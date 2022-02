The Wolf Among Us 2: il primo trailer mostra la finestra d’uscita

Dopo aver annunciato l’arrivo di una diretta streaming su The Wolf Among Us 2, quest’oggi Telltale svela il primo trailer ufficiale e il periodo d’uscita del gioco

Sono passate solo poche ore da quando Telltale ha annunciato di essere finalmente pronta a voler mostrare delle importanti novità su The Wolf Among Us 2, unitariamente ad alcuni aggiornamenti riguardanti lo stato di sviluppo di questa seconda stagione della serie. Ciò sarebbe avvenuto attraverso uno showcase dedicato, ed è stato anche svelato come questa presentazione sarebbe stata condotta da uno dei più noti presentatori di eventi videoludici e fondatore dei The Game Awards, il celeberrimo e amatissimo Geoff Keighley. Lo showcase, dalla durata di circa una trentina di minuti, avrebbe contenuto non solo il primo trailer vero e proprio di The Wolf Among Us 2 corredato dal periodo d’uscita, ma anche una parte ambientata “dietro le quinte”, con l’intenzione di mostrare il modo in cui si è caratterizzato lo sviluppo del titolo, oltre alle eventuali evoluzioni e scelte effettuate nel creare questa nuova stagione da parte dei membri del team.

The Wolf Among Us 2: il trailer svela quando sarà l’uscita

Reduce dalla sua chiusura diversi anni fa, dopo essere stata acquisita da LCG Entertaiment nel 2019 Telltale ha potuto riprendere i lavori sulla seconda stagione di The Wolf Among Us. Dopotutto, l’opera è sempre stata tra le più apprezzate dai fan dello studio, e la possibilità di non poterne vedere mai più un seguito aveva scioccato numerosi videogiocatori. Tuttavia, adesso, mediante lo showcase, Telltale ha potuto finalmente svelare i particolari di questa seconda stagione. Prima dell’arrivo di questo trailer di The Wolf Among Us 2 erano già state fornite alcune piccole informazioni sulla trama del gioco: esso avrebbe preso luogo sempre a Fabletown in pieno inverno, sei mesi dopo i fatti del primo capitolo, con il lupo-sceriffo Bigby Wolf e l’affascinante Snow White che si troveranno a dover unire le forze per risolvere un altro caso.

The Wolf Among Us 2 arrives in 2023. Here's your first full look at the next game from @telltalegames and @theadhocstudio #TWAU2 #BigbyisBack pic.twitter.com/YNdAtI1dk7 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 9, 2022

Il primo vero trailer ufficiale di The Wolf Among Us 2, mostra Bigby mentre racconta in un gruppo di terapia le conseguenze di uno dei suoi problemi principali: il controllo della rabbia. Sempre nel trailer possiamo dare uno sguardo alle novità inserite, come la nuova grafica realizzata in Unreal Engine. Dopo aver rivelato anche il periodo d’uscita nel trailer, è il turno di sentire le parole di alcuni importanti membri dello studio dietro The Wolf Among Us 2, tra cui il capo di Telltale Jamie Ottile. Geoff Keighley pone alcune domande agli sviluppatori e i doppiatori dei protagonisti: quest’ultimi affermano come i giocatori potranno esplorare più il personaggio di Bigby, e parlando di Snow White affermano come, dopo aver scoperto tutta la corruzione che infesta la città, la donna sia intenta a intervenire in modo deciso.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per rimanere sempre aggiornati su ulteriori notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per titoli a prezzi scontati.