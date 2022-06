MacBook Air e MacBook Pro: novità da casa Apple

Apple presenta il nuovissimo MacBook Air e MacBook Pro da 13 pollici, sovralimentato dal nuovo chip M2

Apple ha presentato oggi i nuovi MacBook Air e MacBook Pro. Il primo completamente riprogettato, il secondo un 13 pollici completamente aggiornato. Entrambi alimentati dal nuovo chip M2, che migliora ulteriormente le prestazioni e le capacità rivoluzionarie di M1. MacBook Air porta tutto ciò che gli utenti amano del laptop più venduto al mondo a un livello superiore. Design completamente nuovo e sottile, prestazioni ancora maggiori, display Liquid Retina da 13,6 pollici. Inoltre ha una fotocamera FaceTime HD 1080p, un sistema audio a quattro altoparlanti, fino a 18 ore di durata della batteria e ricarica MagSafe .

Ora è disponibile in quattro finiture: argento, grigio siderale, mezzanotte e luce stellare. M2 arriva anche sul MacBook Pro da 13 pollici, il secondo laptop più venduto al mondo. Questo offre prestazioni incredibili, fino a 24 GB di memoria unificata, accelerazione ProRes e fino a 20 ore di durata della batteria, il tutto in un design compatto. Il nuovo MacBook Air e il MacBook Pro aggiornato da 13 pollici si uniscono agli ancora più potenti MacBook Pro da 14 e 16 pollici con M1 Pro e M1 Max per completare la gamma di notebook Mac più potente mai offerta. Entrambi i laptop saranno disponibili il prossimo mese.

Dichiarazioni sui nuovi MacBook Air e MacBook Pro

Siamo così entusiasti di portare il nostro nuovo chip M2 sui due laptop più famosi al mondo: MacBook Air e MacBook Pro da 13 pollici,

ha affermato Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple (clicca qui per ulteriori info).

Completamente riprogettato attorno a M2, MacBook Air è più sottile, leggero e veloce con un display più grande, una fotocamera migliore e una durata della batteria che dura tutto il giorno, in quattro splendide finiture. Solo con il silicio Apple puoi costruire un notebook così sottile e leggero con un design senza ventola e questa combinazione di prestazioni e capacità. M2 arriva anche sul MacBook Pro da 13 pollici, con prestazioni incredibili, accelerazione ProRes, fino a 24 GB di memoria e fino a 20 ore di durata della batteria, rendendo il nostro professionista più portatile.

Chip M2

M2 avvia la seconda generazione di chip della serie M di Apple ed estende le straordinarie funzionalità di M1. Con un’efficienza energetica leader del settore, un’architettura di memoria unificata e tecnologie personalizzate, questo nuovo chip offre prestazioni e capacità ancora maggiori ai notebook Mac. M2 è dotato di una CPU a 8 core di nuova generazione con miglioramenti sia in termini di prestazioni che di efficienza dei core. In più una GPU di nuova generazione di Apple, che ora ha fino a 10 core, due in più rispetto a M1. M2 offre 100 GB/s di larghezza di banda di memoria unificata e supporta fino a 24 GB di memoria unificata veloce, quindi può gestire facilmente carichi di lavoro ancora più grandi e complessi. Progettato per velocizzare notevolmente i flussi di lavoro video, M2 aggiunge anche un motore multimediale di nuova generazione. Inoltre ha un potente motore video ProRes per la codifica e la decodifica con accelerazione hardware, così i sistemi con M2 saranno in grado di riprodurre più flussi di video 4K e 8K rispetto a prima.

Restyiling del MacBook Air

Costruito da zero attorno a M2, MacBook Air ha un design completamente nuovo che è straordinariamente sottile da ogni angolazione. Misura solo 11,3 mm di spessore ed è di soli 2,7 libbre, e presenta un robusto involucro unibody interamente in alluminio che sembra incredibilmente solido ed è costruito per durare. Questo design sottile e leggero integra i suoi componenti in modo così efficiente che si traduce in una sorprendente riduzione del 20 percento del volume. Con l’efficienza energetica di M2, tutte le funzionalità di MacBook Air sono integrate in un design silenzioso e senza ventola. Oltre all’argento e al grigio siderale, MacBook Air è ora disponibile in due nuove finiture: Midnight e Starlight.

MagSafe ritorna su MacBook Air, offrendo agli utenti una porta di ricarica dedicata facile da collegare, proteggendo al contempo MacBook Air quando è collegato rilasciandolo rapidamente se il cavo di ricarica viene tirato accidentalmente. MacBook Air dispone anche di due porte Thunderbolt per il collegamento di una varietà di accessori e di un jack audio da 3,5 mm con supporto per cuffie ad alta impedenza. Inoltre, la Magic Keyboard è dotata di una fila di funzioni a tutta altezza con Touch ID e di uno spazioso trackpad Force Touch leader del settore.

Nuovo display a retina liquida da 13,6 pollici

Il nuovo MacBook Air è dotato di uno splendido display Liquid Retina da 13,6 pollici, che è stato ampliato più vicino ai lati e in alto intorno alla fotocamera per fare spazio alla barra dei menu. Il risultato è un display più grande con bordi molto più sottili, che offre agli utenti più spazio sullo schermo per visualizzare i propri contenuti con dettagli brillanti. A 500 nit di luminosità, è anche il 25% più luminoso di prima. Inoltre, il nuovo display ora supporta 1 miliardo di colori, quindi foto e filmati sembrano incredibilmente vivaci.

