HONOR Magic 6 e 6 Pro: presentati ufficialmente in Cina!

Scopriamo l’Honor Magic 6 e 6 Pro, gli smartphone di fascia alta con display OLED, Snapdragon 8 Gen 3 e fotocamere da 50 MP

HONOR Magic 6 e HONOR Magic 6 Pro sono i nuovi smartphone di punta dell’azienda cinese, che puntano sull’intelligenza artificiale, sul design ispirato alla storia e alla natura della Cina e sulle prestazioni elevate. I due dispositivi sono stati presentati ufficialmente in Cina al consueto evento annuale e si distinguono per le loro caratteristiche tecniche da top di gamma.

Honor Magic 6 e 6 Pro: design e display

Entrambi i modelli sono dotati di un display OLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione di 1264 x 2800 pixel e una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz. Il pannello offre una luminosità di picco di 1800 nit in modalità automatica e fino a 5000 nit per i contenuti HDR.

Il display integra anche una fotocamera frontale da 50 megapixel con apertura f/2.0. Il Magic 6 ha un solo foro per il sensore selfie, mentre il Magic 6 Pro ha un’isola a forma di pillola (molto simile a quella di iPhone) che ospita anche il modulo per il riconoscimento facciale 3D e il sensore di profondità 3D.

Honor Magic 6 e 6 Pro: fotocamere

Sul retro, i due smartphone presentano un’isola fotografica ridisegnata con una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura variabile f/1.4-f/2.0 sul Magic 6 Pro e f/1.9 sul Magic 6.

Il Magic 6 Pro offre anche un obiettivo periscopico da 180 megapixel con zoom ottico 2,5x e zoom digitale fino a 100x, mentre il Magic 6 ha un teleobiettivo da 32 megapixel con zoom ottico 2,5x e zoom digitale fino a 50x. Entrambi i dispositivi hanno anche una fotocamera ultra grandangolare da 50 megapixel.

Honor Magic 6 e 6 Pro: prestazioni

A livello di processore, i due smartphone montano il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, dotato del pieno supporto all’intelligenza artificiale. Grazie a quest’ultima, il chip offre prestazioni elevate e un basso consumo energetico, proponendo quindi un ottimo compromesso tra prestazioni e consumi. La memoria RAM varia da 12 a 16 GB, mentre lo spazio di archiviazione va da 256 GB a 1 TB.

Autonomia

La batteria dei due smartphone si attesta sui 5450 mAh per il Magic 6 e sui 5600 mAh per il Magic 6 Pro, con supporto alla ricarica rapida cablata da 66 W e wireless da 50 W per il Magic 6 e da 80 W e 66 W per il Magic 6 Pro. Non manca infine la ricarica wireless inversa.

Honor Magic 6 e 6 Pro: connettività

La connettività offre il supporto per il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3, il NFC, il trasmettitore IR e la connettività satellitare bidirezionale Hongyan Communication, esclusiva del Magic 6 Pro in Cina. Questa tecnologia permette di inviare e ricevere messaggi via satellite in assenza di copertura telefonica, grazie a un’antenna e a un chip RF dedicati.

Software

I due smartphone poi sono resistenti alla polvere e all’acqua con certificazione IP68 e girano sul sistema operativo MagicOS 8.0, basato su Android 14. Il design dei dispositivi è ispirato alla storia della civiltà cinese e alla bellezza della natura, con colori che richiamano il nero, il verde, il blu, il viola e il bianco.

Conclusioni

I prezzi dei due smartphone in Cina partono da circa 566 euro per il Magic 6 da 12/256 GB e arrivano a circa 861 euro per il Magic 6 Pro da 16/1 TB. Tuttavia, al momento non si sa ancora quando saranno disponibili in Italia e a che prezzo.

Cosa ne pensate di questo smartphone Honor? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!