XPG presenta la nuova linea di periferiche, Precog S, Slingshot e Battleground L, Entry Level solo nel prezzo, scopriamole insieme in questo articolo dedicato

XPG, fornitore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti hardware, periferiche per gamers, professionisti eSport e appassionati di tecnologia, oggi risponde alle esigenze degli utenti e del mercato lanciando una serie di periferiche entry-level: le cuffie gaming PRECOG S, il mouse gaming SLINGSHOT e tappetino BATTLEGROUND L.

Con questi nuovi prodotti, XPG sta rendendo la “Gamer’s Tax” un ricordo del passato, rivolgendosi a utenti principianti, internet cafè/piccole sale lan e utenti che necessitano di periferiche a tutto tondo con design pulito/alla moda e prestazioni concrete a un prezzo più accessibile.

Cuffie da gaming XPG PRECOG S

XPG sta ampliando la sua famiglia di cuffie PRECOG ad alta qualità con le PRECOG S. Posizionate come un’offerta entry level, queste cuffie gaming offrono un audio pulito e nitido con i suoi driver audio da 50 mm di qualità superba per offrire un’esperienza di gioco di livello superiore rispetto ad altri dispositivi.

Ha una struttura molto robusta e leggera con un archetto autoregolante e ampi padiglioni ruotabili, che offrono sessioni di gioco a lungo termine senza distrazioni o disagi. L’XPG PRECOG S viene fornita con un jack audio combinato standard e un cavo splitter nella confezione per fornire la più ampia gamma di compatibilità da console e dispositivi portatili oltre, ovviamente, ai PC. È disponibile in nero al lancio con le opzioni rosa e bianco in arrivo in un secondo momento.

Mouse gaming XPG SLINGSHOT

Per completare le offerte di mouse gaming, XPG ha creato un prodotto che soddisfa tutte le esigenze, offrendo una combinazione di design alla moda, prestazioni e opzioni di personalizzazione su misura tramite il software PRIME al miglior prezzo. Simile ai mouse di livello superiore, è un mouse da gioco che non ti chiede di scendere a compromessi.

A prima vista, il design molto evidente unisce prestazioni e valore estetico. L’XPG SLINGSHOT è comodo, alla moda e leggero senza sacrificarne la qualità. Offre anche un sensore migliore rispetto alla concorrenza della stessa fascia di prezzo, rendendolo un’ottima scelta per iniziare l’ascesa alla gloria negli eSport o semplicemente per sconfiggere gli amici. Diverse opzioni di colore saranno disponibili anche in un secondo momento.

Tappetino XPG Battleground L

L’ultima aggiunta alla famiglia di tappetini BATTLEGROUND, ha dimensioni sufficientemente grandi da supportare tutti i tipi di giochi, compresi quelli che richiedono movimenti rapidi con impostazioni DPI basse, come i giochi FPS.

Con una base in gomma antiscivolo completamente naturale, materiale in microfibra liscia e rilegatura cucita all’esterno, il BATTLEGROUND L è un tappetino ideale che non si sfilaccia o non forma bolle con un uso prolungato. Se abbinato a prodotti come l’XPG SLINGSHOT, l’XPG BATTLEGROUND L, offre un’esperienza di gioco PC perfetta.

Inoltre, i fan dell’XPG XTREME SAGA apprezzeranno anche una versione limitata ”MERA EDITION” che sarà disponibile insieme alla versione nera standard. Che tu sia un gamer di lunga data o che stia semplicemente cercando di iniziare per la prima volta, con così tante nuove offerte entry-level (nel prezzo), non c’è mai stato un momento migliore per iniziare a giocare su PC con XPG.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, visitate le pagine ufficiali del prodotto. PRECOG S, SLINGSHOT e BATTLEGROUND L. Cosa ne pensate di questa serie di periferiche entry-level offerta da XPG? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.