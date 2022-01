Fortnite: come cambiare il proprio nickname nel gioco

Il proprio nome utente non è irreversibilmente scolpito nel marmo: il nickname di Fortnite si può cambiare, scopriamo insieme come

Giusto ieri ci siamo dilettati con una guida alla sopravvivenza per principianti, ma oggi abbiamo pensato bene di scrivere qualcosa di più breve e mirato per tutti i giocatori di Fortnite che vogliono sapere come cambiare nickname. Non temete: la procedura per farlo non sarà forse la più intuitiva del mondo, ma riuscirci è possibile. Siate pronti ad esulare un po’ dal solo contesto dell’isola del loop: qui non si tratta di un nome utente esclusivo al gioco, bensì di un soprannome che copre l’intero account legato ad Epic Games. La nostra miniguida parte proprio da questa distinzione.

Cos’è il nome utente di Epic Games?

Il nome utente di Epic Games è ciò da cui Fortnite ricava il proprio nickname, e come tale non lo si può cambiare all’interno del gioco. Questo nomignolo appare sul vostro account nel launcher di Epic Games, nel forum ufficiale di AnswerHub, e chiaramente quando si gioca su PC, su Mac, su Nintendo Switch o su mobile. Attenzione: alterare il nome utente non influirà sui vostri nomi utente su console PlayStation ed Xbox. In tal senso, dovrete richiedere assistenza rispettivamente a Sony e Microsoft. Se avete giocato invece solo su console (PlayStation, Xbox, Switch) e volete creare un nome utente, dovrete passare a un profilo di Epic Games vero e proprio.

Come cambiare il proprio nickname di Epic Games (per Fortnite e non solo)

Epic Games ha condensato tutte le dovute informazioni per aiutare i giocatori di Fortnite e non a cambiare il proprio nickname nel video qui sotto, ma come potrete aver intuito è solo per anglofoni (ci sono dei sottotitoli in italiano, volendo). Il vostro indirizzo e-mail dev’essere verificato prima di poter apportare qualsiasi modifica. Per farlo è sufficiente accedere al proprio profilo e scegliere “clicca qui per inviare di nuovo” sulla notifica in giallo nella parte alta dello schermo. Dopo la procedura di verifica, bisogna scegliere la pagina Informazioni account, inserire il nuovo nome utente nella casella Nome visualizzato e, a fondo pagina, cliccare su Salva modifiche.

Dimmi quando cambierai, dimmi quando, quando, quando

Naturalmente, esulando dal contesto di un singolo gioco, è normale che non si tratti di una procedura ripetibile proprio quando si vuole. Occorre infatti che passino due settimane tra un cambio e l’altro. Manco a farlo apposta, il termine Fortnite è una storpiatura di fortnight, che nell’inglese arcaico indica un periodo di due settimane. Ironicamente, cercare il termine originale su Google vi farà incappare in un “Forse cercavi” che vi rimanda al battle royale di Epic Games. Per completare questo angolo delle curiosità, la parola ha fatto la sua comparsa nell’episodio Il consiglio professori-genitori si scioglie de I Simpson, ed è stato tradotto in italiano come “Le idi di questo mese”.

