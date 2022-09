Joe Biden dice “Ok” ad Intel. Via libera alla costruzione di Silicon Heartland. Saranno gli impianti più innovativi ed avanzati della terra

La giornata di oggi segna un momento cruciale nel percorso di costruzione di una catena di fornitura di semiconduttori più equilibrata e resiliente dal punto di vista geografico, e nell’intera storia. La creazione del Silicon Heartland è la prova del potere degli incentivi governativi di sbloccare gli investimenti privati, per creare migliaia di posti di lavoro altamente remunerativi e favorire la sicurezza economica e nazionale degli Stati Uniti. Non saremmo qui oggi senza il sostegno dei leader dell’amministrazione, del Congresso e dello Stato dell’Ohio, che condividono la visione di contribuire a riportare gli Stati Uniti al posto che gli spetta come leader nella produzione di chip avanzati

Queste, le parole di Pat Gelsinger, Intel CEO, commentando il traguardo raggiunto.

Questa mattina il presidente Joe Biden si è unito all’azienda “USA Based” Intel, al governatore dell’Ohio Mike DeWine e ad altri funzionari federali, statali e locali per celebrare l’inizio dei lavori di costruzione di due dei più avanzati impianti di produzione di chip nel Silicon Heartland.

Nell’ambito dell’impegno di Intel a sviluppare una pipeline di talenti qualificati per le sue due nuove fabbriche di chip all’avanguardia, Intel ha anche annunciato la prima fase del finanziamento del suo programma di formazione e ricerca sui semiconduttori in Ohio. Durante questa prima fase, Intel metterà a disposizione 17,7 milioni di dollari per otto proposte di istituzioni e collaboratori leader in Ohio per sviluppare programmi di formazione e forza lavoro incentrati sui semiconduttori.

Joe Biden incontra Intel: parte la costruzione di Silicon Heartland

I semiconduttori sono il “cervello” della tecnologia che alimenta la nostra era digitale. Questi chip sono fondamentali per le fondamenta dell’economia, della sicurezza nazionale e della leadership tecnologica degli Stati Uniti. Investire per rivitalizzare l’ecosistema di produzione di chip negli Stati Uniti porterà un’ampia gamma di benefici economici, contribuendo al contempo a ripristinare l’equilibrio, l’affidabilità e la resilienza della catena globale di fornitura dei semiconduttori. Ma soprattutto, segnerà ancor di più una strada verso l’indipendenza da parte di altre nazioni.

In Ohio, l’investimento di oltre 20 miliardi di dollari previsto da Intel in un nuovo sito produttivo di semiconduttori per la produzione di chip all’avanguardia dovrebbe generare 7.000 posti di lavoro nella costruzione e 3.000 posizioni a lungo termine nella produzione e nell’ingegneria. Oltre a fornire capacità per i prodotti di prossima generazione di Intel, l’azienda prevede che questi nuovi stabilimenti sosterranno la crescente domanda della nuova attività di fonderia dell’azienda, Intel Foundry Services (IFS).

L’investimento di Intel in Ohio fa seguito all’annuncio della società in Arizona di costruire due nuove fabbriche e all’espansione in Nuovo Messico per aggiungere capacità di packaging avanzato. Insieme alle capacità di R&S sul silicio di Intel, questo nuovo sito nella contea di Licking, Ohio, espanderà la pipeline “lab-to-fab” dell’azienda negli Stati Uniti.

Intel ha inoltre recentemente celebrato l’inaugurazione dell’ultima espansione della sua fabbrica di sviluppo all’avanguardia in Oregon, dove gli ingegneri portano avanti la Legge di Moore creando nuove architetture di transistor, processi di wafer e tecnologie di packaging che sono alla base della roadmap di prodotti dell’azienda. Questo investimento rappresenta la fase successiva dell’impegno di Intel a promuovere la leadership degli Stati Uniti nella ricerca e nello sviluppo dei semiconduttori.

Il programma Intel per l’istruzione e la ricerca sui semiconduttori in Ohio finanzierà proposte di collaborazione guidate dall’Università di Cincinnati, dalla Central State University, dal Columbus State Community College, dalla Kent State University, dal Lorain County Community College, dall’Ohio University e da due dell’Ohio State University. Complessivamente, queste otto proposte coinvolgono più di 80 istituti di istruzione superiore in tutto l’Ohio. Gli otto istituti principali riceveranno un finanziamento di 17,7 milioni di dollari in tre anni, nell’ambito dell’impegno di 50 milioni di dollari di Intel a favore degli istituti di istruzione superiore dell’Ohio nel prossimo decennio.

Un investimento che segna ancor più l’indipendenza USA

Questo programma di collaborazione consentirà agli istituti di istruzione superiore di affrontare le carenze di forza lavoro nella produzione di semiconduttori e le sfide tecniche, nonché di innovare e sviluppare nuove capacità con particolare attenzione alla produzione di chip. Intel prevede che questa prima iterazione del programma produrrà quasi 9.000 laureati per il settore e fornirà più di 2.300 borse di studio nell’arco di tre anni, promuovendo una pipeline di talenti diversificati a livello nazionale. Intel si impegna a espandere la preparazione digitale per raggiungere 30 milioni di persone in 30.000 istituzioni in 30 Paesi. Questo programma per l’istruzione e la forza lavoro è un ulteriore passo avanti negli obiettivi 2030 di Intel e nell’impegno dell’azienda a utilizzare la tecnologia come forza per il bene, sottolineando il suo obiettivo di rendere la tecnologia completamente inclusiva e di espandere la preparazione digitale in tutto il mondo.

Questa settimana, la U.S. National Science Foundation e Intel hanno lanciato la prima fase della collaborazione nazionale da 100 milioni di dollari per i prossimi 10 anni, finalizzata alla ricerca e all’espansione e diversificazione della forza lavoro.

A marzo, Intel aveva già lanciato il programma Quick Start per la produzione di semiconduttori presso il Mesa Community College in Arizona. Quick Start è stato un programma accelerato di due settimane che prepara gli studenti a carriere gratificanti come tecnici dei semiconduttori, grazie all’apprendimento pratico di dipendenti Intel esperti come istruttori.

Quest’anno Intel ha ampliato il suo programma AI for Workforce, in cui collabora con i community college per affrontare le competenze di preparazione alla forza lavoro attraverso l’insegnamento dell’intelligenza artificiale. Attualmente 70 scuole in 32 stati partecipano all’AI Incubator Network e a luglio Intel e altri hanno assegnato 600.000 dollari a 15 community college per costruire i loro laboratori di intelligenza artificiale. Questo era tutto per il nuovo centro Intel Silicon Heartland, se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.