assenza di un codec audio a bassa latenza, anche qui gli auricolari ci hanno sorpresi. Guardando contenuti video ed eseguendo test ci siamo accorti di come la latenza sia praticamente nulla: un must per gli amanti dei film e delle serie TV. Oltre che con lo smartphone, dotato di connettività Bluetooth 5.0, le abbiamo testate con il ricevitore Creative BT-W3.

Un punto a favore anche sul lato batteria. Senza la tecnologia ANC attiva, gli auricolari promettono un’autonomia di 7 ore e così è stato. Con la riduzione del rumore, invece, perdiamo circa 2 orette e mezzo di utilizzo. Una differenza davvero sostanziosa per una tecnologia così poco presente. Per far tornare il case al 100%, partendo da 0, abbiamo misurato circa 1 ora e mezzo di tempo.

Il microfono è in linea con le TWS dello stesso prezzo o addirittura di qualche decina di euro inferiore. Decente in condizioni poco rumorose, ma tendono a recepire troppi rumori ambientali in situazioni di quotidianità.

Aukey5

Aukey6

Tiriamo le somme

Queste Aukey EP-N5 vengono vendute ad un prezzo base di € 69,99. Vero è che spesso e volentieri le troveremo con una scontistica che le fa scivolare a € 10, se non a € 20 in meno. Il motivo per il quale dovrebbero essere acquistate è la tecnologia ANC che a questi prezzi fa davvero gola. La realtà dei fatti è differente. Proprio in linea con il prezzo, questa tecnologia è appena accennata. Questo ci ha portati a tenerla disattivata nel nostro classico utilizzo, attivandola solo in fase di test.

Non stiamo dicendo che questi siano dei cattivi auricolari, anzi, abbiamo dato un plus per la qualità sonora che abbiamo trovato davvero godibile. Se voleste scegliere delle TWS con cancellazione del rumore, però, vi consigliamo di guardare altrove, aumentando il budget. Se, invece, foste interessanti alla qualità sonora prima di ogni cosa, potreste prenderli in considerazione, o puntare su un modello che spicca per tale dote, magari ad un prezzo inferiore o senza ANC.