Nuova fotocamera e sistema audio a quattro altoparlanti

MacBook Air include una nuova fotocamera FaceTime HD 1080p con un sensore di immagine più grande e pixel più efficienti. Questi offrono il doppio della risoluzione e prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione della generazione precedente. In combinazione con la potenza di elaborazione dell’avanzato processore del segnale di immagine su M2, gli utenti avranno un bell’aspetto durante le videochiamate.

MacBook Air dispone anche di un sistema audio a quattro altoparlanti. Per adattarsi a un design così sottile, gli altoparlanti e i microfoni sono completamente integrati tra la tastiera e il display. Un array a tre microfoni acquisisce un audio pulito utilizzando algoritmi avanzati di beamforming, mentre gli altoparlanti producono una migliore separazione stereo e chiarezza vocale. MacBook Air supporta anche l’audio spaziale immersivo per musica e film con Dolby Atmos.

Prestazioni ad altissimi livelli con Macbook Air e MacBook Pro

Per carichi di lavoro intensivi come la modifica di sequenze temporali complesse in Final Cut Pro, le prestazioni sono quasi il 40% più veloci rispetto alla generazione precedente e fino a 15 volte più veloci per i clienti che non hanno eseguito l’aggiornamento al silicio Apple. L’applicazione di filtri ed effetti in app come Adobe Photoshop è fino al 20% più veloce rispetto a prima e fino a 5 volte più veloce per i clienti che non hanno ancora eseguito l’upgrade al silicio Apple. E anche con un display più grande e prestazioni migliorate, MacBook Air offre la stessa eccezionale durata della batteria per tutto il giorno di prima, con fino a 18 ore di riproduzione video.

Gli utenti adorano le prestazioni che il MacBook Pro da 13 pollici offre nel suo design compatto. Ora con l’M2, offre ancora più funzionalità nello stesso grande fattore di forma. Con una CPU a 8 core più veloce e una GPU a 10 core, lavorare con le immagini RAW in app come Affinity Photo è quasi il 40 percento più veloce rispetto alla generazione precedente. Addirittura fino a 3,4 volte più veloce per gli utenti che eseguono l’aggiornamento da un modello senza silicio Apple.

Componenti che fanno la differenza

Con un sistema di raffreddamento attivo, il MacBook Pro da 13 pollici è progettato per sostenere le sue prestazioni professionali. Grazie a M2, il MacBook Pro da 13 pollici supporta anche fino a 24 GB di memoria unificata, oltre al 50% in più di larghezza di banda della memoria. Questo rende super fluido il multitasking e il lavoro con risorse di grandi dimensioni. Con il supporto per la codifica e la decodifica ProRes nel motore multimediale di M2, gli utenti possono riprodurre fino a 11 flussi di video 4K e fino a due flussi di video 8K ProRes. E possono convertire i loro progetti video in ProRes quasi 3 volte più velocemente di prima.

MacOS Monterey

Il MacBook Pro da 13 pollici offre una durata della batteria fenomenale con fino a 20 ore di riproduzione video. Con macOS Monterey e Apple silicon, MacBook Air e MacBook Pro da 13 pollici offrono agli utenti prestazioni e produttività ancora maggiori. Strumenti di continuità come Universal Control consentono agli utenti di lavorare senza sforzo su Mac e iPad, mentre AirPlay su Mac consente agli utenti di riprodurre qualsiasi cosa, dal proprio iPhone o iPad, direttamente allo straordinario display Retina del proprio Mac.

Anche macOS Ventura, in arrivo questo autunno, sfrutterà appieno M2. Offrirà nuove funzionalità tra cui Stage Manager e nuove potenti funzionalità con Continuity Camera e Handoff in arrivo su FaceTime. MacOS Ventura include anche grandi aggiornamenti per Safari, Mail, Messaggi, Spotlight e altro ancora.

Il meglio per l’ambiente

Sia il nuovo MacBook Air che il MacBook Pro da 13 pollici riducono al minimo il loro impatto sull’ambiente, utilizzando ora il 100% di terre rare riciclate nei magneti dell’involucro. MacBook Air utilizza il 100% di alluminio riciclato nella sua custodia ed è il primo prodotto Apple a utilizzare acciaio riciclato certificato. Entrambi i prodotti soddisfano gli elevati standard di efficienza energetica di Apple, sono privi di numerose sostanze nocive e utilizzano fibre di legno negli imballaggi provenienti da foreste gestite in modo responsabile.

Oggi, Apple è a zero emissioni di carbonio per le operazioni aziendali globali. Entro il 2030, prevede di avere un impatto climatico pari a zero nell’intera attività, comprese le catene di approvvigionamento di produzione e tutti i cicli di vita dei prodotti. Ciò significa che ogni Mac creato da Apple, dalla progettazione alla produzione, sarà al 100% carbon neutral.

Prezzo e disponibilità

Il nuovissimo MacBook Air e il MacBook Pro da 13 pollici aggiornato saranno disponibili su applestore e nell’app Apple Store. Inizieranno ad arrivare ai clienti e il mese prossimo saranno in sedi selezionate di Apple Store e rivenditori autorizzati Apple. MacBook Air con M2 parte da 1.199 dollari. Il MacBook Pro da 13 pollici con M2 parte da 1.299 dollari.

Tutti i clienti che acquistano un Mac da Apple possono usufruire di una Sessione personale online gratuita con uno specialista Apple. Inoltre potranno ottenere la configurazione del proprio prodotto in negozi selezionati, inclusa l’assistenza per il trasferimento dei dati, e ricevere indicazioni su come far funzionare il proprio nuovo Mac nel modo desiderato.

E voi cosa ne pensate di questi nuovi MacBook Air e MacBook pro? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).