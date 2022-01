Razer Chroma: sbarca finalmente anche nella Smart Home

Sarà la nuova Razer Smart Home l’App innovativa che ingloberà Razer Chroma nel mondo della Smart Home. Scopriamola in questo articolo

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia l’espansione nella smart home della tecnologia di illuminazione Razer Chroma RGB. Attraverso la nuova app Razer Smart Home, sarà infatti possibile controllare e personalizzare tutti i dispositivi collegati negli ecosistemi PC e mobile.

Come funziona?

Razer ha introdotto la Razer Smart Home App, uno strumento semplice ma potente, che mette il controllo completo e unificato nelle mani dell’utente. La Razer Smart Home App semplifica il processo di configurazione e personalizzazione creando un unico ecosistema domestico intelligente. Richard Hashim, VP of Growth di Razer ha così commentato l’imminente implementazione:

Il futuro della vita in una casa intelligente non è mai stato così luminoso. Razer Chroma RGB è sin dall’inizio nei cuori dei fan, e oggi Razer sposa tecnologia e funzionalità nella Razer Smart Home App, offrendo agli utenti un controllo totale e creativo del loro ambiente.

Programma Razer Chroma Smart Home

Un invito aperto ai partner hardware dell’industria della smart home per dare alla luce prodotti integrabili nella smart home con l’ecosistema Razer. Razer Chroma RGB supporta, attualmente, migliaia di dispositivi di oltre 50 partner hardware e oltre 200 giochi integrati nativamente, che lo rendono il più grande ecosistema di illuminazione al mondo per i dispositivi gaming.

Grazie all’attuale programma Razer Chroma RGB Connected Devices, i partner hardware per PC possono accedere al protocollo di illuminazione di Razer e integrare le loro offerte di prodotti nell’ecosistema gaming per PC.

Non solo, perché il programma Razer Chroma Smart Home è anche un’opportunità per i nuovi partner di far parte del più grande ecosistema di illuminazione per dispositivi gaming. Il programma Razer Chroma Smart Home include attualmente partner come Nanoleaf, LIFX, Yeelight, Monster e Twinkly, con altri partner in arrivo.

Voi cosa ne pensate di queste novità in casa Razer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.