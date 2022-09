ASUS: presentate le novità per consumer ed aziende all’IFA 2022

ASUS presenta la nuova gamma di prodotti innovativi per consumatori eaziende all’IFA 2022

L’ASUS è un’azienda IT, leader tecnologico globale che fornisce i dispositivi, i componenti e le soluzioni più innovative e intuitive al mondo per offrire esperienze incredibili che migliorano la vita delle persone. Con un team di 5.000 esperti di ricerca e sviluppo interni, ASUS è famosa in tutto il mondo per reinventare continuamente le tecnologie di oggi e ripensarle per il mondo di domani, anticipando i trend.

In questi giorni, l’azienda ha presentato i suoi prodotti all’IFA 2022. I visitatori che partecipano all’evento di Berlino possono sperimentare dal vivo tutte le ultime innovazioni consumer, commerciali e dedicate al gioco, firmate da ASUS (qui per maggiori info), ROG e ProArt, incluso l’innovativo Zenbook 17 Fold OLED.

Punti chiave della presentazione di ASUS all’IFA 2022

Adatto ai professionisti : la workstation mobile ExpertBook B6 Flip è una delle novità annunciate; ExpertBook B5 ed ExpertBook B5 Flip sono progettati per il business ma con stile.

: la workstation mobile è una delle novità annunciate; ed sono progettati per il business ma con stile. L’assistente personale per la salute : il nuovo ASUS VivoWatch 5 Aero offre dati sulla salute in tempo reale, doppi sensori PPG ed ECG, GPS, Sp02 e tracker della frequenza cardiaca.

: il nuovo offre dati sulla salute in tempo reale, doppi sensori PPG ed ECG, GPS, Sp02 e tracker della frequenza cardiaca. Focus sulle ultime innovazioni: Zenfone 9; Display OLED ProArt e ZenScreen OLED.

Dettagli sulla gamma di prodotti ASUS all’IFA 2022

ASUS ha svelato un completo rinnovamento dei prodotti in occasione della tanto attesa IFA 2022. La rinomata fiera si svolge a Berlino, in Germania, dal 2 al 6 Settembre. Dalle 10:00 alle 18:00 tutti i giorni. Lo stand ASUS si trova nella Messe Venue, Hall 11.2 (Berlin ExpoCenterCity, Messedamm 22, 14055 Berlino, Germania).

I nuovi notebook aziendali presentati alla fiera includono ExpertBook B6 Flip, una potente workstation mobile progettata per i flussi di lavoro più pesanti, insieme a ExpertBook B5 ed ExpertBook B5 Flip. L’innovativo Zenbook 17 Fold OLED, la cui disponibilità è stata annunciata in uno speciale evento virtuale nella giornata dedicata ai media, sarà disponibile allo stand anche per un’esperienza pratica.

Saranno presenti tutte le più recenti innovazioni ASUS e ROG, inclusi i più recenti prodotti: monitor professionali ProArt Display OLED PA27DCE, ProArt Display OLED PA32DC; monitor portatili ZenScreen OLED MQ13AH, ZenScreen OLED MQ16AH; i nuovi smartphone della serie Zenfone 9. Il pubblico è invitato a visitare gli stand ASUS per vivere un’esperienza pratica con molte altre innovazioni in tutte le categorie di prodotti, inclusi notebook, desktop, display, periferiche, networking, prodotti commerciali, schede madri e altro ancora.

Pensato appositamente per i professionisti

ASUS ExpertBook B6 Flip (B6602F) è una workstation mobile che offre le prestazioni di cui necessitano utenti esperti e professionisti come architetti, ingegneri e designer di prodotti. Con un touchscreen ribaltabile in grado di adattarsi a qualsiasi attività. Progettato per gestire i flussi di lavoro più pesanti, ExpertBook B6 Flip ha un processore Intel Core i9-12950 Hx vPro fino a 55 watt di 12a generazione. Grafica NVIDIA RTX A2000 di livello professionale e fino a 128 GB di memoria di tipo SO-DIMMx4. Il design termico avanzato mantiene il chipset al fresco, in modo silenzioso, anche al massimo delle prestazioni.

ExpertBook B5

ExpertBook B5 (B5602C) è progettato per le esigenze aziendali ma con stile, in virtù di uno chassis minimalista. E’ realizzato con massima precisione per incidere al massimo sulla leggerezza, spingendosi oltre i limiti e arrivando a soli 1,4 kg. Questo peso lo rende il notebook da 16 pollici più leggero prodotto da ASUS.

