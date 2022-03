Razer: “Official Peripherals Partner” di Envy Gaming

Un’esclusiva partnership pluriennale aggiunge i migliori creator e atleti di esport di Envy e OpTic Gaming al roster del Team Razer

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia una sponsorizzazione pluriennale e ad ampio raggio in base alla quale il popolare gruppo di esport e intrattenimento Envy Gaming nomina l’azienda ‘Official Peripherals Partner’, per la fornitura di cuffie, tastiere, mouse, tappetini per mouse e sedie da gioco per i propri talent, creator e i team di esport professionali. Questa partnership globale si tradurrà in una collaborazione tra più squadre e proprietà sotto la bandiera di Envy e OpTic Gaming, tra cui: OpTic Texas nella Call of Duty League, OpTic Halo, OpTic Valorant, Envy Rocket League, i Dallas Fuel nella Overwatch League, così come l’integrazione con il variegato roster di creator di contenuti dell’organizzazione.

Una partnership strategica per Razer

Flo Gutierrez, Global Esports Director di Razer:

Le ambizioni del Team Razer sono sempre state quelle di coltivare community appassionate all’interno degli esport e di trasformare queste passioni in campionati. Abbiamo l’impegno verso noi stessi e la community di alzare costantemente l’asticella e portare gli esport nella loro prossima era. Insieme a Envy e OpTic stiamo raggiungendo decine di milioni di nuovi fan, riportando Razer alla ribalta negli esport nordamericani, dove siamo di casa.

Adam Rymer, CEO di Envy, afferma:

Riunire innovatori e i leader del settore è fondamentale per ciò che crediamo possa dare ulteriore impulso a esport e gaming nella cultura e nell’intrattenimento mainstream. L’aggiunta di un leader globale del calibro di Razer per tutti i team e i creator di Envy e OpTic garantisce un grande valore nel lavoro di diffusione della nostra cultura e accrescimento di pubblico oggi e in futuro.

La carta vincente

Integrando continue sessioni di feedback con i gamer professionisti e la community già in fase di progettazione, le periferiche esport all’avanguardia di Razer sono realizzate per soddisfare ogni esigenza anche nelle situazioni più difficili. Nell’ambito di questa partnership, Razer coinvolgerà i giocatori professionisti e i creator di Envy e OpTic per avere feedback utili in ottica di R&S per la prossima generazione di periferiche gaming ed esport. Shay Butler, Vice President of Sales and Marketing di Envy, aggiunge:

I nostri atleti non vedono l’ora di mettere le mani sugli ultimi prodotti Razer per avere quella marcia in più nelle competizioni ai massimi livelli. Questa partnership è un ottimo modo per dare il via alle nostre stagioni competitive del 2022 e oltre.

Per maggiori informazioni sul Team Razer, potete visitare il sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!