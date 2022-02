Cinque motivi per vedere King’s Man su Disney+

È in arrivo su Disney+ King’s Man: vediamo i cinque motivi per non perdere il film di Matthw Vaughn

A partire da mercoledì 23 febbraio sarà possibile vedere in streaming su Disney+ King’s Man, terzo film della saga di Kingsman che funge da prequel all’intera narrazione. La pellicola ha avuto un’esistenza travagliata, con continui rinvii dovuti all’emergenza da Covid-19. Il film ha visto la luce finalmente nelle sale italiane nel gennaio 2022 e ora arriva nelle case degli spettatori grazie a Disney+. Vediamo i cinque motivi per non perdersi la pellicola di Matthew Vaughn.

King’s Man: cinque motivi per vederlo

Iniziamo dal motivo più logico, ovvero il prosieguo di una delle saghe di azione più interessanti e coinvolgenti. Andremo alla scoperta di ciò che è successo prima di Kingsman, ovvero di come è nata l’agenzia di spionaggio. Dopo il successo dei primi due film, questo prequel è assolutamente imperdibile per continuare ad approfondire un universo narattivo molto intrigante come quello creato da Mark Millar David Gibbons, padri fumettistici di The Secret Service, opera da cui prende ispirazione Kingsman.

Il secondo motivo per non perdere il film è l’ambientazione della Prima Guerra Mondiale. La storia della nascita della società di intelligence s’intreccia in maniera decisamente interessante con le vicende che risalgono a uno dei periodi più travagliati della storia dell’uomo. Il conflitto che si crea tra le più spaventose menti criminali del mondo e colui che intende fermarli dando vita ai Kingsman s’inquadra nella cornice della Grande Guerra e regala allo spettatore un racconto ucronico molto allettante. Vedremo grandi personaggi della storia avvicendarsi sul grande schermo, dal Kaiser Guglielmo II a Grigorij Rasputin, una bella rassegna tra storia e finzione.

Poi c’è l’azione, tantissima azione, sulla falsariga dei primi due capitoli. Anche King’s Man mantiene alto il livello di adrenalina e offre allo spettatore due ore di emozioni e frenesia. Inoltre, ad arricchire la qualità del film c’è un cast di altissimo livello, che può contare su attori del calibro di Ralph Fiennes, Daniel Brühl, Gemma Arterton, Aaron Taylor-Johnson e Harris Dickinson.

Infine, King’s Man è una pellicola da non perdere anche per tutti quegli spettatori che amano riconoscere i luoghi dove sono ambientati i film. Alcune scene infatti sono state girate proprio in Italia, in particolare nel Palazzo Reale di Torino, nel castello di Racconigi e in altre location del Piemonte. Sarà un’occasione dunque anche per vedere un po’ d’Italia.

Da non perdere dunque l’uscita di King’s Man su Dinsey+, prevista per mercoledì 23 febbraio. Per restare aggiornati sulle prossime uscite e su tutte le news provenienti dal mondo del cinema visitate la nostra sezione dedicata.