In più il pannello OLED opzionale assicura immagini straordinarie. Questa potente centrale portatile in mobilità è dotata di tecnologia all’avanguardia fino ad arrivare a Intel vPro con processori Intel Core i7-1270P di 12a generazione. Grafica dedicata fino a Intel Arc A350M. Il tutto per rendere il portatile un partner potente per le necessità del mondo aziendale.

ExpertBook B5 Flip

Per estendere la possibilità di trasformare il proprio modo di lavorare, questa potente centrale mobile è proposto anche in una versione convertibile. ExpertBook B5 Flip (B5602F) ha un touchscreen ruotabile a 360° e uno straordinario pannello OLED per la massima flessibilità. È anche il primo notebook da 16 pollici dotato di uno stilo nell’apposito vano per la ricarica rapida e automatica quando questo è riposto nell’alloggiamento.

Il notebook è progettato per i viaggi impegnativi con un’incredibile durata della batteria per tutto il giorno ed è progettato con lo stesso processore e grafica del modello tradizionale a conchiglia.

L’assistente personale per la salute

Il nuovo ASUS VivoWatch 5 Aero è il primo smartband al mondo dotato di sensori touch per il monitoraggio della salute. La smartband ospita doppi sensori ECG e PPG che misurano il tempo di transito del polso, la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno. Inoltre, fornisce in tempo reale dati sul proprio stato di benessere e informazioni continue sulla propria salute. La sincronizzazione con l’app ASUS HealthConnect permette di ottenere informazioni complete su attività e salute in modo facile e istantaneo.

Il GPS e il G-Sensor integrati consentono agli utenti di praticare attività sportive con misurazioni affidabili e accurate, anche senza ricorrere allo smartphone. VivoWatch 5 Aero supporta 9 diverse modalità sportive, tra cui jogging, nuoto, ciclismo, tapis roulant, ballo e yoga. Inoltre, include anche funzionalità complete di monitoraggio del sonno, che rilevano le fasi del sonno, la frequenza cardiaca, la SpO2 e

le modalità di respirazione, per fornire una descrizione dettagliata della qualità del proprio riposo. L’app ASUS HealthAI fornisce anche suggerimenti personalizzati, basati sulle proprie abitudini e su parametri più generali per il monitoraggio della salute.

Non solo sport

Oltre alle funzioni per la gestione del proprio benessere, ASUS VivoWatch 5 Aero assicura anche le tradizionali funzioni tipiche di uno smartwatch, tra cui le notifiche di chiamate e messaggi di testo, oltre che l’attivazione della fotocamera dello smartphone da remoto.

Massima concentrazione sulle più recenti innovazioni

I visitatori di IFA 2022 possono scoprire l’intera gamma di prodotti innovativi ASUS, ROG e ProArt in tutte le categorie di prodotti, inclusi smartphone, notebook, display e prodotti di gioco. Tra gli smartphone presentati all’evento, c’è lo Zenfone 9, un device ultracompatto da 5,9 pollici affidato alla più recente piattaforma mobile di punta Snapdragon 8+ Gen 1. Questo è lo Zenfone più potente mai prodotto.

È stato completamente riprogettato per conferire un aspetto elegante e di qualità superiore. Con quattro nuovi accattivanti colori, una nuova texture tattile ad alta aderenza e certificazione IP68. Inoltre possiede un sistema a doppia fotocamera enormemente aggiornato grazie al sensore Sony IMX766 da 50 MP assistito da un nuovo stabilizzatore cardanico ibrido a 6 assi.

I notebook per il mondo consumer

Il potente Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) consente ai creator di aumentare al massimo i loro poteri creativi. Integra una CPU Intel Core fino al modello di punta i9-12900H di 12a generazione e la GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti dedicata ai creator. Entrambe sono raffreddate per prestazioni estreme, fino a un TDP combinato di 85 watt, dalla tecnologia ASUS IceCool Plus, aiutata dall’innovativo meccanismo AAS Ultra. Questo, raffredda lo chassis in modo efficiente e inclina anche il touchscreen secondario ScreenPad Plus di nuova generazione a un’angolazione confortevole per un’esperienza visiva fluida e coinvolgente.

Zenbook S 13 Flip OLED

Zenbook S 13 Flip OLED (UP5302) è un notebook convertibile premium da 13,3 pollici ultraleggero progettato per utenti esigenti con uno stile di vita impegnato. La versatile cerniera ErgoLift a 360° di Zenbook S 13 Flip OLED consente agli utenti di lavorare o giocare in qualsiasi modalità scelgano: notebook, tablet, inclinato e qualsiasi altra via di mezzo. Il nuovo design unibody moderno, elegante e compatto, è realizzato in lega di magnesio-alluminio di prima qualità e rifinito in uno dei due nuovi colori. Assicura leggerezza (solo 1,1 kg) e spessore ridotto (14,9 mm) per una portabilità senza sforzo. Il processore Intel Core i7 fino alla 12a generazione offre le prestazioni per gestire qualsiasi attività con facilità.

Zenbook Pro 16X OLED

Affidato a processori Intel Core di 12a generazione e alla GPU NVIDIA GeForce RTX 3060, Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) offre prestazioni mobili estreme ed è ricco di innovazioni per massimizzare la produttività in movimento. Il meccanismo AAS Ultra solleva e inclina automaticamente la tastiera per garantire un angolo di digitazione confortevole e migliora anche il raffreddamento generale del sistema, consentendo la dissipazione di un maggior volume di aria calda.

Il sistema di illuminazione intelligente RGB bianco per ogni tasto consente funzionalità di interattività intelligente, non mancano ASUS Dial e il touchpad ingrandito con feedback tattile assicura comfort di clic in qualsiasi condizione.

Vivobook Pro 16X OLED

Il notebook ad alte prestazioni per creator Vivobook Pro 16X OLED (N7601) è affidato al processore Intel Core i9-12900H di 12a generazione e alla GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Con tecnologia termica IceCool Pro per prestazioni sostenute in qualsiasi ambito. È disponibile con display OLED HDR 16:10 a 120 Hz con risoluzione 3,2K oppure display OLED HDR 16:10 4K a 60 Hz con un rapporto schermo-corpo pari al 90,3%.

Le funzionalità incentrate sui creator includono l’innovativo ASUS DialPad e un insieme completo di porte I/O ad alta velocità tra cui il lettore di schede MicroSD Express 7.1 e la Thunderbolt 4.

Tanti nuovi monitor presentati da ASUS all’IFS 2022

Il ProArt Display OLED PA27DCE è un monitor OLED 4K (3.840×2.160 pixel) da 26,9 pollici con luminosità di picco di 350 nit, colori a 10 bit reali e gamut DCI-P3 al 99%, Adobe RGB al 99% e sRGB al 100%. La tecnologia di calibrazione ASUS ProArt garantisce la massima precisione del colore per gli utenti professionali, consentendo anche di salvare i profili colore personalizzati a livello hardware, direttamente sul proprio monitor.

ProArt Display OLED PA32DC

ProArt Display OLED PA32DC ha pannello OLED HDR 4K (3.840×2.160 pixel) da 31,5 pollici di tipo RGB e gamma di colori DCI-P3 del 99%. È il primo monitor OLED al mondo con calibrazione automatica, che utilizza un colorimetro integrato e la calibrazione automatica ASUS a supporto del software ASUS ProArt Calibration. Supporta anche i sistemi di calibrazione hardware professionali Calman e Light Illusion ColourSpace CMS.

Il monitor include due opzioni per il supporto da tavolo così da assicurare la più totale versatilità per adattarsi a qualsiasi scenario o configurazione di lavoro, insieme a un’elegante maniglia metallica per facilitarne il trasporto.

ZenScreen OLED MQ13AH

ZenScreen OLED MQ13AH è un monitor portatile OLED da 13,3 pollici FHD (1.920×1.080 pixel) con una gamma di colori DCI-P3 del 100% e una differenza di colore Delta E < 2. Offre neri straordinariamente profondi, elevata luminosità e un tempo di risposta di solo 1 ms per prestazioni HDR sorprendenti. L’ASUS Smart Case e l’aggancio già integrato per treppiede consentono massima flessibilità nella scelta della posizione di visualizzazione preferita.

ZenScreen OLED MQ16AH è la versione OLED da 15,6 pollici FHD (1.920×1.080 pixel) con le stesse impressionanti specifiche di colore e tempo di risposta, insieme alla Smart Case ASUS.

E voi? cosa ne pensate di queste novità per consumer ed aziende presentate da ASUS all'IFA 2022 ?